WINGS TO CLAIM establece un nuevo Hito Jurídico en una reclamación contra RYANAIR

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da la razón a Wings to Claim.

Gracias a esta sentencia, los pasajeros obtendrán antes sus reclamaciones contra aerolíneas.

El TSJC, ha entrado a valorar una demanda de WINGS TO CLAIM frente a una aerolínea de 1.459,98 euros por la cancelación de un vuelo con origen Bruselas y destino Barcelona.

Este tribunal superior de Justicia, da la razón a Wings to Claim en cuanto al criterio de competencia territorial, haciendo posible que se pueda Juzgar la reclamación en el Juzgado de 1ª Instancia de El Prat de Llobregat, aludiendo esta resolución al siguiente criterio:

Podrá ser competente el Juzgado del lugar donde se desplieguen efectos del contrato de transporte, esto es, lugar de llegada o lugar de salida del avión, criterio que viene interpretado por doctrina del STJUE 9 de julio de 2009.

Según Carlos Corbalán, abogado y CEO de Wings to Claim, comenta lo siguiente:

“Esta sentencia es un hito Jurídico, ya que crea jurisprudencia mayor y, por tanto, obliga a todos los Tribunales de Cataluña a mantener dicha posición Jurídica y sirve de referencia al resto de tribunales nacionales”.

Sobre la reclamación de aerolínea, además, añade lo siguiente Corbalán: ”Los pasajeros han venido sufriendo las idas y venidas en los Juzgados por criterios de incompetencia para Juzgar y esto supone retrasar las sentencias y, por tanto, quedan los pasajeros desamparados ante la dilación de las resoluciones, ahora en Cataluña ya no deberán existir dilataciones por este motivo”.