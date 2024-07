Pérez Matey & Asociados: Especialidades jurídicas del despacho de abogados

Desde el Despacho Pérez Matey & Asociados, despacho multidisciplinar formado por un equipo de profesionales altamente cualificados, explican, a través del presente artículo, cuáles son las ramas del derecho en las que están especializados, buscando siempre las mejores soluciones para sus clientes En primer lugar y dentro del ámbito civil, este despacho de abogados en Majadahonda, está especializado en derecho de familia y derecho sucesorio, llevando más de 15 años prestando asesoramiento jurídico en todos los asuntos derivados de dichas materias.

En derecho de familia son expertos en divorcios tanto judiciales como notariales, y tanto de mutuo acuerdo como contenciosos, expertos en medidas paternofiliales, en liquidación de sociedad de gananciales, modificación de medidas, ejecución en temas de impago de pensión de alimentos etc, velando siempre por el bienestar de los menores, conciliando e intentado intermediar para evitar así mayores conflictos.

El derecho de familia es una materia donde interviene en todos los casos un factor personal, unos sentimientos y unas emociones y por ello en la mayoría de los casos resulta muy complicado avanzar para llegar a un acuerdo; el despecho, el rencor y la culpabilidad hacen que muchas veces los clientes no puedan pensar con claridad, por ello necesitan un apoyo ya no solo jurídico sino también moral y personal, y todo ello lo encuentran en el Despacho Pérez Matey & Asociados, que con su equipo de profesionales acompañan a su cliente durante todo el proceso, aconsejándole siempre lo mejor para él.

El derecho sucesorio, materia que también presenta un importante componente personal, se encarga de proceder a la regularización de la herencia de una persona fallecida, entendiendo como herencia el conjunto de bienes, derechos y deudas de las que era titular el causante.

Desde el despacho Pérez Matey & Asociados informan de su experiencia como expertos en el asesoramiento para el otorgamiento de testamentos, declaración de herederos, preparación de escritura de aceptación y adjudicación de herencia, así como en caso de no llegar a un acuerdo en la llevanza del procedimiento judicial de división de herencia.

Asimismo, también se encargan de la liquidación de impuestos, inscripción de propiedades en el registro de la propiedad, tramitación y gestión de los expedientes de testamentarías con entidades bancarias, búsqueda de bienes, solicitud de certificados, etc.

A mayor abundamiento cuentan con expertos contadores partidores, tanto dativos como judiciales, con amplios conocimientos y experiencia en casos sucesorios complejos, con capacidad y para intermediar en la resolución de conflictos.

En segundo lugar, dentro del ámbito penal, el despacho jurídico Pérez Matey & Asociados también cuenta con un departamento penalista, formado por cualificados abogados penalistas, con amplia experiencia en sede judicial, que defenderán los derechos de los defendidos de la mejor forma posible, ofreciendo una defensa legal con todas las garantías.

Tienen experiencia en delito de lesiones, violencia de género, estafas, apropiación indebida, robos, hurtos, agresiones sexuales y delitos contra la seguridad del tráfico.

Desde el despacho Pérez Matey & Asociados el profesional que representa ideará la mejor estrategia para la defensa, ya sea que actúe como acusación particular o como abogado defensor.

Asimismo, asisten a detenidos y también ofrecen asistencia dentro del régimen penitenciario. Además, en esta área del derecho penal, el acompañamiento y la información son cruciales para la tranquilidad de la persona afectada y su familia, especialmente al ingresar en prisión o en casos de gran complejidad y gravedad.

Desde el despacho comentan, además, que en esta materia el acompañamiento y la información resultan muy importantes para la tranquilidad de la persona afectada y de su familia, sobre todo cuando se ingresa en prisión o se encuentran ante un asunto de gran complejidad y gravedad.

En tercer lugar, el Despacho Pérez Matey & Asociados presta asesoramiento jurídico a empresas en estado de insolvencia actual o inminente, ideando el mejor plan legal para poder dar a la situación existente la mejor solución jurídica posible y sobre todo la más beneficiosa.

Son expertos en concursos de acreedores, así como en todas las materias que puedan verse afectadas por el mismo, como por ejemplo en temas laborales para la tramitación de Eres o impugnación de despidos y reclamaciones de cantidad, contando con el asesoramiento y soporte de administradores concursales.

Asimismo, y en lo que respecta a las personas físicas, desde el Despacho también prestan asesoramiento legal en caso de segunda oportunidad, renegociando las deudas para evitar la quiebra total.

En cuarto lugar, y viendo el auge que dicha materia ha ido ganando con el paso de los años, el Despacho Pérez Matey & Asociados, cuenta también con un departamento experto en extranjería, colaborando además con varias empresas en el asesoramiento jurídico para la regularización de todo tipo de situaciones ya sea para conseguir residencia o trabajo: permisos de residencia, arraigos, nacionalidad, permisos por circunstancias excepcionales, permiso de trabajo, visados, etc.

Desde el despacho analizan la viabilidad, informando de los requisitos exigidos, presentando las solicitudes, haciendo seguimientos de los procedimientos e interponiendo los correspondientes recursos en caso de denegación de solicitudes.

El despacho Pérez Matey & Asociados ofrece un asesoramiento integral con profesionales altamente cualificados y experimentados.

Además, proporciona acompañamiento personal desde el inicio hasta el final del procedimiento, asegurando apoyo jurídico y personal continuo.

El cliente se mantendrá informado de cualquier novedad que surja, garantizando seguridad en todo momento.