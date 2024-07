​A pesar de la baja participación

La participación en las elecciones europeas, llevadas a cabo hace unas semanas, ha sido baja. La abstención en España superó el 50 por ciento, más de la mitad de los españoles que podían votar no lo hicieron. No es solo un problema de nuestro país, de los 27 socios de la Unión solo once países superaron el 50 por ciento de participación.



Creo importante recordar que en el proceso de construcción de la Unión Europea el Parlamento de Estrasburgo ha ido ganando en representatividad y protagonismo. Desde 1979 los europarlamentarios son elegidos de forma directa por los ciudadanos. El Parlamento europeo decide, junto a la Comisión, la nueva legislación, vota los nuevos tratados y supervisa a las instituciones de la Unión Europea. Desde hace ya algunos años el presidente de la Comisión, propuesto por el Consejo, es ratificado por la mayoría absoluta del Parlamento. Por ejemplo, más de la mitad de la legislación nacional en España es legislación europea.