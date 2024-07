Eliminar las manchas en la piel, con los tratamientos del Centro Estética el Pilar

En el área de la cosmética y la estética, el desarrollo de la tecnología ha cumplido un papel fundamental en la creación de nuevos métodos para la eliminación de manchas en la piel. En este sentido, las personas que deseen mejorar el aspecto de su dermis en Madrid pueden solicitar una cita con los expertos del Centro Estética el Pilar. Esta clínica con 38 años de experiencia en el sector sanitario y de la medicina privada ofrece a sus pacientes una atención personalizada, garantizando resultados óptimos a través de sus tratamientos láser y de luz pulsada.

Tratamientos para la eliminación de manchas en la piel El Centro Estética el Pilar cuenta con la última tecnología en eliminación de manchas de la piel para proporcionar a sus pacientes tratamientos personalizados, no invasivos y que no presentan efectos secundarios. En este aspecto, el láser Q Switched Nd Yag es un dispositivo de alta potencia que se utiliza para quitar las manchas que tienen mayor profundidad, como las patológicas o las de nacimiento. Esta técnica permite destruir el exceso de pigmentación, mejorando el aspecto de la zona afectada sin dejar ningún tipo de cicatriz.

Por su parte, el método IPL (Luz Pulsada Alta intensidad) se aplica mediante un equipo médico que emite una luz de alta intensidad con filtros específicos para la despigmentación de las manchas más superficiales. De esta manera, se estimula la producción de colágeno, favoreciendo la firmeza, la flexibilidad y la hidratación de los tejidos a nivel general. Sin embargo, es importante señalar que la aplicación de este tipo de tratamientos y el número de sesiones depende de la valoración que el equipo médico de la clínica realice de cada paciente.

Factores que producen la aparición de manchas en la piel Las manchas en la piel pueden generarse como consecuencia de un exceso de producción de melanina, el pigmento que da color natural a la dermis, el cabello y los ojos. Así, se generan placas cutáneas planas de distintos tamaños, con un tono que puede variar entre el marrón claro y el negro. Si bien existen muchos factores que pueden causar la hiperpigmentación, los más comunes son la exposición directa y prolongada al sol, y el envejecimiento.

A partir de los 40 años, el estrés oxidativo y los cambios en el metabolismo de la dermis hacen que la aparición de manchas sea más frecuente, sobre todo en el cuello, el rostro y el dorso de las manos. Asimismo, las alteraciones hormonales producidas por algunos medicamentos o durante el embarazo también pueden provocar el oscurecimiento en ciertas áreas del cuerpo.

Por lo tanto, quienes deseen recuperar el color natural de su piel pueden realizar una primera consulta gratuita con los especialistas del Centro Estética el Pilar para determinar el tipo de tratamiento de eliminación de manchas al que se deben someter.