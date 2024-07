eAgora, la plataforma que impulsa la digitalización de los ayuntamientos y la ciudadanía

eAgora, puede sonar a la antigua Grecia, pero nada más lejos de ello. Para entender de qué se habla, es necesario remontarse al origen. Si se abre el teléfono y se miran las aplicaciones de móvil que hay instaladas, se podrá vislumbrar un problema muy grande que se sufre como ciudadano. ¿Cuántas Apps del municipio hay instaladas? Seguramente ninguna o como mucho una o dos si se es usuario de parking o algún otro servicio municipal que sea imprescindible.

De promedio se suelen tener entre 40 y 50 aplicaciones instaladas en el teléfono móvil. WhatsApp, Instagram, TikTok, similares, son las que según el rango de edad, suelen tener la mayoría de personas. En una segunda línea crecen las llamadas SuperApps como Glovo, Uber o Cabify que cada día reúnen más servicios en una sola aplicación. Resulta curioso que, al relacionarse con la administración pública, tener que adivinar en qué web, app o ventanilla física se debe acudir para obtener información. Esto es especialmente sorprendente considerando que uno de los retos definidos por la Unión Europea es la digitalización de la administración pública.

Frente a este marco, emerge una startup que pretende solucionar este gran problema que sufrimos todos los ciudadanos, eAgora, la plataforma o App all-in-one para interactuar con el ayuntamiento. Una de las claves de esta revolucionaria propuesta es que ofrece a las personas todas las opciones en una sola herramienta, como poder recibir información, comprar unas entradas, reservar una pista deportiva, reportar una incidencia, consultar el calendario de actividades o aparcar en el municipio, por citar solo alguna de las más de cuarenta soluciones que ofrece, todo en una misma App.

El crecimiento exponencial de la plataforma eAgora le ha llevado a contar con más de 500 ayuntamientos clientes en España, con casi 400.000 usuarios activos y cerca de 25 millones de accesos al mes. Estas cifras resultan inimaginables para un sector como el público, y la coloca a escala local al nivel de las grandes tecnológicas como WhatsApp o las redes sociales de referencia. Otro de los principales beneficios que ofrece es que, con una sola App, opera en cualquier parte del territorio nacional e incluso internacional, ya que la startup española ya cuenta con ayuntamientos clientes en Portugal, Perú o Costa Rica, entre otros. Esto permite interactuar con el municipio, desde Fuenlabrada o Coslada en Madrid, pasando por Torrent en la Comunidad Valenciana o El Prat de Llobregat o El Vendrell en Cataluña, todo con una sola App sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones cuando se viaja o se visita a un familiar. eAgora opera en nueve idiomas y diferentes plataformas, desde Android, iOS para iPhone, incluso versión Web si no se quiere descargar la App.

Pero sus usos no acaban aquí, eAgora también ha emprendido soluciones para Smart Cities, ofreciendo en tiempo real información de la calidad ambiental. Un ejemplo es el municipio de Mollerussa, en Cataluña, donde el consistorio ha instalado sensores de olor para controlar la contaminación de zonas industriales que afectan a los vecinos, misma acción que llevó adelante el Ayuntamiento de Santa Barbara. Ambos clientes de eAgora, que ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de consultar la calidad del aire vía App o incluso reportar episodios de mal olor que afecten a los vecinos y los sensores de IoT no puedan captarlos por su ubicación.

Otro ejemplo de ello es el municipio de Torrent, en la Comunidad Valenciana, que ha implementado en eAgora un Observatorio Ambiental, desde el que la ciudadanía puede consultar diversos indicadores, como las precipitaciones, masa verde forestal en el municipio, entre otros, alineados con la concienciación medioambiental ciudadana para afrontar el reto climático en el país. En esta línea, la compañía ya trabaja para desplegar próximamente datos del transporte público en tiempo real y la apertura de contenedores inteligentes, que podrá realizarse con la misma aplicación móvil en diversos municipios que implementarán este servicio en su territorio.

Todo indica que la revolución tecnológica ha llegado a la administración pública para facilitar el día a día. Algo tan sencillo, pero disruptivo a la vez como poder consultar el aforo en las piscinas municipales desde casa es una realidad en diversas piscinas públicas que operan con eAgora. Como destaca una vecina de la localidad catalana de Ametlla del Vallès, esto le permite decidir si acude a una instalación u otra dependiendo de la cantidad de público que esté en ese momento en las dos piscinas municipales de la localidad. «Antes tenía que acudir al ayuntamiento para comprar los bonos, hecho que era complejo por los horarios para compatibilizar con el trabajo. Ahora no solo puedo comprarlo por la App eAgora, sino que también tengo allí mi carnet digital para acceder y puedo consultar la cantidad de gente que hay en la piscina antes de ir. Si me hubiesen dicho que esto era posible hace unos meses, no me lo hubiese creído».

Las soluciones de eAgora no solo se aplican en los ámbitos de gestión o ciudades inteligentes, sino que también abarcan otras áreas claves para pensar en un futuro eficiente para la ciudadanía digital. Un vecino de la localidad de Almaraz, en Cáceres, destaca: «Recibir información sobre cortes de agua programados por el ayuntamiento o alguna alerta por el corte de una carreta es un gran avance, ya que por lo general esto ocurría sin previo aviso. Ahora no tienes que estar pendiente de que te avise un vecino, recibes la alerta por el teléfono». Una vecina del municipio aragonés de Fraga, remarca la importancia en el mismo sentido: «Lo bueno que tiene esta app del ayuntamiento es que, si hay información de las becas de comedor o relacionada con el colegio de mis hijos, llega directamente a las familias.Puedo apuntarme en el canal de educación y así no se me escapa nada, como pasaba antes, que si no veías el cartel en el colegio, te lo podías perder».

Otra de las bazas que presenta esta solución son las diversas herramientas de participación ciudadana, desde simples encuestas o formularios, hasta completos procesos participativos para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. eAgora está cuadruplicando la tasa media de participación a nivel nacional. Por ejemplo, en el municipio catalán de Altafulla, en la primera edición de los presupuestos participativos en el año 2022, obtuvieron un impresionante 15% participación, un éxito significativo para ser la primera vez, como destaca el alcalde del municipio, Jordi Molinera. Otro de los logros destacados, fue que las personas mayores de 65 años votaron en más del 50% los casos a través de la App eAgora en vez de realizar un voto presencial en el ayuntamiento, lo que rompe el tópico de que las personas mayores no pueden utilizar la tecnología como herramienta de participación.

En esta línea, otra iniciativa de impulso de la participación ciudadana llevada a cabo con eAgora, fue la del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. Realizaron una recogida de propuestas y una posterior votación a través de eAgora para seleccionar nombres de mujeres ilustres del municipio, presentados por la ciudadanía, con el fin de feminizar el nomenclátor de la población. De manera similar, el municipio balear de Polleça utilizó eAgora para ofrecer a los vecinos y vecinas la posibilidad de decidir el nombre del polideportivo municipal, creando así un sentimiento de pertenencia y acercando la toma de decisiones a los ciudadanos.

Sin duda que aún queda mucho por hacer en el camino de la digitalización de la administración pública. Sin embargo, ante las evidencias que parece mostrar esta transformación del mercado que plantea eAgora, se puede decir que los ciudadanos tienen más cerca la posibilidad de contar con una herramienta que facilite su relación digital con su ayuntamiento. Otras iniciativas, como la gestión del reciclaje en diversos puntos de la ciudad que lleva a cabo desde hace unas semanas el municipio de Fuenlabrada en Madrid con eAgora, auguran nuevas formas de transformar nuestro día a día gracias a la tecnología.