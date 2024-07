Easy Finder 4G, un localizador GPS multiusos para proteger personas, bicicletas y objetos

Es apto para rastrear a personas, bicicletas, equipajes, motos, quads, etc.

Se alimenta con una batería que dura hasta 10 días en modo seguimiento.

Dispone de un sillín de bicicletas exclusivo adaptable al dispositivo.

PAJ GPS, compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, ha lanzado al mercado EASY Finder 4G, un localizador apto para rastrear a niños, personas mayores, equipajes, objetos, etc.

Este dispositivo es pequeño, robusto e impermeable. Se puede ocultar fácilmente en mochilas, equipajes o en las prendas de vestir. Sirve para conocer en todo momento la ubicación de nuestros seres queridos: niños o personas mayores con Alzheimer o demencia senil.

También sirve para rastrear equipajes y todo tipo de objetos, bicicletas, etc. en caso de robo o extravío. Está equipado con una tarjeta SIM y una batería que dura 10 días en modo seguimiento y 14 días en espera.

El localizador avisa inmediatamente si hay un movimiento no deseado El localizador cuenta con alarma de movimiento: envía una señal inmediata por correo electrónico o notificación push al móvil, tablet o PC cuando el EASY finder se agita, y avisa si la batería está baja o si se apaga.

También tiene la función SOS al pulsar un botón: envía un mensaje de alarma a los contactos que se hayan designado, indicando la ubicación exacta de la persona o el objeto. Y tiene también alerta de Geocerca: avisa cuando el dispositivo traspasa un área predefinida (un jardín, una finca, un barrio, etc.).

El localizador ofrece cobertura en más de 100 países y guarda las rutas recorridas durante 365 días. Para acceder a todos estos servicios a través de la aplicación del Portal Finder PAJ hay que contratar una suscripción desde 4,17 € al mes (se puede interrumpir la suscripción en cualquier momento).

Sillín para bicicletas adaptado al Easy Finder 4G EASY Finder 4G tiene la posibilidad de instalarse en el sillín de bicicleta PAJ diseñado exclusivamente para poder ocultar el localizador. Está fabricado con el diseño Air Flow realizado con un material supermullido y elástico, con orificios para facilitar la refrigeración y evitar dolores de espalda.

Este sillín está diseñado con un compartimento para ocultar el localizador EASY Finder 4G, lo que evita que quien robe la bicicleta detecte el dispositivo. Si alguien mueve la bici el aparato envía automáticamente una alerta y permite su localización inmediata. También guarda las rutas recorridas por el ciclista durante 365 días.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.