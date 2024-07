El breathwork incluye distintas técnicas de respiración para aliviar los síntomas del estrés, ansiedad y depresión

En el vertiginoso mundo moderno, el estrés, la ansiedad y la depresión son problemas cada vez más comunes en personas de distintas edades. En este contexto, hay múltiples técnicas enfocadas en el bienestar, como la meditación, el mindfulness y el yoga, que han cobrado relevancia.

En este sentido, una de las herramientas más esenciales y poderosas es el breathwork, que literalmente significa “trabajo de respiración” y engloba una variedad de técnicas de respiración consciente con fines terapéuticos y de autoconocimiento.

A propósito de esto, la organización Sentirme Mejor ofrece un curso denominado Mind Full of Life que aborda esta actividad. En esta formación los alumnos practican múltiples ejercicios de respiración controlada con distintos objetivos concretos.

Ejercicios de respiración para varios objetivos Los participantes del curso que ofrece Sentirme Mejor aprenden ejercicios centrados en la gestión del estrés, el aumento de la resiliencia, la mejora de la concentración y el balance, y el equilibrio emocional.

También se imparten técnicas de respiración enfocadas en el rendimiento atlético y el control de la presión arterial. Al mismo tiempo, estos ejercicios permiten gestionar y disminuir el impacto de los síntomas de la ansiedad, la depresión o enfermedades respiratorias como el asma.

Por otra parte, durante este curso ante todo se asienta la base de la respiración funcional en el día a día. Esto implica reeducar al cuerpo para que ejecute una respiración adecuada de forma automática todo el tiempo.

Además, se aprenden técnicas específicas, con propósitos relajantes, de balance y de activación. Estos saberes resultan útiles en el trascurso de la dinámica diaria, ya que sus efectos son inmediatos. De igual manera, su práctica constante potencia el bienestar a largo plazo.

Cabe destacar que la tabla de contenidos del curso de Sentirme Bien incluye técnicas de respiración pranayama provenientes del yoga clásico, al igual que ejercicios de respiración de apnea y técnicas de respiración catártica, o respiración somática, que son las indicadas para dejar salir emociones no procesadas.

Formación online en directo o asincrónicas Por otro lado, las clases de técnicas de respiración de Sentirme Mejor se imparten a distancia. Estas sesiones se realizan en directo los jueves desde las 19:30 hasta las 20:30 horas. No obstante, quienes no pueden participar en ese horario, cuentan con la posibilidad de hacerlo en diferido.

Además de la sesión semanal de respiración, el curso incluye clases prácticas de gestión de estrés y mindfulness. Esta formación contiene elementos adicionales a las sesiones en directo. Esto incluye ejercicios en audio y programas de e-learning, mediante los cuales los participantes adquieren los conocimientos y la técnica base para sacar el máximo provecho a las sesiones en vivo.

A través de Sentirme Mejor es posible aprender técnicas de respiración que han demostrado su efectividad para combatir el estrés, la depresión y los trastornos de ansiedad, con resultados palpables y duraderos que mejoran el bienestar y contribuyen a la salud.