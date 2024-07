Construcción de código en tiempo real, la base de la tecnología AVAP que da vida a las API virtuales

AVAP Framework es la plataforma tecnológica orientada a la gestión del ciclo de vida de las APIs que está capturando todas las miradas en Silicon Valley.

Ingenieros españoles presentan en Silicon Valley AVAP Framework, una plataforma tecnológica de productos y servicios para gestionar el ciclo de vida de las APIs con atributos tan atractivos como la virtualidad e inteligencia artificial en su core.

La compañía quiere dar visibilidad y llegar a desarrolladores y empresas a nivel mundial, a través de dos de sus principales servicios, AVAP Collaborative Network y AVAP Cloud.

AVAP Collaborative Network, es el primer servicio gratuito peer-to-peer para desarrollar, publicar y gestionar APIs en un modelo de red hasta ahora inexistente que democratiza el acceso al desarrollo y la publicación de APIs a nivel internacional, mientras que AVAP Cloud ofrece un servicio SaaS para desplegar proyectos de manera simplificada y rentable, potenciando la innovación tecnológica y reduciendo costos operativos.

Silicon Valley, 1º de julio de 2024.- El día de hoy se presentó AVAP Framework, solución integral enfocada al trabajo con APIs. La suite está compuesta de productos y servicios cuyo objetivo es la optimización del ciclo de vida de las APIs, desde su desarrollo, publicación, explotación hasta el mantenimiento de las mismas. La tecnología AVAP, en la que está basada y desarrollada la plataforma, es una tecnología de nueva generación con la virtualidad y la inteligencia artificial como atributos característicos dentro de su ADN, permitiendo que sea extremadamente innovadora, escalable y rentable.

“Después de casi 5 años de enfoque y dedicación al proyecto, lanzamos AVAP Framework de forma masiva. Creemos que esta tecnología se convertirá en la siguiente revolución tecnológica en el mundo de la programación y el suministro y explotación de microservicios, equivalente a lo que significó Java hace ya casi treinta años cuando Sun Microsystems le dio vida. Hemos orientado AVAP Framework en brindar grandes beneficios tanto a desarrolladores como a empresas y organizaciones que quieran enfocarse en la optimización y la rentabilidad de proyectos de tecnología.” Comentó Raúl Nogales, Founder & CEO.

AVAP (Advanced Virtual API Programming) es un lenguaje de programación de alto nivel, cuyos primeros prototipos se remontan a finales de 2019, cuando un grupo de ingenieros españoles de 101OBEX encabezados por Raúl Nogales (Founder & CEO) y Rafael Ruiz (CTO), querían diseñar un lenguaje de programación que estuviera orientado específicamente al desarrollo de APIs, debido a que no encontraban en un lenguaje de propósito general las características de simplicidad, rapidez en el desarrollo, eficiencia, abstracción de la tecnología y virtualización que estaban demandando. El lenguaje tenía que ser completo y abstraído de tecnología, a la vez que permitiera crear un API tan solo centrándose en el flujo funcional y no en las características técnicas del lenguaje con la que se desarrollase.

Al mismo tiempo, se habían marcado el objetivo de crear un lenguaje que formará parte de un framework de desarrollo, que incrementara la durabilidad del código e incluso fuera un código que pudiera mejorar sin la intervención del programador, que se construyera en tiempo real, en tiempo de ejecución, algo realmente innovador. Un lenguaje virtual.

A mediados de 2023 se publicaron las primeras especificaciones del lenguaje y se liberó la primera versión de AVAP Interpreter & Language Server (AVAP I&LS).

“AVAP surge de nuestra pasión por simplificar el desarrollo de APIs, combinando simplicidad, eficiencia y abstracción tecnológica. Estamos orgullosos de presentar AVAP como un lenguaje de alto nivel diseñado para transformar la creación de APIs, haciendo énfasis en la funcionalidad sobre la complejidad técnica." Comentó Rafael Ruiz, CTO.

A lo largo de los últimos cuatro años se han diseñado, desarrollado y liberado distintos productos (AVAP I&LS, AVAP Dev Studio, AVAP Virtual Server y AVAP Gateway Advanced ) y servicios (AVAP Collaborative Network y AVAP Cloud), que ofrecen una solución integral para la gestión del ciclo de vida de las APIs.

A través de AVAP Collaborative Network y AVAP Cloud, la compañía apuesta por dar visibilidad de todos sus productos tanto a desarrolladores como a empresas, cautivando no solo a ingenieros, sino también a directores financieros y directores generales.

AVAP Framework y la tecnología que subyace está llamada a ser una asignatura de obligado aprendizaje en los próximos años por los alumnos y futuros profesionales en cualquier universidad alrededor del mundo.