​El alcalde de Alfafar traspasa todos los límites cuestionando el sufrimiento de los toros embolados

Desde 2019 la plataforma antitaurina de Alfafar realizamos en el municipio concentraciones y otro tipo de estrategias para acabar con el uso de animales en eventos como los taurinos y en esta ocasión, hemos sido muy críticos con la respuesta que el alcalde del municipio Juan Ramón Adsuara (PP) ha dado en el pleno del pasado jueves sobre los toros embolados tras ser preguntado por Amalia Esquerdo, concejala de Compromís en el Ayuntamiento de Alfafar que solicita la abolición amparándose en el maltrato animal que representa el festejo.



El alcalde, además de ampararse a la "tradición y cultura" que tiene torturar toros, ha señalado que el Ayuntamiento seguirá colaborando en todo lo posible con las peñas taurinas e incluso ha hablado de supuestos estudios contradictorios entre si el toro sufre o no.

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar no hemos tardado en mostrar nuestra indignación públicamente señalando que es indignante que un representante público y en este caso el máximo representante de Alfafar pretenda tomar mi pelo a la gente cuestionando lo que cualquier persona con empatía y sentido común sabe, que los animales sienten y sufren.

Una vez más, el 10 de agosto a las 18:30 hemos preparado una concentración frente al Ayuntamiento en rechazo a todos los eventos taurinos, esperando la máxima implicación posible, pues la tauromaquia existe por toda la mayoría de la sociedad que dice estar en contra, pero no hace nada por atajarla.

No hay lugar a dudas de que el alcalde de Alfafar quiere justificar la tortura animal en pleno 2024, pero si decide hacerlo, lo tiene que hacer sin reparos y no poniendo excusas anacrónicas que amparan sus colegas de Vox y el PSOE con su complicidad. Al final, este tipo de política, en lugar de solucionar problemas, los crea y es indigno que esto siga sucediendo en el siglo XXI.

La palabra tradición no es excusa para justificar la violencia hacia los animales y todo lo que conlleva para las personas, pues las tradiciones lo que deben hacer es evolucionar y así ha sido a lo largo de la historia.

DESPROTECCIÓN INFANTIL Y VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA

De igual manera, una vez más la plataforma hemos aprovechado el comunicado enviado a los medios de comunicación para reiterar la insistente petición de proteger a la infancia de participar o presenciar estos eventos, tal y como pide incluso el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia.

De igual manera es importante recordar que el año pasado una persona menor de edad era corneada una y otra vez por una vaca pese a la ilegalidad de su participación y reclamar que el Ayuntamiento amparó ese tipo de conducta no realizando las actuaciones pertinentes para que se propusiera para sanción a los culpables y no haciendo siquiera la más mínima condena pública ante algo ilegal que le podía haber costado la vida a un menor siendo Compromís el único partido que se opuso públicamente y pidió información por lo que entiendo que Vox y PSOE (ambos en la oposición del Ayuntamiento de Alfafar) no tienen interés por la seguridad de las personas menores de edad.

Lo del PSOE desde la oposición es todavía más reprochable, pues dicen ser progresistas y de izquierdas cuando hacen lo mismo que Vox y el PP amparando o siendo cómplices del sufrimiento de los animales y todos los problemas que esto genera. Sin embargo, el Partido Socialista de Alfafar tuvo un alcalde llamado Juan José Baixauli que sí era progresista y por eso acabó con la violencia taurina en el municipio de Alfafar cuando fue alcalde.

Si hablamos del PP, en Santa Pola tuvieron que reconocer el maltrato animal, la inseguridad y el coste de estos eventos teniendo la valentía de suprimirlos como debería hacer la corporación municipal de Alfafar gobernada por este polémico partido.

MALTRATO ANIMAL INCUESTIONABLE

Respecto al sufrimiento animal, nuestra plataforma considera desproporcionado debatirlo en pleno 2024, pero de igual manera, los vídeos documentados en los mismos eventos taurinos de Alfafar por el Partido Animalista PACMA son claros.

El Partido Animalista PACMA documentó en su día publicando a través de sus redes sociales y prensa imágenes de los festejos taurinos del pueblo de Alfafar en los que fueron embolados varios animales.



Particularmente, el vídeo compartido por la formación política animalista fue recogido un 20 de agosto y muestra el proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros. Desconocen cuántos animales participaron en los festejos.

"La violencia física, a pesar de que es la más llamativa, no es la protagonista de estos vídeos», apunta el presidente del Partido Animalista, Javier Luna: «en las imágenes lo que verdaderamente llama la atención es el sufrimiento psíquico del animal. No entiende por qué está ahí, por qué lo están atosigando, por qué le prenden fuego… intenta huir y está aterrorizado. Son toros adultos que se venden como bravos cuando en realidad son animales pacíficos sometidos a una situación de gran estrés".

Por otra parte, los informes veterinarios de AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia) son bien claros aunque el sentido común ya nos diga que estos animales sufren durante el transporte, el "evento" y además, después son liquidados en el sanguinario matadero al igual que innecesariamente se hace con millones de animales para productos que no necesitamos.

Encima, me han sorprendido las palabras actuales del alcalde, pues desde la plataforma en otro de los plenos señalé que el alcalde a las puertas del Ayuntamiento me reconoció el maltrato animal del toro embolado y no negó esas palabras durante mi intervención en el pleno de hace unos meses al que acudí acompañado por diferentes activistas y ante todos los concejales del Ayuntamiento.

El maltrato animal es evidente y todas las encuestas demuestran el rechazo a la tauromaquia, pero además, me preocupa la educación y la seguridad de la infancia, además de que estos mal llamados eventos parasitan los recursos públicos, generan molestias constantes al vecindario, destrozan el mobiliario urbano, tienen gran vinculación al machismo y entre muchas otras cosas, los accidentes por imprudencia se asumen en la sanidad pública.

Realmente, estar en contra y no hacer nada es como estar a favor y por eso seguimos teniendo esta problemática rechazada incluso por organizadores de otros eventos taurinos de Alfafar que trasladaron a la concejala antitaurina de Compromís que están en contra del toro embolado como ella mismo explicó públicamente.

COMPROMÍS ALFAFAR PIDE LA ABOLICIÓN DEL TORO EMBOLADO

Reproduzco textualmente el texto de Amalia Esquerdo, concejala de Compromís en el ayuntamiento de Alfafar, tras la protesta del año pasado:

El pasado 21 de enero, en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, de nuevo, Compromís por Alfafar estuvo apoyando a la concentración animalista contra los festejos taurinos, incidiendo en el toro embolado, como llevamos haciendo desde la primera protesta de 2019.



Nuestro colectivo desde que tiene representación en el Ayuntamiento de Alfafar ha presentado varias mociones en lo referente al bienestar animal: Moción para no dar permiso para la celebración de “festejos taurinos”, prohibir el toro embolado, cambio de recorrido para evitar su difusión, proteger la infancia, molestias graves al vecindario y protección del patrimonio afectado, pero el gobierno del Partido Popular con apoyo del PSOE de Alfafar no respaldaron ninguna de estas iniciativas y por tanto año tras año presenciamos los mal llamados espectáculos.

Por si no fuera suficiente, hemos tenido que presenciar la cogida, no grave afortunadamente, de un menor, con lo cual se demuestra que no se cumplen las normativas que hoy en día existen.

Por otro lado, también presentamos en su momento una moción para la prohibición de la instalación de un circo con animales y continuamos denunciando públicamente año tras año que hay que realizar una reflexión sobre los mercados medievales con la presencia de aves rapaces, puesto que estas celebraciones suponen un obstáculo al progreso social y justificación de la cetrería, rechazada por las asociaciones ecologistas y de defensa animal.

En la sociedad actual ya no se entiende la celebración de acontecimientos que causen sufrimiento animal.

Rechazamos cualquier gasto público directo o indirecto en este sentido. No estaría de más preguntarle a la población si le parece bien destinar parte de sus impuestos en una mal llamada “fiesta” y más cuando muchas personas tienen dificultades para desarrollar con dignidad sus vidas por falta de recursos.

Por otro lado, son acontecimientos que por sus características es imposible proteger los menores de visibilizar y, por tanto, normalizar el maltrato a un animal.

Sabemos que es un camino largo de cambios, de mentalidades, costumbres, pero a través de la educación y la sensibilización seguiremos porque queremos un Alfafar, un país, un mundo donde nadie tenga miedo y la empatía sea una herramienta para la construcción de una sociedad mejor para las futuras generaciones.

SEGUIREMOS TRABAJANDO POR LA ABOLICIÓN

Desde la plataforma antitaurina Alfafar tenemos clarísimo que vamos a seguir trabajando hasta suprimir la violencia y tortura que disfrazan de tradición y que a pesar del rechazo social vemos a los políticos más preocupados en crear problemas que en solucionarlos y no dejarnos jamás avanzar como sociedad.

El alcalde también sabe que perfectamente que estos eventos le pueden costar la vida a la gente y en el caso de la infancia, es otra víctima más porque se le obliga y se le inculca la violencia, además de que se pone en peligro su seguridad y el alcalde sabe que el su "consciencia" de por vida quedará la muerte de cualquier niña o niño, pues el que autoriza la barbarie a sabiendas de todo lo que conlleva es el máximo responsable de todo, al menos en lo moral.

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.

Por supuesto que el toro y cualquier animal utilizado para beneficio humano sufre a manos de los humanos con constantes actitudes antropocéntricas, pero si tú que me lees, te indignas y no haces nada, eres igual de cómplice y responsable de que esto suceda que los que directamente lo hacen o permiten.

En consecuencia, espero que me escribas a defensaanimal2023@gmail.com o por mensaje al 691093886 para unirte al activismo cuya protesta es el 10 de agosto a las 18:30 de forma pacífica frente al Ayuntamiento de Alfafar como desde hace años llevamos haciendo.

Igualmente, espero que escribas al Ayuntamiento para mostrar tu disconformidad y también se recogerán firmas de la iniciativa nacional noesmicultura.org que necesita reunir 500.000 firmas antes de octubre para que se pueda debatir la desprotección de la tauromaquia quitándola de patrimonio cultural, pues la cultura no duele y es necesario recordar que la tauromaquia en la mayoría de países es un delito.

La iniciativa mencionada de tirada nacional, si entras a la web puedes ver que en diferentes zonas de España se puede firmar y por ello, espero que así lo hagas en tu zona más cercana.

En definitiva, cientos de eventos taurinos en la Comunidad Valenciana están torturando animales este verano y prácticamente solamente hay una protesta, la de Alfafar en la que debes participar si de verdad estás en contra de la violencia contra los animales y todas las consecuencias que conlleva y en consecuencia, espero tu mensaje para participar.

«Para gozar con el espectáculo que acabo de describir [una corrida] se necesita tener los sentimientos muy pervertidos» (BLANCO White, José. Pseudónimo de José María Blanco y Crespo. 1775-1841 Poeta).