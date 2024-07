​Optimizando la empresa del futuro con transformación digital

La evolución digital de las compañías europeas no ha alcanzado su punto final; más bien, es un proceso dinámico en constante evolución. Por esta razón, en los próximos dos años, se espera un aumento del 70% en el gasto en tecnologías de la información, según el informe "Instantánea híbrida: impacto en los empleados y en la experiencia de TI" de Canon.



España destaca como referente en la incorporación de tecnologías dentro del ámbito hispanohablante, dado que actualmente el 71% de las empresas españolas están inmersas en esta transición hacia lo digital. No solo han adoptado estas nuevas tecnologías, sino que además se encuentran en un estado avanzado. Esto lo subraya el 64% de las organizaciones que han comenzado su proceso de transformación digital hace más de doce meses, según el informe “Think Digital Report 2023”, impulsado por Inesdi Business Techschool.

En este contexto, la importancia de adquirir estrategias para la transformación digital online empresarial, radica en la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y competitivo. En la actualidad, las compañías se enfrentan a un panorama en constante cambio, impulsado por avances tecnológicos y cambios en los hábitos de consumo de los clientes. Para mantenerse relevantes y competitivas, las organizaciones deben adoptar estrategias en línea que les permitan optimizar sus procesos internos, mejorar la experiencia del cliente y aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital.

Una de las principales razones por las cuales deben apostar por la transformación digital es la mejora en la eficiencia operativa. La automatización de procesos, el uso de herramientas de análisis de datos y la implementación de sistemas de gestión comercial integrados permiten optimizar sus operaciones, reducir costos y tomar decisiones más informadas y estratégicas. Esto se traduce en una mayor productividad y competitividad en el mercado.

Además, con la implementación de plataformas virtuales y soluciones tecnológicas innovadoras, las empresas pueden ofrecer a sus clientes una experiencia más personalizada, ágil y conveniente. Esto no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también aumenta la fidelidad y la retención, generando así un impacto positivo en los resultados financieros de la compañía.

Otro aspecto crucial es la capacidad de adaptación al cambio. En un entorno empresarial caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre, las organizaciones deben ser ágiles y flexibles para responder a las demandas del mercado y anticiparse a las tendencias emergentes. La digitalización permite ser más ágiles en la toma de decisiones, experimentar con nuevos modelos de negocio y adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes de los clientes y del mercado.

En Oversky, comentan: “Creemos en la colaboración continua. Trabajamos hombro a hombro contigo en cada etapa del proceso, desde la conceptualización hasta la implementación y el seguimiento.”

Asimismo, ofrece oportunidades de crecimiento y expansión. Al aprovechar las tecnologías, las compañías pueden llegar a nuevos mercados, ampliar su base de clientes y diversificar sus ofertas de productos y servicios. Esto les permite explorar nuevas fuentes de ingresos y aumentar su cuota de mercado, impulsando así su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

Por último, pero no menos importante, también tiene un impacto positivo en la cultura empresarial y en el talento humano. La adopción de tecnologías en línea fomenta la colaboración, la innovación y el aprendizaje continuo dentro de la organización. Además, les permite atraer y retener talento digitalmente competente, lo cual es crucial en un entorno donde la demanda de habilidades informáticas está en constante aumento.

La adquisición de estrategias digitales para la transformación empresarial es fundamental en el contexto actual. No solo permite mejorar su eficiencia operativa y la experiencia del cliente, sino que también les brinda la oportunidad de adaptarse al cambio, impulsar el crecimiento y desarrollar una cultura corporativa innovadora y orientada al futuro.