Exitoso lanzamiento de la nueva app de Taco Bell España de la mano de Intermark IT

Taco Bell España, la cadena californiana de comida rápida tex-mex, acaba de lanzar su nueva app, desarrollada por Intermark IT, consiguiendo en tan solo cuatro semanas más de 300.000 descargas en las plataformas Play Store y App Store.

Taco Bell apuesta por la innovación y la orientación al cliente, mejorando significativamente la capacidad de adaptarse a su principal público objetivo, la generación Z, para quienes la conectividad es una parte esencial de su vida.

Esta nueva versión proporciona a los usuarios mejoras que van mucho más allá de un diseño renovado o una navegación optimizada. Entre las nuevas funcionalidades destaca la integración de la venta online y la posibilidad de elegir tanto el formato delivery como el click&collect. Algo que, sin duda, enriquece la experiencia de cliente.

Otra novedad interesante es el programa de fidelización, por el cual los usuarios acceden a promociones exclusivas y personalizadas, además de € de descuento que obtienen con sus compras. Gracias a todo esto Taco Bell España ha dado un salto de gigante a nivel estratégico y avanza en su objetivo de convertirse en líder del canal digital frente a sus competidores.

Según Alfonso Antón, director de Marketing para España y Portugal «La nueva app incluye un análisis detallado del comportamiento de nuestros clientes, permitiéndonos personalizar promociones y ofertas de acuerdo a sus hábitos y preferencias, aumentando la frecuencia de visita de nuestros consumidores. Esta funcionalidad también facilita una comunicación más efectiva y directa con ellos, mejorando la interacción y compromiso con Taco Bell».

«El lanzamiento de la nueva app es el resultado de meses de intenso trabajo. Es un hito importante para nosotros, y estamos encantados de la gran acogida que está teniendo» señala Isaac Guerra, Managing Director de Intermark IT. «Todo el equipo implicado ha puesto en valor lo que caracteriza a Grupo Intermark: adaptación a las necesidades reales del cliente, capacidad de reacción y, por encima de todo, compromiso. Queremos que nuestros clientes sientan esa confianza y transparencia a la hora de desarrollar un proyecto, que nos sientan parte de su propio equipo».

El éxito de la nueva app queda patente con la espectacular acogida que ha tenido y que se refleja tanto en los datos registrados en las stores como en los registros de uso, lo que confirma que la estrategia de Taco Bell está en el camino correcto.

Acerca de Intermark IT

Intermark IT, consultora tecnológica perteneciente a Grupo Intermark, es líder en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras de alto valor añadido en el ámbito de la comunicación digital, transformación digital, industria 4.0, IT y ciberseguridad.