Obligatorios los sistemas de asistencia adicionales para las nuevas matriculaciones de turismos a partir del 7 de julio

Para los modelos de turismos del Corsa al Combo, del Mokka y del Astra al Grandland, así como para la nueva generación de vehículos comerciales ligeros (LCV) Opel Combo, Vivaro y Movano, el fabricante ofrece numerosos asistentes electrónicos avanzados que hacen que el tráfico sea más seguro para los conductores y pasajeros, así como para todos los demás usuarios de la carretera.



En el futuro, las nuevas furgonetas LCV de Opel estarán equipadas con hasta 21 sistemas de asistencia, ¡líderes en el segmento! E incluso en el superventas de coches pequeños Corsa, muchos sistemas ya están a bordo de serie, muy por delante de los requisitos legales. "La seguridad es lo primero" es el lema de Opel a la hora de desarrollar nuevos vehículos: así lo demuestra una vez más el nuevo Opel Grandland, recientemente presentado, que pronto estará disponible bajo pedido, por ejemplo, con su Intelli-Lux Pixel HD Light, líder en la industria. La seguridad es una tradición en Opel y lo ha sido durante 125 años de producción de automóviles en Rüsselsheim.

Frenado de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, asistente de velocidad: ya de serie en Opel

Además de los sistemas que la ley exige desde hace tiempo, los coches nuevos matriculados a partir de julio también deben llevar asistentes adicionales a bordo. Entre ellos se encuentran el asistente de frenado de emergencia, el asistente de velocidad inteligente, el sistema de advertencia de cambio de carril, el asistente de marcha atrás y la detección de somnolencia. Una luz de freno de emergencia y un registrador de datos de "caja negra" también se encuentran entre las características obligatorias en el futuro.



Opel lleva años ofreciendo muchos de los sistemas mencionados para sus modelos. Las características de seguridad para la marca con el Blitz no son una cuestión de clase de vehículo. Incluso el más pequeño de la cartera, el coche pequeño más vendido de Alemania desde hace varios años, el Opel Corsa, ofrece numerosos sistemas de asistencia de serie. La amplia gama de modernos asistentes electrónicos ya incluye:

- Alerta de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones: Monitoriza la distancia con el vehículo que circula delante. Si el Corsa se acerca demasiado rápido a un vehículo que circula por delante o a un peatón, el conductor es informado mediante un tono de advertencia y una indicación en la pantalla de información al conductor. Si existe riesgo de colisión, el sistema inicia un frenado de emergencia y, a velocidades inferiores a 30 km/h, incluso hasta detenerse por completo. El sistema también está disponible en combinación con la detección de ciclistas. - Control de crucero y limitador inteligentes: En combinación con el reconocimiento de señales de tráfico, el sistema permite ajustar rápidamente la velocidad. - Asistente de mantenimiento de carril: Si el conductor abandona involuntariamente el carril (entre 65 y 180 km/h), aparece una luz indicadora en la pantalla de información al conductor. El asistente de mantenimiento de carril también llama la atención sobre el peligro al contrarrestar suavemente la dirección de forma temporal. Como opción, el Corsa y compañía también puede equiparse con el asistente activo de mantenimiento de carril. De este modo, el vehículo se mantiene activamente en la posición previamente seleccionada dentro del carril mediante un contravolante suave y continuo (¡ambas manos en el volante son obligatorias!). - Detección de somnolencia: El sistema detecta signos de fatiga en el conductor en función del comportamiento de la dirección y la duración del viaje y emite una advertencia visual y acústica que aumenta en tres etapas. - Luz de freno adaptativa y - Piloto de estacionamiento en la parte trasera.



Los sistemas adicionales proporcionan una visión general aún más completa durante las maniobras, incluida la combinación de sensores de estacionamiento delanteros y traseros con advertencia audiovisual y la cámara de visión trasera de 130 grados u opcional de 180 grados (también la cámara de 360 grados en el Astra y el Grandland). Además, la alerta de ángulo muerto lateral, que es de serie u opcional según el nivel de equipamiento, aumenta aún más la seguridad con un símbolo en el respectivo retrovisor exterior que avisa de la proximidad de vehículos. Además, el asistente de velocidad automático opcional con función de parada garantiza que la velocidad establecida y la distancia con el vehículo de delante se mantengan de acuerdo con la situación del tráfico. El coche frena automáticamente si es necesario y vuelve a acelerar en cuanto vuelve a aumentar la distancia con el vehículo que le precede. En combinación con la transmisión automática, el sistema también tiene una función Stop & Go, de modo que el vehículo frena automáticamente hasta detenerse en caso de peligro y puede seguir de forma independiente al vehículo que le precede incluso en atascos.



El superventas de la clase compacta Opel Astra y el SUV superior Grandland combinan muchos de los asistentes mencionados anteriormente en el sistema Intelli-Drive y amplían la gama para incluir el sistema de alerta de tráfico cruzado trasero. Este sistema utiliza sensores de radar para detectar objetos en movimiento al dar marcha atrás (desde peatones y ciclistas hasta motocicletas, automóviles y camiones) y advierte con señales visuales y acústicas.

Una iluminación óptima de la carretera es crucial para un viaje seguro y relajado en condiciones de poca visibilidad. Opel ha sido pionera en este ámbito durante años con su tecnología adaptativa Intelli-Lux, que ahora se utiliza por primera vez en el nuevo Combo. La última innovación en iluminación de Rüsselsheim celebra su estreno en el nuevo Opel Grandland: la luz Intelli-Lux Pixel Matrix HD líder en la industria. Por primera vez, el sistema cuenta con más de 50.000 elementos y permite una distribución de la luz de alta resolución. Dependiendo de la situación del tráfico, la cámara detecta a los usuarios de la carretera que circulan por delante y en sentido contrario, y la luz Intelli-Lux Pixel Matrix HD Light los corta con mayor precisión que las tecnologías de luz matricial anteriores. El sistema ofrece una distribución de la luz aún más brillante y uniforme sin deslumbramiento para los demás.



Seguridad para todos: nuevos Opel Grandland, Astra, Corsa y compañía en la mejor tradición

Ofrecer los más altos estándares de seguridad para todos: eso es lo que la marca Opel siempre ha representado. Esto comenzó hace 125 años con el Opel Patentmotorwagen "System Lutzmann", que contaba con dirección controlada por cadena para un funcionamiento suave y preciso. En los años y décadas siguientes, se sucedieron desarrollos como el Opel 10 PS con frenos en las cuatro ruedas y la carrocería unitaria totalmente de acero del Opel Olympia 1935.

El Opel Rekord C también fue una innovación en 1967, con muelles helicoidales en el eje trasero, frenos de disco en la parte delantera, servofreno y, sobre todo, la dirección de seguridad Opel, en la que la columna de dirección plegable protegía contra lesiones graves en la cabeza y el pecho en caso de colisión. Ya en 1973, el fabricante equipó todos los modelos con cinturones de seguridad de serie. En el Opel Astra F, los tensores de los cinturones de seguridad se encargaban de que el cinturón se tensara hasta 16 centímetros en milisegundos en caso de impacto, manteniendo así al pasajero seguro en su asiento.

En 1993, el Corsa B celebró un doble estreno de mayor seguridad: refuerzos de doble viga de acero en las puertas para la protección contra impactos laterales y el airbag del conductor de tamaño completo minimizaron aún más el riesgo de lesiones. En 1995, Opel fue el primer fabricante de automóviles alemán en introducir airbags de tamaño completo para el conductor y el pasajero delantero de serie en todos los coches nuevos.

