Starlite Occident 2024

Tanto como si vas de veraneo por Marbella o simplemente te apetece vivir una experiencia musical inolvidable, STARLITE se ha convertido en parada obligada, una cita única bajo las estrellas que no debes perderte y un cartel que quita el sentío!

Ubicado en uno de los enclaves más espectaculares en lo alto de la montaña de Nagüeles, el espacio es sin duda un lugar mágico, con un auditorio bañado de paredes de roca que proporciona una acústica natural excepcional.

Estos últimos días hemos disfrutado del grupo británico KEANE, que por primera vez nos deleitaba con su presencia en Marbella: “Es la primera vez que estamos en Starlite Occident, y esta noche todo ha sido una sorpresa increíble: viajar hasta el sur de España, formar parte de este festival y tocar en este increíble anfiteatro. Ha sido hermoso, y vosotros un público maravilloso. Gracias Starlite Occident por una noche mágica.¡Prometemos no tardar otros 20 años en volver!”, comentaba el cantante Tom Chaplin, una de las mejores voces de la escena pop internacional.



El cuarteto de Battle (Inglaterra) apareció en escena con los tres componentes de su formación original: Tom Chaplin (cantante y guitarrista), Tim Rice-Oxley (compositor y teclista) y Richard Hughes (batería). Amigos desde la infancia en su pueblo natal, decidieron mudarse a Londres a finales de los 90 siguiendo el rastro de decenas de grupos que llegaban a la capital inglesa, inspirados por la escena Britpop. El cuarto componente, Jesse Quin (bajo) se unió a la banda en 2007.



Tras varias separaciones y reuniones en los últimos diez años, la emblemática banda se ha embarcado este año en una gira mundial para celebrar el 20 aniversario de su icónico álbum debut “Hopes and Fears” (2004).

Entre sus canciones, nos emocionaron con algunos de sus temas indispensables como “Somewhere only we know”, que lanzó a Keane a la fama mundial y que 20 años después de su publicación sigue emocionando como el primer día…. Como tampoco faltaron sus míticas canciones “Everybody’s Changing”,“This is the Last Time” o “We Might As Well Be Strangers”, “Nothing in my way”,“Is it any wonder?”,“Silenced by the night”o“Perfect symmetry”, entre otras, que hicieron vibrar a todo el público que no paró de bailar al son de sus canciones…



A lo largo de estos dos meses y medio, el festival ofrece 60 conciertos en su Auditorio y más de 300 shows en su espacio Sessions. Los principales referentes del panorama musical y cultural, leyendas nacionales e internacionales se dan cita en sus escenarios…Este año además presumen de contar con el escenario más grande de la histora de Starlite y un increíble despliegue de iluminación, diseñado por Ximénez Group en exclusiva para el festival: palmeras, árboles y animales de grandes dimensiones adornan sus espacios.



Starlite Occident Marbella, sin duda, ¡¡¡un planazo!!!