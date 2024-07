El Hotel Mediterranean Palace de Tenerife reabre sus puertas en julio con imagen e instalaciones renovadas

Mediterranean Palace, el icónico y pionero hotel de Playa de las Américas, en la isla de Tenerife reabre sus puertas tras una reforma integral, ofreciendo unas instalaciones inspiradas en lo tropical y lo natural que contrastan un diseño contemporáneo. Esta reforma también se ha trasladado a su propuesta gastronómica incluyendo dos nuevos restaurantes a la carta, y renovando su restaurante principal. Completan la oferta, el Bar piscina "Kiosco", la terraza "Drago", el Sports Bar y el Magma Night Show El hotel de 5 estrellas Mediterranean Palace, ubicado en el Mare Nostrum Resort de Tenerife en primera línea de playa y con vistas al océano Atlántico, ha sido completamente renovado y está listo para recibir a sus huéspedes con nuevas y emocionantes mejoras a partir de este mes de julio.

El proyecto de reforma consiste en modernizar las más de 450 habitaciones y suites, además de una reforma integral donde se eleva la propuesta de zonas comunes e instalaciones en las que han primado criterios de sostenibilidad.

Mediterranean Palace incorpora elementos de diseño con el blanco como color principal. Se ha trabajado todo el interiorismo y la decoración incorporando texturas de maderas de inspiración tropical y rústicas quemadas por el sol, además de múltiples detalles de fibras naturales que evocan lo artesanal y el arte local con tejidos neutros y colores suaves, y una presencia constante de vegetación natural que da una inspiración claramente amazónica al conjunto. Todo ello contrastando con piezas de mobiliario e iluminación de diseño contemporáneo.

Además, Mediterranean Palace ha ampliado su oferta gastronómica, donde se podrán encontrar restaurantes con temáticas, cocinas y estilos completamente distintos para satisfacer los variados gustos de sus clientes.

Diábolo es una de las novedades, un restaurante italiano inspirado en el circo, el teatro y el carnaval de Venecia. En él, la cocina italiana se presenta en su forma más natural, utilizando productos frescos y preparándolos al momento frente a los invitados. Coal- Smoked room es otro de los nuevos restaurantes, donde la carne y el carbón son los protagonistas indiscutibles. Los platos de carne son cocinados con el mayor esmero frente al fuego.

Alrededor de la piscina también hay novedades gastronómicas como Kiosco, el pool bar donde se servirán snacks, bebidas y cócteles; y Drago Terrasse, un espacio donde disfrutar al aire libre con vistas a la piscina, de un café por la tarde o un cóctel sorprendente en las noches de verano disfrutando de la música en vivo.

También han creado una nueva zona llamada The Pier, bajo el concepto Food Festival donde ofrecen una gran variedad de estaciones con un estilo inspirado en los muelles costeros, apostando por una esencia desenfadada y familiar, con una oferta gastronómica basada en el mejor producto adaptado a las tendencias actuales, y con protagonismo de las raíces de los principales lugares de origen de los huéspedes.

En este proceso se ha puesto especial atención también en ofrecer mejoras, no solo al huésped, sino que se ha diseñado una nueva uniformidad con textiles ligeros que permitan una mayor confortabilidad al equipo humano y se ha implementado en todo el hotel sistemas de camas elevables eléctricas mejorando notablemente la calidad en el trabajo de las camareras de pisos.

Durante el proyecto además se ha pensado en los más pequeños de la familia modernizando su gran Club infantil, un lugar mágico con una nueva sala de cine, otra de instrumentos y un nuevo rocódromo. En el exterior, también se puede encontrar un splash park y una cancha de voleibol playa donde disfrutar junto a ellos.

Toda esta nueva oferta de instalaciones y restaurantes se complementa con la de Mare Nostrum Resort. Este complejo es el destino perfecto para unas vacaciones en familia, en pareja o con amigos, a unos pasos de la arena dorada de la playa El Camisón. Y es que, además de Mediterranean Palace, el resort cuenta con otros dos hoteles: Sir Anthony, un hotel boutique de lujo, y Cleopatra Palace, un hotel de relax y confort en pareja. También se pueden encontrar en el complejo los restaurantes Palapa Beach Club, donde observar el atardecer sobre el horizonte infinito del océano en Playa de las Américas, y Hard Rock Cafe Tenerife, donde disfrutar de los sabores más americanos en un espacio moderno.

La renovación del hotel Mediterranean Palace tiene el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia vacacional inolvidable y de alta calidad. El director general del Mare Nostrum Resort, Alejandro Crespo, ha expresado su satisfacción por la renovación del hotel, destacando que "estamos comprometidos en ofrecer a nuestros huéspedes la mejor experiencia posible y estamos seguros de que estas mejoras garantizarán que el hotel Mediterranean Palace siga siendo un referente en uno los destinos turísticos más populares de Tenerife".

Con su impresionante ubicación frente al mar y su amplia gama de servicios y comodidades, el hotel Mediterranean Palace, más que un lugar de vacaciones, es un hogar lejos de casa para muchas familias y generaciones en la preciosa isla de Tenerife.

Sobre Selenta Group

Desde su fundación en 1970, el principal objetivo de Selenta Group ha sido conseguir superar las expectativas de sus clientes, a través de la búsqueda constante de la excelencia en todas sus divisiones: Hotels & Resorts, Restauración, Facility Services y Partnerships. Desde octubre de 2021 Selenta Group forma parte de Brookfield Asset Management Ltd, una de las principales inversoras del mundo.

El grupo cuenta con exclusivos resorts, hoteles urbanos y costeros con sorprendentes propuestas gastronómicas en distintas ciudades de España. Selenta Group se ha aliado con Marriot Internacional para operar sus hoteles urbanos bajo dos de sus marcas, Moxy y Marriott. Estos hoteles urbanos se sitúan en las grandes ciudades de Barcelona, con Expo Hotel Barcelona y en Madrid, con el hotel Princesa Plaza. Respecto a los hoteles costeros, el porfolio del grupo en Marbella incluye Don Carlos Resort & Spa, que incorpora The Oasis Wellness & Spa en su oferta de alojamiento y el Hotel Benalma en Benalmádena. Además, en primera línea de playa en Tenerife se encuentra el Mare Nostrum Resort, que comprende el hotel boutique Sir Anthony, Mediterranean Palace y Cleopatra Palace.

Selenta Group mantiene una importante apuesta por partnerships con grupos internacionales como parte de su estrategia. De hecho, son su expertise en el sector y su profesionalidad en la gestión de alojamientos y propuestas de ocio y restauración los motivos por los que marcas internacionales de prestigio como Hard Rock Café y Nikki Beach han escogido al grupo para gestionar y desarrollar sus establecimientos en los principales destinos turísticos de España.