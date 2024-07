“Sasquatch Sunset": la insoportable levedad de ser un 'Bigfoot'

Filmin estrena el próximo viernes 2 de agosto, en exclusiva en España y en el marco de Atlàntida Mallorca Film Fest, la película "Sasquatch Sunset", una de las mayores marcianadas que nos ha regalado el cine estadounidense en los últimos tiempos. Liderada por los hermanos David y Nathan Zellner (directores de algunos episodios de la serie "The Curse"), la película tuvo su premier mundial en el Festival de Sundance, donde fue uno de los títulos más comentados. Y es que "Sasquatch Sunset" es una especie de documental de animales, solo que los animales en este caso son Bigfoots, extrañas criaturas de los bosques cuya existencia real aun hoy se debate.



Debajo de todo el maquillaje y los trajes de Bigfoot encontramos a estrellas de la talla de Jesse Eisenberg ("La Red Social"), que además debuta como productor, o Riley Keough ("Lo que esconde Silver Lake"), mientras que el director Nathan Zellner se reserva el papel de macho alfa de la manada.



Los hermanos Zellner llevaban mucho tiempo con la idea de hacer una película como esta. De hecho, en 2011 estrenaron en el Festival de Sundance un cortometraje, "Sasquatch Birth Journal No. 2", que ya contenía los mimbres de "Sasquatch Sunset". Su interés por estas criaturas pseudo-mitológicas se remonta a cuando eran niños y vieron por primera vez un cortometraje sin título que los realizadores Roger Patterson y Bob Gimlin filmaron en 1967, y que popularmente se ha conocido como "La película Patterson-Gimlin". En ella vemos a un gran sujeto peludo y de brazos largos corriendo por el bosque. Los cineastas siempre defendieron que era una hembra de Bigfoot. "Fue la película que introdujo la leyenda en la era moderna y estableció la apariencia icónica de la criatura", explican David y Nathan Zellner.

Convencidos de que el mundo necesitaba una película sobre Bigfoots, los Zellner querían exhibir cuál es el comportamiento de estas criaturas salvajes. "La mayoría de los relatos de avistamientos de Bigfoot giran en torno a la bestia escabulléndose tras ser descubierta, lo cual es interesante, pero nosotros nos preguntábamos, ¿qué más hace? ¿Cuáles son sus patrones de comportamiento?", recuerdan. La tarea aparentemente más complicada era convencer a más gente de que "Sasquatch Sunset", una película sin diálogos narrada desde el punto de vista de una familia de Bigfoots, debía hacerse. Contra todo pronóstico, enrolaron en el proyecto a dos primeras espadas de Hollywood.

Jesse Eisenberg recuerda el momento en el que David Zellner le propuso hacer la película: "David me dijo que le encantaría que considerara su guion, pero que no tendría líneas de diálogo y no se me vería la cara. Eso es todo lo que no quieres escuchar como actor. Me envió el guion, y en la tercera página me di cuenta de que aquello era sencillamente brillante". Tanto le entusiasmó el guion que decidió incluso sumarse a la lista de productores: "Es uno de los cinco mejores guiones que he leído en mi vida. Hay una regla no escrita de los actores que dice que no debemos poner dinero en nuestras propias películas, pero pensé que debía hacer todo lo posible para que esta se hiciera". Riley Keough tuvo una reacción similar al leer el guion. "Es lo más divertido que he leído nunca", afirma: "Hay una tristeza subyacente que la película maneja de una manera hermosa. Es profunda. Es tonta y no tonta a la vez. En algunos aspectos es un cuento de hadas para adultos, lo cual es realmente mágico. Hay un hermoso respeto por la naturaleza, la vida silvestre y los animales que todos sentimos mientras hacíamos esta película", concluye la actriz.