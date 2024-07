El delito de impago de pensión de alimentos

El ordenamiento jurídico en España hace un profundo énfasis en los derechos y deberes familiares. En ese sentido, el artículo 227 del Código Penal establece como delito el impago de pensiones de alimentos a los hijos por parte de sus progenitores, con severas sanciones en caso de incumplir estas obligaciones.

Ante este escenario, se puede solicitar judicialmente el cumplimiento de estos pagos. Para ello resulta preceptiva la intervención de un abogado.

Las implicaciones legales del impago de pensiones alimenticias El pago de pensiones de alimentos es una obligación estrictamente establecida en la normativa española.

En caso de no poder cumplir con los pagos debido a un cambio en la situación económica, el deudor puede interponer un procedimiento de modificación de medidas. No obstante, en ningún escenario le es posible decidir unilateralmente dejar de pagar la respectiva pensión.

En estos casos, el impago de pensiones se considera como delito de abandono de familia, sancionado por el artículo 227 del Código Penal. Esta normativa establece multas e incluso penas privativas de libertad a quienes dejen de pagar la pensión durante dos meses consecutivos, o cuatro meses no consecutivos. Cabe imponer penas de prisión de duración de 3 meses hasta 1 año.

Asistencia especializada para causas judiciales familiares Para hacer efectivas estas penas, se debe interponer la correspondiente denuncia o una querella judicial. Para este último caso, se requiere asistencia legal especializada en derecho penal de familia.

