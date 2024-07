El Canario presenta sencillo a dúo con Pablo Milanés, una de las últimas colaboraciones del cantautor cubano

“Y tú qué has hecho” forma parte del álbum “Rodando por el mundo”, en el que además colaboran Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Charlie Aponte, Jorge Celedón, Milly Quezada, Sergio Vargas y Alexander Abreu, entre otros.

El cantante dominicano José Alberto El Canario ha presentado el sencillo “Y tú qué has hecho”, a dúo con Pablo Milanés, una de las últimas colaboraciones del cantautor cubano antes de fallecer. “Y tú qué has hecho” forma parte del álbum “Rodando por el mundo”, dedicado al bolero y a la música cubana.

“Fue muy emotivo trabajar con Pablo Milanés. Le pedí que hiciéramos un dúo en este tema, y él me dijo: ‘claro, con mucho gusto’. Pablo fue un gran defensor del bolero, un gran músico y una extraordinaria persona”, afirmó El Canario.

“Y tú qué has hecho”, grabado para el álbum en el estilo del bolero tradicional que impera en la Casa de la Trova de Santiago de Cuba, fue compuesto por Eusebio Delfín en 1921, con versos del poeta español Pedro Mata.

En el nuevo disco de El Canario participan otras destacadas estrellas de la música latina como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Charlie Aponte (Puerto Rico); Jorge Celedón (Colombia); Milly Quezada y Sergio Vargas (República Dominicana); Alejandro Almenares, Alexander Abreu, Los Guanches, Azabache y Magic Sax Quartet (Cuba).

“Cuando El Canario me invitó, yo dije wow, voy a cantar bolero. Y para mí fue un gran placer haber compartido en este disco. Fue un momento muy especial, pues soy un bolerista nato y todavía sigo cantándolos”, dijo el maestro Charlie Aponte, que interpretó junto a José Alberto un mosaico de clásicos popularizados por Rolando Laserie.

Por su parte, Sergio Vargas pronosticó que la producción “marcará un antes y un después en este tipo de grabaciones, que hoy son muy poco comunes”.

“Compadre, ¡qué bello está su disco de boleros! Se lo dice Sergio Vargas, que lo ama y lo estima”, dijo el merenguero dominicano, que además recordó que el bolero apareció en su vida a través de su padre, un cantante de los años 50.

Víctor Manuelle, otro de los invitados, calificó la colaboración de “un reto increíble”, y dijo que la consideraba “muy importante, por la amistad y la admiración” que le une a José Alberto.

“El bolero no es algo que yo interpreto todos los días. Tengo que confesar que le tengo mucho respeto y hasta un poquito de miedo, pero creo que se hizo un trabajo espectacular. El Canario, siempre buscando innovar, haciendo cosas diferentes, creativas. Estemos pendientes de esta producción”, afirmó el salsero boricua.

El disco “Rodando por el mundo” fue grabado en estudios de todo el mundo, desde Santiago de Cuba, La Habana, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Santo Domingo, Puerto Rico, Bogotá, Ciudad de México y Madrid.