Estos son los pasos que se deben seguir para crear una carta de restaurante en MenuMaker

El menú es literalmente la carta de presentación de un restaurante, ya que este elemento refleja el concepto y la calidad del servicio y de los platos que allí se sirven. Por este motivo, muchos establecimientos deben hacer inversiones importantes y contratar diseñadores para que realicen un menú bien elaborado, para que llegue a destacar en un sector tan competitivo.

No obstante, con MenuMaker se pueden ahorrar estos costes, ya que esa solución permite hacer una carta de restaurante atractiva de manera sencilla y rápida con tan solo seguir unos simples pasos. Cabe destacar que a la plataforma se puede acceder de manera gratuita, pero mediante una suscripción se obtienen beneficios adicionales como la posibilidad de publicar el menú en Google y gestionar las reservas de forma online.

Registro ágil y sencillo en MenuMarker Para aprovechar todas las ventajas que ofrece MenuMarker, primero que todo, es necesario registrarse en su plataforma, colocando un email y creando una contraseña. Una vez hecho esto, el sistema envía un correo de verificación. Seguidamente, el usuario debe crear un perfil del restaurante, añadiendo el nombre, la divisa en la que se reflejarán los precios y el idioma principal.

Después de completar todos los pasos del registro, el usuario tiene acceso inmediato a numerosas plantillas para hacer, editar y modificar cartas de restaurantes. Entre ellas puede elegir la que le parezca más apropiada según el estilo del restaurante y personalizarla a su gusto.

Al elegir una plantilla, la plataforma consulta al usuario si quiere que se añadan otros idiomas a la carta. También ofrece la posibilidad de añadir automáticamente una serie de platos para que el usuario solo les cambie el nombre o, si lo prefiere, el cliente puede solicitar que no se agreguen platos.

Crear el menú desde la propia plataforma Una vez dentro de la interfaz del menú, el usuario tiene a su disposición varias opciones como añadir platos, crear títulos para las diferentes secciones, incorporar textos adicionales, agregar imágenes y el logo, precisar los alérgenos, etc. Asimismo, una de las opciones más llamativas que ofrece MenuMarker es la de incorporar un código QR, para que al escanearlo los comensales sean redirigidos a una página con la carta traducida a varios idiomas.

Tras completar el menú, solo queda imprimirlo. Se pueden elegir los formatos PDF, JPG y QR. Pero, también es posible optar por publicar la carta en Wannamenu y Google. Sobre este punto, es importante aclarar que para ello es necesario haber completado los datos del restaurante en una sección dedicada a ese fin, que se ubica en la zona superior izquierda de la interfaz.

Para finalizar, cabe destacar que MenuMarker ofrece la alternativa de introducir una herramienta de MenuMaker en la web del restaurante. Este elemento cuenta con grandes ventajas, ya que permite que los buscadores puedan indexar la información de los menús de manera apropiada, lo que ayuda a mejorar la relevancia y el posicionamiento web del establecimiento.