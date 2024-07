'Vestir con el Alma', La Revolución de la Moda según Miriam Victoria

"Y solo entonces comprenderé,

que, por encima de tu alma inanimada,

Y nuestro afecto invisible y silencioso,

siempre existió la felicidad de haberte vestido con el alma"

(fragmento del libro)

Aliada y compañera de vida, versátil, divertida, respetuosa, y con gran carisma; así se presenta la moda y el libro que la recoge, de manos de su creadora, Miriam Victoria. Presentadora, directora de televisión, productora cinematográfica, modelo, influencer y filántropa, son algunos de los términos que definen a la autora detrás de este éxito literario; con más de doscientas mil descargas en menos de tres meses, que se abre camino como uno de los éxitos de esta temporada.

Los lectores podrán caminar de forma sencilla y práctica, por distintas fases donde se encontrarán auténticos tesoros en forma de herramientas para vestir; podrán adentrarse de forma más profunda y casi mística a través de vivencias de la propia autora, donde dará auténticas lecciones de amor por las prendas y consejos de vida.

La autora trata de acercar de forma inspiradora y emocional a la magia que esconden las piezas de ropa que vestimos y como forman parte del propio pasado y destino.

Una forma revolucionaria de percibir la moda, que no ha dejado indiferente a ninguno de los lectores y que ha servido para poner nombre a aquello que muchas personas han percibido y experimentado alguna vez, pero no se atrevían a expresar. “Vestir con el alma” es una forma de vestir que siempre ha formado parte de las vidas de las personas y que implica un mensaje de conservación y amor hacia la ropa, ya que “conservar es amar”. Con este mensaje los lectores acercan sus hábitos a una doctrina sana y absolutamente sostenible que mejorará el sector de la moda y la forma de percibirla, adentrándola a un plano mucho más emocional y sentimental.

Como no podía ser de otra forma, la autora, ganadora en 2023 de un premio por una trayectoria sostenible, nos regala una última fase que versa sobre "prendas con experiencia" y como la longevidad de estas sobrepasa, llegando de la forma más inesperada y a la vez destinada a la vida de otras personas, que las vestirán e impregnarán de sí mismos, vistiéndolas con toda el alma.

