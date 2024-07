Solarea Tech, el mayor instalador de placas solares en Alicante

Con más de 2.800 horas de sol al año, Alicante se ha convertido en una de las ciudades con mayor número de instalaciones de placas solares de la Costa Blanca. En 2023, España alcanzó su mayor hito en el campo de la energía solar: la capacidad instalada de energía fotovoltaica creció un 28% y empresas como Solarea Tech hacen posible que el sol pague la factura de electricidad.

Esta empresa instaladora de placas solares en Alicante se ha convertido en una de los mayores referentes de energía solar de la provincia. Años de experiencia y sus profesionales cualificados han sido los que han hecho posible que sea el mayor instalador de paneles solares en la zona.

La importancia de la energía solar en Alicante Gracias a sus 320 días de sol al año, Alicante es una de las ciudades que más aprovecha la energía solar. Empresas y particulares buscan soluciones para mejorar su eficiencia energética y ahorrar en sus facturas de la luz.

Muchos clientes de Solarea Tech llegan a cubrir entre el 50% y el 80% su consumo eléctrico anual con energía solar fotovoltaica. La capacidad de captación de energía solar de la Costa Blanca es significativamente superior a la media europea, lo que permite una mayor eficiencia y rentabilidad de los sistemas solares instalados.

Liderazgo en la instalación de placas solares Con una calificación de 5 estrellas en Google, Solarea Tech cumple con las expectativas de todos sus clientes, reflejando su excelente reputación. Desde que se fundó esta empresa alicantina, poco a poco, ha ido ganando la confianza de todo aquel que le pregunta acerca de sus servicios, hasta llegar a ser una de las empresas mejor valoradas del sector. ¿Qué ofrece Solarea Tech que no ofrezcan otras empresas del mismo sector?

La puntualidad, la destreza, la rapidez y calidad. Estos son cuatro de los factores que los clientes más valoran a la hora de instalar paneles solares. Y, Solarea Tech, los cumple a la perfección. “Cumplieron con los plazos indicados y ejecutaron el trabajo con calidad y cuidando la estética. Se encargan de todos los trámites para la solicitud de las subvenciones en los distintos organismos”, indica Francisco en una de las reseñas de Google.

Otro de los puntos fuertes de Solarea Tech es que ayudan a sus clientes a tramitar toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo la instalación. Además, se encargan de solicitar la subvención que más se ajuste a sus necesidades para aprovechar al máximo sus placas solares. “Me ayudaron con los presupuestos, el estudio y tramitación de las ayudas disponibles, y me asesoraron respecto de las distintas soluciones considerables para la ampliación de la instalación que ya tenía”, explica Mari Molina.

Así, Solarea Tech lo pone muy fácil. Ofrece instalaciones de paneles solares a un precio muy competitivo sin perder la calidad.

Proyectos destacados de Solarea Tech Calpe, Alicante, Jávea, Monforte del Cid. No hay punto de la provincia donde no haya, al menos, una instalación hecha gracias a los profesionales de Solarea Tech.

Uno de sus proyectos más recientes ha sido en la zona de Gran Alacant. Allí realizaron una instalación de 10 paneles solares en 5 casas, aportando un total de 5 kW de energía limpia a sus clientes. Además, gracias a esa instalación, las emisiones de CO₂ que se evitan durante la vida útil de esta instalación equivaldrían a 341 árboles plantados.

“Solarea Tech me impresionó en todos los aspectos. Desde la planificación hasta la realización final, recibí un apoyo maravilloso”, comenta Paul, uno de los clientes de Solarea Tech.

Asimismo, en muchos de sus proyectos incorporan optimizadores de sombra, ayudando a mejorar la eficiencia energética de los paneles solares de sus clientes.

Otros servicios energéticos de Solarea Más allá de instalar placas solares, Solarea Tech también ha puesto el foco en los puntos de recarga para vehículos eléctricos. En un mundo que avanza hacia la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, han entendido la importancia de dar acceso a infraestructura de recarga de alta calidad.

Así, Solarea Tech es una de las pocas empresas homologadas y certificadas para la instalación de puntos de recarga en Alicante y la Comunidad Valenciana, siguiendo las normativas vigentes para garantizar la seguridad y la eficiencia que sus clientes merecen.

Decía Bill McKibben que «el sol es la fuente de energía más abundante y democrática que existe. Todos podemos beneficiarnos de su luz y calor». Así que, la energía solar, ha llegado para quedarse en Alicante. Y Solarea Tech sabe cómo se le puede sacar partido.