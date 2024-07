Nuevo Fiat Panda, el más tecnológico de la historia

Con una larga y exitosa historia que se remonta a 1980, el icónico e inspirador Fiat Panda ha liderado el mercado durante cuarenta y cuatro años, con más de 8 millones de unidades vendidas en Europa durante su liderazgo.



El coche más querido por los italianos y símbolo del Made in Italy, el Fiat Panda se fabrica en Pomigliano d'Arco, Italia, desde 2011, donde se han producido casi 2 millones de unidades hasta la fecha.

Hoy, el Panda más tecnológico de la historia está disponible para pedidos con una nueva alineación. Se han llevado a cabo importantes desarrollos en términos de seguridad y tecnología, ya que el nuevo Fiat Panda cuenta ahora con nuevas ADAS, un nuevo clúster digital además de un nuevo volante.



Disponible con el motor 1.0 Hybrid de 70 CV, el nuevo Panda se presenta en dos acabados diferentes: la versión de acceso, perfecta para adaptarse a las necesidades de todos los clientes, y el tope de gama Pandina, basado en la carrocería cross, con una caracterización más fuerte.

El Panda más tecnológico

La nueva gama Panda presenta importantes actualizaciones en términos de ADAS, el equipamiento de serie incluye nuevas características diseñadas para ayudar al conductor tanto dentro como fuera de la ciudad: el Frenado de Emergencia Autónomo, para reducir el riesgo de colisión trasera con el vehículo.

Braking System, para reducir las colisiones por alcance, por ejemplo en el tráfico urbano; el asistente de mantenimiento de carril; y la detección de conductor somnoliento, para avisar al conductor cuando está cansado. También se incluye el Reconocimiento de Señales de Tráfico, que detecta y reconoce las señales de tráfico mostrándolas en el nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital de 7''.

En términos de practicidad, los sensores de aparcamiento traseros garantizan una simplicidad total a la hora de aparcar en las concurridas calles de la ciudad, mientras que el nuevo Control de Crucero -disponible en la versión de acceso con el Pack City y de serie en el Pandina- mantiene la velocidad fijada, a partir de 30 km/h, sin necesidad de pisar el pedal del acelerador. Además, la Luz de Carretera Automática (de serie en el Pandina) adapta automáticamente la iluminación a las condiciones del tráfico, facilitando la conducción nocturna al conductor. La mayoría de las funciones se gestionan mediante una cámara montada en el espejo retrovisor interior. Además, 6 airbags completan el equipamiento de seguridad de serie.

Los interiores también se han enriquecido con un nuevo Cluster Digital de 7'' completo con tres modos gráficos diferentes y un volante renovado.



El Fiat Pandina tope de gama está equipado adicionalmente con una flamante pantalla táctil de 7'' Radio DAB con Apple CarPlay y Android AutoTM. Desde el punto de vista del diseño, presenta un nuevo salpicadero pintado de blanco y nuevos asientos con el monograma y el logotipo "Pandina" en relieve, doble costura amarilla, detalles en blanco e hilo Seaqual que contiene una materia prima sostenible, totalmente trazable y fabricada a partir de desechos marinos. Los exteriores se enriquecen con detalles lúdicos como la carita de panda en el cubrerruedas, una moldura lateral pintada en contraste con el logotipo Pandina y serigrafía "Pandina" en la tercera luz.



En línea con la estrategia "no more grey" de FIAT, la nueva gama está disponible en los nuevos colores Amarillo, Blanco, Negro, Rojo y Azul. Además, el nuevo Fiat Pandina también se ofrece en color verde y, en la opción de carrocería blanca y negra, los exteriores se enriquecen con tapas de retrovisores amarillas en contraste que combinan con los detalles amarillos del logotipo Pandina en la moldura lateral.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: "Hay que intentar ser el mejor, pero nunca creerse el mejor".