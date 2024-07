Descubrir la magia del X Festival Internacional de Música y Zarzuela de La Palma

La isla de La Palma se prepara para acoger una nueva edición del Festival Internacional de Música y Zarzuela, que este año celebra su décimo aniversario con una programación excepcional. Del 19 al 30 de julio, La Palma, y su extensión en Gran Canaria, serán el escenario de un evento que combina lo mejor de la música española y la zarzuela, en una experiencia cultural única.

Una programación de alta calidad en escenarios únicos Este festival, dirigido por la prestigiosa maestra Isabel Costes, se desarrolla en diversos puntos emblemáticos de La Palma y se extiende también a Gran Canaria. La combinación de ubicaciones especiales y una programación de alta calidad garantiza una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Artistas internacionales y excelencia musical Uno de los mayores atractivos del festival es la presencia de artistas invitados internacionales, que aportan un valor añadido a la excelencia que caracteriza este evento. Estos talentos globales compartirán escenario con destacados músicos locales, creando un intercambio cultural rico y vibrante que enriquece la oferta artística del festival.

Zarzuela Estudio Internacional: Formación de alto rendimiento El festival también destaca por su programa formativo de alto rendimiento, Zarzuela Estudio Internacional, que reúne a 14 cantantes de diversas procedencias internacionales. Durante 10 días, estos artistas trabajarán en el Hotel H10 Taburiente Playa (Los Cancajos) con ponentes de primer nivel. Este programa actúa como catalizador y punto de encuentro, generando una actividad tanto interna como externa que será disfrutada por todos los espectadores en La Palma.

MicroZarzuelas: Innovación en la tradición El festival sigue apostando por la innovación con su proyecto MicroZarzuelas, una iniciativa pionera que ha ganado reconocimiento internacional. Este año se presentarán estrenos absolutos como "Mascarones y Gigantes" y "En la Playa de Los Cancajos", con composiciones del renombrado Yónatan Sánchez-Santianés. Este formato innovador no solo preserva la tradición de la zarzuela, sino que también la revitaliza, convirtiéndose en un sello distintivo del festival.

Apoyo institucional y colaboraciones destacadas El X Festival Internacional de Música y Zarzuela de La Palma cuenta con el apoyo de diversas entidades. La producción está a cargo de Corazón del Atlántico, y el festival es patrocinado por el Gobierno de Canarias a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También cuenta con el respaldo de la Sociedad Mercantil Pública Promotur Turismo de Canarias S.A., el Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Cultura, SODEPAL, el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Acción Cultural Española con su programa PICE, y los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y San Andrés y Sauces. Además, colaboran entidades públicas y privadas como el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, la Escuela Insular de Música, el Hotel H10 Taburiente Playa (Los Cancajos), el Hotel Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria), y Kaika Producciones de México.

Actividades complementarias para todos Además de los conciertos y actuaciones, el Festival ofrece una amplia gama de actividades complementarias, como talleres, clases magistrales, charlas y encuentros con artistas. Estas actividades están diseñadas para involucrar a todos los miembros de la familia, haciendo del festival una ocasión perfecta para disfrutar juntos de la cultura y la música.

Vivir la experiencia del X Festival Internacional de Música y Zarzuela No hay que perderse la oportunidad de sumergirse en la magia de este festival único. Venir y celebrar en La Palma y Gran Canaria, y descubrir por qué este evento se ha convertido en un referente cultural a nivel internacional. Hay que prepararse para una semana llena de música y arte.