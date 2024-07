Cremas con las que ahorrar, recomendadas por las expertas en cosmética de Boutijour, Omorovicza y Ambari

Con ingredientes hidratantes, antioxidantes o humectantes estas cremas son tan versátiles que están cargadas de beneficios, tanto para una rutina de mañana como de noche Si solo se quiere usar una crema, es normal, hay más gente así. Pueden ser muchos los motivos por los que se puede tener este deseo: por ahorro monetario, por pereza cosmética, porque si se es minimalista en el baño o porque se va de viaje y las restricciones de equipaje impiden cargar la maleta de muchos cosméticos. Idealmente, "conviene usar dos cremas, porque las necesidades de la piel no son las mismas por la mañana que por la noche", explica Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour. Esto sucede porque, "mientras que por la mañana se necesita una alta carga de antioxidantes que hagan de escudo y booster del SPF, por la noche requerimos más ingredientes antiedad y renovadores", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

¿Realmente se necesita una crema de día y otra de noche?

Sí y no. "No es que sea estrictamente necesario, pero la realidad es que se ven más beneficios si le aportamos a la piel lo que pide a cada hora", sostiene Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode. "No obstante, existen grandes fórmulas con un alto equilibrio entre ingredientes regeneradores, hidratantes, nutritivos y antioxidantes que permiten que, al usarlas día y noche, la piel esté servida de lo que más necesita", añade la experta Ana Yuste, asesora facial en Purenichelab.com.

¿Qué debe llevar una crema de día y de noche?

"Quédate con esto: deben cumplir cuatro pilares: hidratación, nutrición, antioxidantes y activos renovadores. Lo fundamental es que hidrate, que aporte el agua que se necesita para que la piel esté equilibrada y jugosa. Esto lo darán ingredientes como el ácido hialurónico o la glicerina", defiende Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Sobre el segundo punto a tener en cuenta, "aparte, una buena crema hidratante de mañana y de noche debe llevar los nutrientes necesarios que sellen esa hidratación y que aporten confort a la piel. Según las necesidades, se puede apostar por emolientes más ligeros, como las ceramidas, o bastante más nutritivos, como la manteca de karité", expone Sonia Ferreiro, de Byoode.

En cuanto a los antioxidantes, "son necesarios a todos los niveles. A lo largo del día, nuestra piel está expuesta a gentes estresores como la contaminación o la radiación solar y necesitamos prevenir su acción nociva con antioxidantes poderosos que eviten la aparición de radicales libres. Hay grandes antioxidantes como la vitamina C o la niacinamida", propone Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza.

Finalmente, los ingredientes renovadores son fundamentales por la noche para que la piel se regenere del estrés al que ha estado expuesta durante el día. "Hay muchos agentes regeneradores. Si se va a apostar por activos de acción renovadora que valgan para la mañana y la noche, se puede contar con los péptidos o con ácidos exfoliantes suaves, como la gluconolactona", concluye Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Mushroom & Karite Story, de Byoode, es una crema con una textura rica que contiene adaptógenos como la seta de ostra y el hongo shiitake para ayudar a la piel a adaptarse al estrés ambiental y regular sus defensas naturales. Su fórmula incluye lentejas, okra, teobroma de cacao y amaranto, que proporcionan vitaminas y una acción protectora, revitalizando la piel, además de humectantes y emolientes como la glicerina, pantenol, manteca de karité, escualano, fosfolípidos, triglicéridos y ceramidas. 69 € en Byoode.com

La crema Complex X4 Hydrator Cream, de Ambari, es rica en potentes ingredientes, pero de textura ligera, esta crema hidratante proporciona una intensa hidratación y combate los signos visibles del envejecimiento para conseguir una piel flexible y de aspecto juvenil. La mezcla patentada de Ambari con aceites de amplio espectro y Maitake ayuda a calmar la piel y a contrarrestar los daños causados por los radicales libres, mientras que los péptidos y las ceramidas favorecen la salud del colágeno y combaten la pérdida de firmeza y la falta de brillo. Perfecto para utilizarlo en cualquier momento del día y en cualquier tipo de piel. 119€ en Purenichelab.com

Total Moisture Daily Facial Cream, de Medik8, está disponible en formato refil y de rápida absorción, destaca por su ingrediente principal, el péptido probiótico, que mantiene el equilibrio del microbioma de la piel. Además, utiliza la tecnología HEO para proporcionar humectación, nutrición y sellado a la piel, previniendo la pérdida de agua transepidérmica. Con ácido hialurónico de peso molecular múltiple, ceramidas y lípidos, esta crema ofrece una hidratación completa y una barrera cutánea reforzada. Total Moisture Daily Facial Cream – 52€, 50 ml ; 47€, cápsula de recarga de 50 ml. Disponible en www.medik8.es

Snow Lotus Lifting Cream de Boutijour incorpora extractos botánicos y manteca de karité, que aseguran una hidratación profunda y completa. Además, esta crema incluye en su fórmula péptidos de soja, que estimulan la síntesis de colágeno y elastina para una piel más firme y elástica. 64 € en Purenichelab.com

Cushioning day cream, de Omorovicza, es una crema hidratante que, además de contar con plancton marino que tiene efecto relleno, hidrata y mejora la síntesis natural de colágeno, incluye un combinado de algas con poder antioxidante y reducen los niveles de cortisol de la piel. El complejo termal regenerador y los micro-reservorios hidratantes con activos que van humectando a lo largo del día para mantener el rostro en condiciones óptimas todo el día completan su fórmula.145 € en Purenichelab.com

Rejuvenating Moisturizer de Perricone MD refuerza la barrera protectora de la piel con una intensa hidratación y nutrientes que ofrecen efectos reafirmantes. La textura aterciopelada de esta crema proporciona una hidratación profunda, incluso para pieles extremadamente secas y problemáticas, sin dejar acabado graso. Con ingredientes como Acil-Glutatión para reducir arrugas y líneas profundas, y una mezcla de Vitamina F derivada de aceites como semilla de lino, chía y macadamia, esta crema restaura la flexibilidad y promueve un brillo saludable. 110€ en Perriconemd.es.