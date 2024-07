William Alva Sánchez publica ‘Mictam’, un poemario dirigido a todo aquel que quiera deleitarse en poemas reflexivos.

CÍRCULO ROJO.- William Alva Sánchez lleva escribiendo desde sus quince años y el mismo reconoce que su inspiración para crear, ‘Mictam’, la fuerza de su familia y Dios. “Lo titulé Mictam por tratar de componer en un tránsito familiar y social en lo espiritual".

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una forma de entender los sucesos de la vida, para que él pueda tener su propia forma de entender la suya misma”.

AUTOR

Nacido en Paramonga, Perú. Comencé el trayecto de escribir a los quince años, y hasta hoy. He hecho algunos ensayos, no publicados, y he editado varios libros de poesía, como De Dulzuras y Verdades, y Percepción Cauterizada, en Madrid y Sevilla en España, respectivamente.

Estar rodeado de un mundo de experiencias en estas tierras me hace hablar en poemas sobre asuntos que nos conciernen a los vivientes.

Espero que logres un entendimiento mejor de todo lo creado y de su creador

SINOPSIS

Mictam es un poemario que encierra emociones introspectivas y retrospectivas de lo existencial, las emociones distintas, sentimientos vivos, y el amor en sus distintas facetas, en relación con lo creado. Todo esto en un tramo del tiempo donde hay una riqueza de experiencias genuinas, utilizando una serie de figuras ensayadas y versadas con una finalidad humana.