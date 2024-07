Conociendo a… Andrea Vicente

Directora del Centro de Psicología Andrea Vicente, conferenciante, divulgadora en redes sociales, donde cuenta con una colosal comunidad de seguidores que supera el millón y medio y, autora del libro “Quien bien te quiere te hará feliz" con el sello editorial HarperCollins con el que ofrece una serie de claves que nos permiten una relación amorosa saludable y duradera, a través de técnicas para gestionar mejor nuestras emociones, reforzar nuestra autoestima, aprender a convivir, resolver conflictos, mantener la pasión, detectar situaciones tóxicas, o superar una infidelidad, entre otras, proporciona las herramientas necesarias para lograrlo.









Andrea, si bien dio sus primeros pasos profesionales en psicología infanto-juvenil y familiar, posteriormente se ha especializado en relaciones afectivas y terapia de pareja. ¿Qué motivó ese giro en su carrera profesional hacia esta área específica?

Aunque durante diez años estuve centrada en el ámbito infanto-juvenil, no cabe duda de que al final trabajé también mucho con los padres. Evidentemente, comencé a darme cuenta de que muchas de las problemáticas de los niños realmente eran provocadas por las dinámicas de los padres a nivel de relaciones de pareja, el tema de límites de crianza entre ellos, cómo se hablaban y cómo se comunicaban. Todo esto hacía que los niños desencadenasen ciertos traumas, ansiedad, depresión y heridas que empezaron a dolerme, porque ante todo soy persona.





Esto me llevó a pensar que, como también me gustaba mucho trabajar con los padres cada vez que los tenía en sesión a solas, si trabajaba las dinámicas de las relaciones de pareja, seguramente ayudaría indirectamente a muchos niños, evitándoles infinidad de traumas. Este fue el principal motivo por el que decidí especializarme en terapia de pareja. Ahí empezó todo y reconozco que lo cogí con mucho gusto porque me encantaba y me sigue encantando.





En contra de lo que parece, en la comunicación, lo que se dice con palabras no es tan trascendental como lo que se expresa sin ellas. ¿Qué papel juega la comunicación no verbal en la construcción y el mantenimiento de una relación amorosa saludable?

Reconozco que en terapia de pareja trabajo mucho los aspectos de la comunicación no verbal, llegando a dedicarle una sesión entera a explicar la importancia de esta parte de la comunicación. No olvidemos que el 93% de lo que comunicamos proviene de la parte no verbal y solamente un 7% de lo que decimos. Es decir, nuestra expresión facial, el tono, los silencios y las pausas dicen mucho más que la palabra que estamos utilizando, y esto es algo que debemos recordar cuando estamos en pareja.





Al principio de las relaciones cuidamos mucho todo. Hablamos con sutileza y con mucho amor. Luego, cuando cogemos confianza, pueden aparecer gestos un poquito más feos, y esta es la parte que más trabajo con ellos.





Nuestro cuerpo, nuestra mirada o si frunces el ceño, dice mucho de nosotros. Hay que intentar tener gestos adaptadores, estos nos ayudan a esconder un poco determinadas emociones, tal vez de rabia, controlando un poquito toda esta parte gestual porque podemos ser muy agresivos a la hora de comunicar. Esto hace que emocionalmente también nos distanciemos de nuestra pareja.









Si bien, nuestro país es el cuarto de Europa donde más duran los enlaces matrimoniales, siendo la duración media de los que acaban en divorcio de 16 años, ¿Podría compartir algunas estrategias para mantener la chispa en una relación de largo recorrido?

A medida que pasa el tiempo, las personas cambiamos y solemos caer en la rutina de la relación. Se nos olvida que es importante volver a esa etapa inicial de enamoramiento, trabajando en el amor y cuidando los detalles. Tener nuevas experiencias juntos ayuda a mantener la emoción y la durabilidad de la relación. Un pilar fundamental es la buena comunicación, que implica expresar necesidades sin causar molestia o juicio, buscando comprensión.





También es crucial sorprender y mantener los pequeños detalles, como dejar una nota cariñosa o planear una cita improvisada. Dedicar semanalmente tiempo de calidad exclusivo para la pareja, sin distracciones, es también recomendable.





La intimidad y las relaciones sexuales tienden a disminuir con el tiempo, pero mantenerlas vivas es esencial. Las relaciones íntimas fomentan un mayor vínculo emocional, y la intimidad incluye escuchar y mostrar cercanía emocional. El afecto, como abrazos y besos, es vital. Los abrazos deben durar más de seis segundos para segregar hormonas beneficiosas.





Si una parte de la pareja es menos afectuosa, se puede pactar un mínimo necesario para que la otra persona se sienta amada. Repetir estas conductas puede convertirlas en un hábito.





Respecto a las relaciones sexuales, algunos terapeutas sugieren pactar momentos, pero con flexibilidad ante factores externos. Es importante mantener el vínculo, hacer sentir atractivo al otro y compartir la iniciativa. La frecuencia ideal es subjetiva y debe pactarse en pareja, ajustándola según las necesidades de ambos.









¿En las relaciones de pareja, la técnica del avestruz, o la de “ojos que no ven, corazón que no siente", está destinada al fracaso? ¿Cuáles considera las señales más relevantes que indican la necesidad de acudir a terapia de pareja?

Yo no soy muy partidaria de ocultar cosas. Para mí, la comunicación y la sinceridad, poniendo todas las cartas sobre la mesa, es esencial, eso sí, siempre sabiendo la manera de hacerlo, porque para mí es muy importante cómo comunicamos las cosas. Pero eso de callarme para no sufrir o no decir algo para que el otro no sufra, creo que ningún psicólogo te diría que es lo mejor. Otra cosa es que quieras autoengañarte y pensar "si no me entero, no sufro". Eso es diferente, pero no es lo ideal.





Siempre digo, y esto es importante que la gente lo sepa: normalmente las parejas llegan a la terapia en el momento más crítico, cuando lo ideal es hacerlo al inicio de las discrepancias y esos conflictos que nos cuesta gestionar. Por el contrario, vienen a la terapia de pareja cuando la confianza se ha roto debido a una traición o algo similar, cuando hay más discusiones que momentos de alegría, cuando ha pasado algo perturbador, y no tiene que ser dentro de la pareja, puede ser externo, como la muerte de un familiar, que puede afectar mucho emocionalmente y generar mucha ansiedad o depresión. En definitiva, cuando podemos decir que estamos más mal que bien.





Hay personas a las que les cuesta mucho dejar de lado eventos del pasado y siempre los traen a colación durante una discusión. Si estoy discutiendo contigo, Alfonso, y enseguida me dices "¿te acuerdas cuando...?", eso también es muy dañino. Otro aspecto que solemos trabajar muchísimo en consulta es cuando una persona no sabe perdonar y guarda rencor.





Rocío jurado, la chipionera más universal, cantaba aquello de Se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿considera que el amor de pareja sigue el principio de la energía, que ni se crea ni se destruye, sino que con el tiempo se transforma?

El amor pasa por varias etapas y, por supuesto, se transforma. El amor se construye, porque para mí es un trabajo del día a día. Sin embargo, es cierto que hay que entender que las etapas del amor son diferentes.





Suelo decir que, al principio llevamos una venda en los ojos. Nada será como en los primeros momentos porque nuestro cerebro está lleno de una química maravillosa que nos genera una adicción increíble. Estamos felices todo el tiempo, con una sensación de euforia, y necesitamos más y más de esa persona; queremos estar con ella todo el tiempo. Luego, esa química disminuye y llegamos a un amor muy diferente donde empezamos a ver las imperfecciones. Aquí es donde tenemos que aprender a gestionar la relación; se le llama la etapa de ajustes, porque tenemos que ver si podemos negociar las discrepancias que van apareciendo.





Al principio, todo es precioso, pero después necesitamos trabajar en la comunicación y la negociación. Es importante entender que habrá momentos de aburrimiento y que ya no será todo euforia. A veces me dicen: "Ya no siento lo mismo, ¿eso significa que ya no lo quiero?", a lo que respondo que no, que lo que ocurre es que el amor simplemente es diferente.





Debemos sentirnos tranquilos con nuestra pareja. Esa es la base del amor maduro. Para que el amor perdure, hay que hacer todo lo que hemos comentado al principio. Esto requiere trabajo y disciplina, algo que siempre trato de hacer entender a las parejas. El amor es levantarse cada día y preguntarse: "¿Qué voy a hacer hoy por mi pareja para mejorar nuestro vínculo?".





¿Cuáles diría que son los principales motivos que, llevan a un alto porcentaje de personas a ser infieles a sus parejas y qué indicios pueden indicar que se está produciendo una infidelidad por parte de la otra persona?

Normalmente, las personas nos sentimos atraídas por otras personas y esto es una realidad. Sin embargo, se dice que este cambio de foco se puede acentuar mucho más rápido si nuestras necesidades no están siendo cubiertas. Es decir, si yo estoy rogando amor y todos los días tú pasas de mí, si soy yo la que siempre tiene la iniciativa en crear planes, todo eso me desgasta. ¿Qué pasa entonces? Aparece alguien que me atrae y, como hemos dicho antes, en la fase de enamoramiento todo es maravilloso. A veces la gente confunde toda esa química con la idea de que ya no quiere a su pareja, pero no intentan trabajar en la relación porque estamos acostumbrados al aquí y el ahora. Si no me siento atendido, paso a otra cosa, y esto es lo que sucede.





Es importante entender que la infidelidad primaria a veces está relacionada con el tipo de personalidad de la pareja. Por ejemplo, si mi pareja es narcisista o histriónica. Los narcisistas y los histriónicos tienen un gran poder de seducción y les encanta seducir y ser seducidos. Evidentemente, si están constantemente en dinámicas de seducción, es más probable que caigan en la infidelidad que una persona que no está en esas dinámicas.





Vuelvo a repetir, la infidelidad se produce porque nuestras necesidades no están siendo cubiertas y buscamos lo fácil, porque lo difícil sería sentarnos con nuestra pareja y empezar a trabajar en la relación.





Con respecto a las señales de infidelidad, la más común y visible es cuando tu pareja llega con pintalabios en la ropa o con un olor de perfume diferente. Pero luego hay señales más encubiertas, como cambios repentinos de hábitos.





Un gran detector suele ser el móvil. Si tu pareja lo esconde, lo lleva a todas partes y muestra un cambio brusco en la rutina con su uso, podría ser una señal de infidelidad. Lo mismo ocurre si alguien que no hacía deporte de repente va al gimnasio todos los días. La gente podría pensar que quiere cuidarse, pero si hay un cambio brusco y se presentan varias de estas señales, hay que estar atentos.





Otras señales incluyen el cuidado físico excesivo sin involucrar a la pareja buscando la aprobación de ésta, puede indicar una desconexión en la relación.





¿Cómo afecta la infidelidad en sus diferentes formas, desde la esporádica hasta la continuada en el tiempo, tanto a nivel emocional, como de confianza en una posible reconciliación? Si el perdón es el primer paso para reconstruir una relación herida después de una infidelidad, ¿el verdadero propósito de enmienda por parte de la persona infiel hace el resto?

Es importante entender que la forma en que las personas reaccionan ante una infidelidad depende mucho de sus valores y creencias sobre la lealtad. En mi experiencia en consulta, me encuentro con que suele ser más difícil perdonar una doble vida, cuando alguien descubre que su pareja ha mantenido una relación paralela durante mucho tiempo, en comparación con una infidelidad esporádica, como una noche loca. Aunque ambas situaciones son muy duras, muchas veces la infidelidad esporádica se perdona más rápido, aunque esto no significa que la herida no sea profunda.





Mientras algunas personas pueden no darle mucho valor a una doble vida, otras pueden sufrir durante años por una sola noche de infidelidad. Esto muestra que la reacción ante una infidelidad depende mucho de la persona que la sufre. He visto casos en los que una infidelidad esporádica requiere un año o más de terapia para sanar.





Existe una idea errónea sobre la infidelidad: algunas personas creen que, si la pareja infiel pide perdón y se esfuerza, eso es suficiente. Pero la realidad es que para reconstruir una relación después de una infidelidad, ambos miembros de la pareja deben implicarse profundamente en el proceso de sanación.





La persona herida suele querer saber más detalles de los necesarios, echa en cara constantemente la infidelidad, se siente traicionada, triste e incluso con ansiedad e inseguridad. Por ello, necesita trabajar mucho en sí misma. Al perdonar, se está dando la oportunidad de reconstruir la relación, pero esto no significa que la confianza se restablezca de inmediato.





Imagina, Alfonso, que te han engañado. Como profesional, te diría que necesitas mostrarle cariño a tu pareja. Aunque parezca contradictorio, es vital para la reconstrucción de la relación. El infiel debe demostrar más transparencia, pero la parte herida también debe trabajar mucho en su propia sanación y en restablecer la conexión emocional. En resumen, la reconstrucción de una relación tras una infidelidad requiere el trabajo conjunto de ambos miembros de la pareja y, sobre todo mucha paciencia.





Andrea, ¿el éxito de la longevidad de una relación de pareja saludable se compone de tres entes: dos individuales y uno común, entendiendo desde el principio aquello de "Aunque te quiero, no te necesito"?

Al hilo de lo que comentas, en terapia siempre hago un ejercicio visual que me parece muy ilustrativo: dibujo dos círculos que representan a cada miembro de la pareja y subrayo la importancia de mantener nuestra individualidad. Es crucial tener un espacio propio para nuestro crecimiento personal, y necesitamos cuidarnos a nosotros mismos.





Si esos dos círculos se juntan demasiado, convirtiendo a nuestra pareja en nuestro todo, eso puede ser perjudicial. La felicidad no nos la da otra persona, sino que debemos aprender a ser felices por nosotros mismos. Por supuesto, nuestra pareja puede acompañarnos y aportar a nuestra felicidad, pero no puede ser nuestro todo.





No hay garantía de que esta persona vaya a estar a nuestro lado toda la vida, por lo que debemos cuidar nuestras relaciones sociales, familiares y hobbies. Está demostrado que, si cada uno mantiene su espacio personal, la relación funciona mejor. Tener nuestros propios espacios y trabajar en actividades conjuntas para mantener la llama viva es esencial, pero sin perder nunca nuestra individualidad, ya que, de lo contrario, estaríamos hablando de una relación de dependencia.





Respecto a la idea de que "los polos opuestos se atraen", esto no suele funcionar en las relaciones de pareja a largo plazo. Cuantas más semejanzas tengamos con nuestra pareja, más probabilidades hay de que la relación perdure en el tiempo. Las diferencias pueden complementar en algunos casos, pero la similitud tiende a ser un factor de éxito en las relaciones.





En las distancias cortas









¿Cómo surge su colaboración con el programa “Me quedo conmigo” en el canal Mtmad en el que ayudas a superar situaciones complejas a nivel emocional a famosos que están pasando por momentos difíciles?

Lo cierto es que se pusieron en contacto conmigo desde Mediaset después de que recibieran muy buenas referencias por parte de otras personas sobre mi perfil. Me comentaron que les encantaba cómo comunicaba y cómo trabajaba, y pensaron que yo sería idónea para ese proyecto. Sinceramente, como no soy una persona que ve mucho la televisión, era un mundo que desconocía, especialmente el tema de los famosos.





Les dejé claro desde el principio que entendía que Mediaset es conocida por tratar temas de cotilleo y similares, pero que si el formato era realmente terapia real sin ningún tipo de intrusismo en mi trabajo, aceptaría encantada. Ellos me verbalizaron que era algo nuevo y novedoso completamente diferente a todo lo que se había hecho y me dijeron que yo era libre de estructurar el programa y decidir qué aspectos trabajar en las terapias.. Entonces, pensé que era una oportunidad interesante, ya que siempre me ha llamado la atención el mundo de la televisión y mi verdadera vocación. Así que, junté ambas cosas y decidí aprovechar la oportunidad.









Andrea, desafiando un refrán tan arraigado que dice aquello de "Quien bien te quiere, te hará llorar", acaba de publicar un libro al que ha titulado "Quien bien te quiere, te hará feliz", ¿qué ofrece a quienes opten por su lectura?

Es cierto, con el título del libro le doy la vuelta a ese refrán.





He querido proporcionar herramientas muy prácticas para decir: "si quieres que esta relación sea duradera en el tiempo, necesitas conocimiento, trabajo y esfuerzo".





Para que funcione una relación hay involucrados factores muy importantes, y hay que saber trabajar con todos ellos. En el libro hablo de temas como la gestión de las familias políticas, de establecer límites, de la intimidad, la comunicación, mejorar la inteligencia emocional, negociar y mucho más…

También trato las heridas emocionales, ya que muchas veces nos vinculamos con la persona que tenemos al lado basándonos en los modelos que tuvimos en la infancia. Esto ayuda a comprender mucho sobre el mundo del amor. Incluso hablo sobre por qué ocurren las infidelidades y cómo superarlas, porque sabemos, Alfonso, que esto es algo muy común hoy en día.





Dada su repercusión en redes sociales como TikTok o Instagram, y su presencia mediática ¿Diría que es una influencer o prefiere ser reconocida como divulgadora de conocimientos y valores?

No quiero herir a nadie, pero el término influencer me genera mucho rechazo. Tal vez lo tengo relacionado con otras cosas. Prefiero que me digan divulgadora.





Cuando tantas personas me escriben diciéndome: "Por este vídeo he dejado a mi pareja" o "Gracias a esto, he tomado tal decisión", me asombra cómo las palabras pueden influir tanto en alguien. A veces, eso también me abruma mucho como profesional.





En su trayectoria profesional, ¿quiénes considera que han ejercido el papel de mentores?

Siempre le tengo que dar las gracias al lugar donde comencé mis prácticas durante mi carrera. La persona que me dio esa oportunidad fue Pablo Bellot, quien estaba centrado en el ámbito infanto-juvenil y familiar. Aprendí muchísimo de él, y me alucinaba su conocimiento. En ese entonces, yo estaba muy perdida, con apenas 23 años y empezando en ese campo.





A lo largo de los años, me he formado muchísimo y, aunque no lo creas, las redes sociales me ayudaron a centrarme más en la psicología clínica. Solía seguir a psicólogas que me gustaban mucho y empecé a cambiar mi enfoque, diciéndome a mí misma que quería llegar a eso porque quería explorar más allá y seguir creciendo en mi propio camino.





Para cultivar el bienestar, es esencial regarlo con las llamadas 4Ds: Dieta, Descanso, Deporte y Disfrute, ¿cómo suele aplicar estos principios en su vida diaria?

Soy una persona muy apegada a las rutinas. Me levanto a las 4 o 4:30 de la mañana y es en ese momento cuando preparo mi trabajo para luego pasar consulta. Al mediodía hago una pausa para hacer ejercicio. Luego, paso tiempo con mi familia y, cada semana, intento quedar con alguna amiga para cubrir esta parte social, que siempre digo que es muy importante. He seguido esta rutina durante muchos años y no la cambiaría por nada. Si tuviese que compartir alguna idea, sería que al cerebro le encanta la rutina y que es muy importante cuidar todas las áreas de nuestra vida.





Andrea, como ilicitana, ¿qué plato típico recomendarías a alguien que visita Elche por primera vez?

Diría que el arroz con costra o el arroz con conejo y caracoles son los dos platos más típicos. Me chiflan y me encantan. Mi madre también siempre los ha cocinado y son muy recomendables y pienso que es algo que todos deberían probar alguna vez.





Considerando que Elche es una ciudad plenamente identificada con la industria del calzado, ¿cuáles son sus gustos a la hora de elegir zapatos?

Prefiero la elegancia de un zapato de tacón y, de hecho, siempre he ido con tacón. Para mí, incluso un zapato salón es más cómodo que llevar una deportiva, lo cual puede parecer raro, pero es así.

Soy muy exigente con la calidad del zapato porque mi familia se dedica al calzado de toda la vida y, al final, cada vez que voy a una tienda, miro cada detalle y los posibles defectos de cada zapato.





Como profesional de la psicología, no está exenta de necesitar en algún momento ayuda en asuntos emocionales. En esos casos, ¿acude a la consulta de un colega u opta por tratarse a sí misma?

Alfonso, decidí ser psicóloga porque empecé a ir al psicólogo a los 16 años y desde entonces ha sido algo que siempre he tenido en mi vida. Generalmente, voy al psicólogo una vez cada dos meses, y cuando estoy muy bien, quizás dos veces al año. Siempre digo que si estoy donde estoy, es gracias a los psicólogos con los que he trabajado, y recomiendo encarecidamente ir a terapia ante la más mínima señal de que algo no va del todo bien.





Lo primero que creo que es esencial es generar una buena alianza con tu psicólogo. Tienes que sentirte muy cómodo, sin nervios, y sin sentirte juzgado en ningún momento. La terapia debe ser un espacio libre de juicios. Es importante que la gente sepa que existen múltiples corrientes de psicología, y en cada una se trabaja de forma diferente. Esto es algo que muchas personas desconocen y deberían informarse antes de elegir a qué psicólogo acudir, porque dependiendo de la persona, hay corrientes que pueden no servir para todos.





Es crucial entender que, aunque los profesionales nos solemos adaptar a las necesidades y ritmos de nuestros pacientes, puede suceder que alguien no funcione bien con un psicólogo determinado, y que tal vez al probar con otro profesional tenga una experiencia completamente diferente, de ahí que, si ve que no avanza, es importante que cambie de enfoque o incluso de terapeuta. Algo que quiero que sepa la gente es que a los psicólogos con más experiencia nunca nos sentará mal que un paciente nos diga que quiere parar el proceso terapéutico. Nuestro objetivo siempre es ayudar, y si no estamos siendo útiles, somos los primeros en querer que ese paciente encuentre a otro psicólogo que le ayude mejor.