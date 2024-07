Samuel Naveira (Rte. MU.NA*) e Israel Moreno (Rte. Ayalga*) cocinan juntos en Ribadesella

El próximo día 30 de julio, en única cena, los chefs Samuel Naveira del restaurante. MU.NA* de Ponferrada, e Israel Moreno del restaurante Ayalga* de Ribadesella, mostrarán sus cocinas en un exclusivo encuentro en el palacete indiano de 1914 ubicado frente a la playa Santa Marina, en el Hotel Villa Rosario, lugar donde se encuentra el restaurante Ayalga del reconocido Marcos Granda, que posee otros destacados restaurantes en España (Skina**, Clos Madrid*, Nintai*).

La cocina del restaurante MU.NA mostrará la identidad y riqueza de los productos de El Bierzo, que el chef Samuel Naveira ha desarrollado y evolucionado, desde la creación del que es el único restaurante con una Estrella Michelin en la ciudad de Ponferrada. Las creaciones de Naveira, no carentes de una excepcional técnica, se nutren de las influencias de cocinas del mundo que le inspiran en sus viajes.

Con una también depurada técnica de cocina, Ayalga, ahonda en los sabores de su entorno marinero con puro ADN asturiano, creando su particular alta cocina cantábrica. No olvida el recetario tradicional asturiano respetando su origen y contenido al que han sabido dar una evolución con la necesaria innovación culinaria para nuestro tiempo.

Los platos de ambos chefs contarán con la armonía de cinco vinos de Bodegas y Viñedos Gancedo, nacidos todos ellos en la mayor extensión de viñedo viejo de El Bierzo. El precio del menú por persona será de 120 €.

Samuel Naveira se formó en las cocinas de algunos de los mejores restaurantes del país, recibió posteriormente el bautismo de la cocina francesa, considerado por Basque Culinary Center como uno de los cien jóvenes talentos de la gastronomía nacional, y definido por el prestigioso The Guardian (Reino Unido) como uno de los jóvenes cocineros con más proyección. Su día a día se encuentra pegado a la tierra, viéndose en cada uno de sus platos el sabor de los productos de productores locales que aman su entorno y respetan el medio ambiente, esto es esencial en el sostenible discurso del chef al que le valió en el más reconocido congreso internacional de cocina profesional ser uno de los ganadores del Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión. No faltan en su carta guiños a platos míticos de la cocina leonesa con elaboraciones de técnica impoluta y con marcada personalidad gala que lleva en la sangre por parte de madre.

Israel Moremo comenzó su andadura profesional en Suhl (Alemania), en Ringberg Hotel desde 2013 a 2016. Ese mismo año y hasta 2017 se incorpora a Ramona S.L. (Almansa), también en 2017 se une al equipo de Skina (Marbella), al terminar esta experiencia se incorpora en las cocinas de El Club Allard donde pasará prácticamente todo el 2018. Un breve tiempo en el restaurante Surtopia de Madrid le daría una visión de la cocina del sur, fue el paso a la cocina mexicana de Punto MX en Madrid. En noviembre de 2019 partió de la capital para volver al norte, a Ayalga*, con Marcos Granda, desde entonces trabaja en ese singular espacio de Ribadesella, mirando al mar, donde ha podido saborear las mieles de la primera Estrella Michelin.

