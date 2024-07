Las expertas en cosmética de Omorovicza, Perricone MD y Byoode descubren qué es la ojera ibérica

Los españoles duermen mal y si a esto se le suman las horas de sol "tenemos la combi completa" que da lugar a lo que los expertos llaman ‘la ojera ibérica’ "Que los españoles son disfrutones es una realidad". Les gusta vivir intensamente, en todos los aspectos, y eso, a la larga, acaba teniendo sus consecuencias. Y quien vive mucho, está claro que duerme poco. Según un estudio de la Sociedad Española de Neumología, el 60% de los españoles duermen menos de 6 horas al día y 12 millones reconocen que no duermen bien, unas cifras que llaman la atención si se tiene en cuenta que lo que recomienda la OMS es dormir, como mínimo, 6 horas diarias, las cifras no cuadran. "Los españoles no solo dormimos poco, también se está más expuestos al sol, por lo tanto, es muy común que se presente mucha pigmentación en la zona de la ojera, lo que los expertos en cosmética se conoce como ‘ojera ibérica'", cuenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

¿Cómo es la ‘ojera ibérica’?

"Lo más característico de la ojera ibérica es que está oscura y se produce por la oxidación de la hemoglobina y por una constricción de los vasos sanguíneos y, en ambas, la falta de horas de sueño es un factor fundamental", cuenta Estefanía Nieto, directora dermocosmética en Medik8. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, añade que "la zona del contorno de ojos, al tener la piel más fina que el resto del rostro, tiende a sufrir problemas de circulación y es otra de las razones por la que la ojera ibérica se ve de un color azul, casi liliáceo".

Además, "este oscurecimiento, en el caso de un país como España, donde Hay muchas horas de sol que producen que la ojera esté todavía más expuesta a la radiación solar y se genere una mayor pigmentación", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza.

¿Cómo tratar la ojera ibérica?

Para contrarrestar la oscuridad, "lo mejor es acudir a tratamientos de contornos de ojos que iluminen y neutralicen ese tono liliáceo, bien con pigmentos iluminadores o que trabajen la luminosidad, como la vitamina C o los péptidos", detalla Ana Yuste, asesora facial en Pure Niche Lab.

"También son muy eficaces los ingredientes drenantes, que ayuden a activar la circulación, como la cafeína o el té verde, además de aplicar un SPF específico para la zona de la ojera, con el que se bloquee la radiación y así el daño será menor", apostilla Isabel Reverte, directora de dermocosmética en Ambari.

El contorno de ojos Golden Eye Dream de Byoode incorpora un tetrapéptido antiedad compuesto por cuatro cadenas de aminoácidos ensambladas que trabajan en sinergia para abordar diversas preocupaciones en el área ocular. Este producto no solo se enfoca en reducir las patas de gallo, sino que también contribuye a la regeneración de la piel, la disminución de la pigmentación y la mejora de la firmeza en la zona del contorno de los ojos. Su fórmula única incluye partículas doradas que, al aplicarse, contrarrestan eficazmente la oscuridad de las manchas y las ojeras, proporcionando un toque de luminosidad. 40€ en Byoode.com

Lotus Melight Eye Patches de Boutijour son unos parches para el contorno de ojos que se convierten en el mejor aliado para combatir la ojera oscura. Con un complejo patentado denominado White Ten TM, agente ultra iluminador, que se completa con otros ingredientes como la niacinamida, el alfa-bisabolol, profundamente despigmentante y con un complejo de loto de acción antioxidante. 63€ en Purenichelab.com

Omorovicza Reviving Eye Cream es una crema que revitaliza el área de la mirada en el acto. Con árnica, reduce la inflamación, la hinchazón y la aparición de ojeras, sobre todo aquellas más congestionadas y oscuras. Proporciona además mucha hidratación sin resultar demasiado densa. Tiene un ligero aroma de pepino que refresca y alivia los ojos cansados. 109€ en Purenichelab.com

CCC + Ferulic Brightening Under-Eye Cream de Perricone MD trata la luminosidad y a pigmentación con tres tipos de vitamina C y ácido fítico en la fórmula. 81 € en Perriconemd.es

Advanced Day Eye Protect SPF 30, de Medik8, es una protección solar para el contorno de ojos para combatir el envejecimiento, nutrir e hidratar, al tiempo que actúa como escudo contra los daños medioambientales que causan el envejecimiento. Trabaja para reducir ojeras y bolsas. Es rico en extracto de moringa, un excelente antioxidante para el tejido así como cafeína, para disminuir es aspecto de ojos cansados. 54 € en Medik8.es

Rosalique Anti-Redness Miracle Formula 3 en 1 es una crema hidratante con color y protección solar SPF50. Cuenta con ingredientes como urea, alfa-bisabolol, pantenol y manteca de karité, es ideal para pieles sensibles. 34,95€ en Purenichelab.com