Viajar a Sri Lanka en 2024, con agencia local Viajes Eden

Para las personas que quieren vivir aventuras este 2024, Sri Lanka es un destino único de viaje emergente en el que se puede descubrir una naturaleza exótica y las tradiciones locales de comunidades cálidas.

Por medio de la agencia Viajes Edén, se pueden planificar experiencias para viajar a Sri Lanka 2024. Esta es una empresa local que ofrece recorridos turísticos completamente originales que se adaptan a viajes familiares, de parejas o grupos de amigos.

El equipo de viajes Edén explican las maravillas que esconde Sri Lanka y las razones para tomarlo en cuenta como un destino importante este 2024.

¿Por qué Sri Lanka es un buen destino para conocer en 2024?

Sri Lanka es un destino ideal, no solo para el 2024, sino para todos los años futuros. Sri Lanka es un destino desconocido para gran parte del mundo. Por este motivo Sri Lanka tiene poco turismo y eso lo hace un país interesantísimo. Los srilanqueses acogen a los viajeros con mucho cariño y están siempre dispuestos a mostrarles una sonrisa o un gesto amable. Además, Sri Lanka es un país tropical con temperaturas suaves los 12 meses del año. Así pues, se puede viajar a Sri Lanka en cualquier momento del año, 2024 (y siguientes).

¿Qué destinos están captando la atención de los viajeros?

Los clientes de Sri Lanka Viajes Edén suelen tener intereses de tipo cultural y, sobre todo, relacionados con actividades conectadas con la naturaleza. A los viajeros les encanta visitar la Roca de Sigiriya, las ciudades antiguas de Anuradhapura o Polonnaruwa, las montañas del té de Nuwara Eliya o Ella. Y, por supuesto, hacer safaris por los parques nacionales de Yala, Wilpattu y Minneriya.

Sri Lanka cuenta con una amplia diversidad de vida silvestre y ecosistemas.

¿Cuáles son las opciones más emocionantes para los amantes de la naturaleza y la vida salvaje?

Sri Lanka tiene numerosos parques naturales que pueden ser conocidos haciendo senderismo, como en el PN Horton Plains. O se pueden hacer emocionantes safaris recorriendo en jeep los parques naturales de Yala, Wilpattu y Minneriya.

Sri Lanka es un país pequeño con una enorme diversidad. En un mismo día puedes ver ballenas por la mañana en Mirissa y leopardos y elefantes por la tarde en el PN Yala.

¿Cuáles son las actividades de aventura que se pueden hacer en un viaje a Sri Lanka?

Pues bien, las actividades de aventura están centradas en las montañas del centro del país. Se pueden hacer trekkings y senderismo, se puede hacer rafting en Kitulgala y te puedes lanzar por tirolina sobre los campos del té de Ceylán. Además, de los ya mencionados safaris por las grandes reservas naturales.

¿Existen actividades para las familias que viajan con niños? ¿Cuáles son?

Las actividades preferidas para las familias que viajan con niños son los safaris donde se pueden ver elefantes y leopardos, las salidas para ver ballenas azules, los orfanatos de elefantes, las excursiones en barca para conocer remotos pueblos locales y todo lo relacionado con los animales.

¿Por qué recomiendan viajar con agencia de viajes y no por cuenta propia?

Si el viajero busca seguridad y relax, desde luego les recomiendo viajar con una agencia. Además, el viaje resulta mucho más eficaz. Cuando tratas con una agencia local que tiene un buen conocimiento del terreno, puedes conseguir, ver o visitar el máximo de atracciones turísticas optimizando siempre el tiempo disponible. ¡Las vacaciones tienen muchas veces una corta duración que tenemos que aprovechar al máximo!

¿Cuál es la diferencia de una agencia local? ¿Que ofrece Viajes Eden a diferencia de otras agencias?

La diferencia y ventaja de organizar un viaje con una agencia local es que la agencia local conoce en profundidad el terreno, el clima, los acontecimientos, las celebraciones, etc. Esto hace que la agencia local pueda aconsejar sobre hacer o no hacer actividades por cuestiones climáticas o de otra índole. Todo el equipo de Sri Lanka Viajes Edén conoce hasta el menor detalle de la isla. Nosotros, por saber, hasta sabemos en qué lagos van los elefantes a beber, según la época del año, o qué celebraciones tradicionales acontecen haciendo partícipes a todos los viajeros. Nuestros chóferes de habla hispana a menudo introducen a los viajeros en bodas y celebraciones familiares. O, incluso, los clientes de Sri Lanka Viajes Edén almuerzan con las familias de los chóferes de habla hispana, inglesa o italiana.

¿Qué medidas aplican como agencia para promover el turismo responsable en Sri Lanka?

Somos una agencia local con oficinas en Kurunegala y Kandy. Nuestro modo de ver el turismo responsable es respetando las diversas culturas y religiones, las personas y el medio ambiente. Además, trabajamos para impactar en la economía local de las mujeres. Todo el personal de nuestras oficinas son mujeres que han sido formadas por nosotros.

¿De todos sus paquetes disponibles, cuáles son los más solicitados por sus clientes?

Los circuitos de viaje más solicitados son los de 9 días, 11 y 12 días. Sri Lanka es un país pequeño que puede ser conocido en muy pocos días.

¿Cuáles son sus planes para ofrecer mejores experiencias en 2024?

Nuestro objetivo para el 2024 es seguir ofreciendo experiencias únicas que tengan la satisfacción total de nuestros clientes.

Es así como cada año, Viajes Edén mejora su oferta para garantizar una experiencia única en Sri Lanka. Al ser una compañía de habla hispana, la comunicación no es un inconveniente, de manera que la organización y pormenores se pueden planificar sin intermediarios.

Es así como todos los interesados en realizar un viaje cultural inigualable en el 2024 pueden acudir a esta agencia local. Esta se encarga de realizar itinerarios, así como personalizar la experiencia de viaje con las rutas, actividades y safaris más agradables para el grupo.

Sri Lanka es un destino importante que sigue creciendo y ofreciendo puntos turísticos que permiten vivir una aventura adaptada a cada grupo de viajeros.