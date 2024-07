España, el país con más eventos de WordPress del mundo

España se ha consolidado tras la pandemia como el país con más eventos de WordPress a nivel mundial, con un total de 19 WordCamps celebradas solamente entre 2023 y 2024, liderando por encima de países mucho más grandes como Estados Unidos e India.

WordPress es el software de creación de páginas web (CMS) más usado del mundo, estando detrás de alrededor del 40% todas las páginas webs que existen. Con 20 años recién cumplidos desde su lanzamiento, destaca por ser lo que se llama un software de código libre, gratuito, accesible para todos y construido y mantenido por una comunidad de entusiastas de todo el planeta.

WordPress domina el mercado de los CMS, entre otras cosas, debido a su flexibilidad, facilidad de uso y a la gran cantidad de plugins y temas disponibles que permiten personalizar cualquier sitio web. Pero también gracias a esa comunidad global de desarrolladores, diseñadores y usuarios de WordPress. Probablemente, la comunidad tecnológica más grande y activa del mundo.

Comunidad conocida además por los eventos que realiza, los cuales se dividen principalmente en dos tipos: Meetups y WordCamps. Las primeras, reuniones locales y frecuentes donde los usuarios de WordPress de una localidad pueden compartir conocimientos, resolver problemas y aprender sobre nuevas técnicas y herramientas. Solo en España existen más de 50 ciudades con grupos activos de Meetups como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao, Granada, Zaragoza, Vigo, Alicante o León.

Por otro lado, existen sus eventos principales o WordCamps, conferencias más grandes y formales que pueden durar uno o varios días. Estos eventos reúnen a desarrolladores, diseñadores y usuarios de todo el mundo para aprender de expertos, realizar talleres y sesiones de networking. Estos eventos son organizados por voluntarios de la comunidad y son accesibles a todos los niveles de habilidad, desde principiantes hasta expertos en la materia.

Y si se habla del número de WordCamps es donde España destaca como el país con más WordCamps del mundo. Siendo 9 las que se han celebrado o están pendientes de celebrarse en este 2024. Para hacer una idea de la importancia del número, el siguiente país es Estados Unidos (donde nació WordPress) con 5.

Hay que tener en cuenta, que al igual que otros eventos, su celebración no sería posible sin el apoyo de patrocinadores. Cuyas aportaciones son imprescindibles para el alquiler de espacios, catering o regalos para asistentes y ponentes.

En España, destaca la contribución de numerosas empresas de hosting, que tienen una presencia significativa en la industria de WordPress al ser necesario un servidor para desplegar una página web. Regiones como Galicia son particularmente prominentes en este sector desde hace ya muchos años. Pero también empresas que están creando productos relacionados con WordPress, como la startup española Modular DS, creando una herramienta para agencias y freelancers con la que centralizar y automatizar el mantenimiento de todas sus webs de WordPress. Un nicho cada vez más grande.

Por supuesto, la comunidad de WordPress en España no solo destaca por la cantidad de eventos que organiza, sino también por la dedicación y el compromiso de sus voluntarios. Y es que todas las personas que organizan o imparten charlas en estos eventos lo hacen de manera desinteresada y sin cobrar dinero, con el objetivo principal de fomentar el aprendizaje y la colaboración dentro de la comunidad.

España puede presumir además de tener un altísimo nivel de ponentes en las WordCamps que se realizan. Referentes en el mundo del diseño, la programación, el SEO o el marketing digital, muchos de ellos habiendo trabajado con WordPress durante más de una década. Algunos de los más conocidos son Fernando Tellado, Ana Cirujano, Pablo Moratinos, Fernando Puente, David Cuesta o Yannick García, que cuentan con decenas de miles de seguidores en redes sociales.

Prueba de la increíble labor de la comunidad de WordPress España y la referencia que representa en este sentido el país a nivel mundial fue la celebración en Madrid, el pasado mes de diciembre, del primer evento anual de WordPress (State of the Word) fuera de Estados Unidos, donde siempre se había realizado históricamente. A él acudió el fundador de la herramienta, Matt Mullenweg, actual CEO de Automattic (empresa detrás de WordPress.com) en lo que fue una auténtica fiesta de la comunidad de WordPress España.