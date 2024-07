The Keeper (“El Portero”): un ensayo por la tolerancia vs la xenofobia

Crítica: Trautmann

Actores: David Kross y Harry Melling en Trautmann

En la historia de la copa más antigua del mundo del fútbol, las hazañas del portero Bert Trautmann son legendarias. En días anteriores a que se permitiera la entrada de suplentes al terreno de juego (lo que curiosamente sigue siendo un misterio para los no iniciados en esta película), el portero del Manchester City Bert Trautmann se rompió el cuello durante la final de la FA Cup en el estadio de Wembley, pero siguió jugando hasta que sonó el pitido final.

Lo que nos muestra el drama del director Marcus H. Rosenmüller (Grave Decisions [+]) es que jugar en esa final con el cuello roto está lejos de ser el hecho más heroico de la extraordinaria vida de Trautmann (interpretado por David Kross). Fue un prisionero de guerra nazi que después recibió insultos racistas durante años al convertirse en el primer futbolista alemán en jugar en la liga inglesa tras la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que convencer a sus compañeros, a los hinchas y a la comunidad judía de Manchester de su derecho a jugar al fútbol y de que sus acciones como soldado no deberían ser lo único que lo definiera como persona. Sin embargo, estos detalles se suceden de manera que Rosenmüller es capaz de crear una historia romántica que es un canto a la vida, y no una sobre fútbol.

El director evita las escenas futbolísticas siempre que puede, pues para los actores es casi imposible recrear la tensión y la habilidad del deporte rey. En una secuencia perfectamente montada que repasa la trayectoria futbolística de Trautmann, las imágenes de archivo se entrelazan cuidadosamente con recreaciones. Durante la final, también se inserta de manera acertada un corte del hospital, donde se explica la rotura del cuello, y estos cortes se ayudan de elementos mágico-realistas y saltos temporales a lo largo de la película. Resultan menos acertadas las secuencias totalmente inventadas en las que se muestra cómo sacan a Trautmann del campo de prisioneros para que juegue con el St. Helens y cómo posteriormente se enamora de Margaret (Freya Mavor), la hija de su fanático entrenador (un divertido John Henshaw). La historia de amor está repleta de una cantidad de sentimentalismo innecesario en lo que se presenta durante la película como un matrimonio demasiado idealizado, incluso después de la trágica pérdida que sufrió la pareja. No se menciona la subsiguiente ruptura del matrimonio en los créditos finales, que sí detallan cuando murieron los personajes.

La omisión de los momentos tristes es una consecuencia de que la historia se relate en líneas generales y de que la película mantenga un tono lo más ligero posible, que recuerda al de la escena de fútbol en Kes de Ken Loach. Es una película que pretende agradar a toda la familia y que busca atraer a quienes no son aficionados al fútbol. Funciona como medio de entretenimiento, especialmente porque los hechos que conforman la biografía del portero son tan asombrosos que la película consigue impresionar al espectador a pesar de su tono sensiblero. Otra parte muy importante de la película son los flashbacks a un episodio de la guerra, que actualmente bien podrían indicar estrés postraumático, y que atormentaron a Trautmann durante su vida Trautmann es una coproducción germano-británica de Lieblingsfilm, Zephyr Films, Trautmann Ltd y British Film Company en colaboración con Square One Entertainment, ARRI Media y ARD/Degeto. Beta Cinema se encarga de la venta internacional.

CONSIDERACIONES FINALES:

The Keeper, o sea el Portero, es una película a manera de narrativa y/o crónica histórica de un ejemplo por la tolerancia y en contra de la xenofobia, con clara perspectiva intercultural, nos da cuenta de ¿Cómo un prisionero Alemán de Guerra se convierte en una estrella del fútbol inglés de la liga Premier? Y que en un principio y a pesar de que la II Segunda Guerra Mundial había terminado había muchas heridas y cicatrices en el Pueblo Inglés por sanar y superar viejas afrentas y recelos con una actitud de Resiliencia, pero un Tendero Inglés adopta, recibe y hospeda en su casa a un ex prisionero de Guerra Alemán, descubriendo en el facultades como Portero de Futbol y que lo entrena y lo promueve hasta convertirlo en una estrella del Manchester City, además de que la hija del Tendero se enamora de este prometedor Futbolista Alemán hasta matrimoniarse y convertirlo en su Esposo, que resulta padre de sus 3 hijos( uno de ellos lo perdió en un accidente) además de convertirse en un exitoso Portero que logró sonados triunfos deportivos con varios campeonatos para ser considerado el primer y mejor jugador extranjero de la liga Inglesa hasta que se retira por el año de 1964.

Este film demuestra que si bien las circunstancias históricas enfrentan a los distintos pueblos por las absurdas y abominables Guerras creadas por sus gobiernos con intereses ajenos, en contraste: al margen del perdón y del olvido ;el deporte disuelve los odios y evapora las viejas querellas para unir a la humanidad en aras de la solidaridad y la fraternidad universal, que como botón de muestra tendríamos las Olimpiadas de París 2024, que ojalá logren el cometido y plasme los ideales del Barón de Pierre de Cobertain en pleno siglo XXI.