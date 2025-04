DJI RS 4 Pro y Focus Pro; estabilización, enfoque y cero excusas

Los usuarios que han grabado vídeo sin estabilizador, ya saben lo que es sentir que una toma parece sacada de un documental sobre terremotos. DJI vuelve al ataque con el RS 4 Pro, un gimbal que no solo promete estabilizar tus tomas, sino que lo hace con una precisión casi quirúrgica. Y, por si fuera poco, llega acompañado del DJI Focus Pro, un sistema de enfoque que quiere desterrar de una vez por todas esas tomas desenfocadas que arruinan hasta la mejor producción.

DJI RS 4 Pro: porque una toma inestable ya no tiene excusa DJI ha tomado todo lo bueno del RS 3 Pro y lo ha llevado un paso más allá. Más carga, más potencia y un sistema de bloqueo automático de ejes que hace que transportarlo y montarlo sea cuestión de segundos. Movimientos ultra fluidos, motores más fuertes y compatibilidad con cámaras de cine ligeras y configuraciones más exigentes. Para quienes trabajen con equipo pesado y no quieren sentir que están levantando pesas cada vez que graban, este gimbal es interesante. Pero el gran punto a favor es su integración con el DJI Focus Pro, un combo que une estabilización y enfoque en un solo sistema, simplificando la vida de los operadores de cámara y permitiendo controlar todo desde un mismo ecosistema.

DJI Focus Pro: el enfoque automático que no te va a dejar vendido El enfoque automático ha mejorado una barbaridad en los últimos años, pero sigue habiendo momentos en los que el AF decide que es mejor enfocar la pared en vez del sujeto en primer plano. El DJI Focus Pro llega con tecnología LiDAR para acabar con estos problemas, ofreciendo una detección de profundidad más rápida y precisa.

Hasta 76.800 puntos de detección para que la cámara no se vuelva loca cuando grabas en entornos complejos o con poca luz.

Pensando también en quienes no confían en el autofoco También puede ser usado en modo manual y ajustar todo conforme se desee, pero con la ventaja de un asistente que ayuda a no perder la toma cuando el sujeto se mueve más de la cuenta. En otras palabras, no hay excusas para un plano desenfocado.

¿Un combo ganador? Más allá del marketing y los números bonitos, el DJI RS 4 Pro y el Focus Pro forman un combo que realmente tiene sentido. El gimbal estabiliza, el Focus Pro se encarga del enfoque, y solo hay que preocuparse de encuadrar y grabar. Al trabajar en videografía profesional, cine independiente o contenido de alto nivel, este dúo puede hacer que la producción fluya mucho más sin tener que depender de un equipo gigantesco.

Y lo mejor, ya están disponibles en Fotografiarte. Porque si algo se ha aprendido con el paso del tiempo, es que las mejores herramientas no son las más caras ni las más complejas, sino las que hacen que tu trabajo sea más fácil.