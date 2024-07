Antoni Riba Garriga publica ‘Génesis. Rama Verde’, una novela de ficción en la que no existen ni malos ni buenos

CÍRCULO ROJO.- Como bien reconoce Antoni Riba Garriga, en su obra, ‘Génesis. Rama Verde’, lo más importante son los personajes. “Son el eje central, ellos dictan los sucesos; su carácter, su manera de actuar delante de cada situación obedece a su idiosincrasia; ellos hacen que la novela transcurra por ese cauce y no por otro. De hecho, cuando me pongo a escribir parece que sean ellos los que «me explican» sus aventuras, solo soy un mero transcriptor de lo que les sucede”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “personajes con carácter, ni muy malos ni muy buenos, cada uno en favor de su objetivo, defendiendo lo suyo con tesón. Aventuras amenas y sin complicaciones. Diversión y distracción y, por supuesto: fantasía. El lector, además, encontrará cierta terminología de física teórica, que pretende plantearle cuestiones acerca de la existencia de otras dimensiones y, porque no, de otras entidades de este mundo que nos creemos tan nuestro y tan conocido”.

SINOPSIS

Valle del Rebeco. En un indeterminado pasado de otra historia. En una cueva del valle, el clan de los berilergets vive escondido. Un consejo de sabias mujeres ha establecido unas estrictas normas para proteger a los miembros del clan de sus conquistadores — los ennesianos — y de unos extraños seres fantásticos — los seres verdes —. Pero dos jóvenes adolescentes del clan se escabullen, infringiendo las normas.

Mientras, al otro lado de la cordillera que limita el valle, se descubre, en una mina ennesiana, un extraño objeto en forma de toroide, de excelso pulido y con desquiciantes grabados.

Estas son las condiciones iniciales del entorno, de cuatro dimensiones, habitado por ennesianos y berilergets. Pero en este mundo multidimensional, con diferentes branas y supersimétrico, la desconexión entre magia y racionalismo puede desvanecerse…

AUTOR

Antoni Riba Garriga (1967). Nacido en un universo-isla y consciente de la existencia de otros muchos. Licenciado en ciencias físicas. Soñador impenitente gracias a los sublimes relatos de los autores clásicos de terror «cósmico», de ficción, de novela histórica, etc.

Génesis — Rama Verde — es su primera obra. Iniciada en 2014, evolucionó con las aventuras de sus personajes, que afloraban a la mente del autor reclamando ser.