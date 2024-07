Israel Huerta expone las prácticas más contraproducentes alrededor del e-mail marketing

El e-mail marketing es uno de los principales canales de comunicación entre las empresas y sus clientes potenciales. Aunque para muchas organizaciones este recurso ha sido clave para aumentar sus ventas, en otros casos los negocios no logran alcanzar sus expectativas.

En ese sentido, el experto en marketing automatizado Israel Huerta explica que para triunfar con esta herramienta es imprescindible seguir un buen plan, ya que de lo contrario puede resultar contraproducente. Por este motivo, en un artículo publicado en su blog, el especialista detalla los 10 errores que se cometen con más frecuencia en las campañas de e-mail marketing.

No definir bien la lista de contactos De acuerdo con Israel Huerta, el primer error que comenten muchas marcas para gestionar el e-mail marketing es no tener una lista de contactos bien definida. Por ello, los mensajes llegan a personas que no tienen ningún interés en ellos. El segundo error es la falta de periodicidad de envío. Si se envían correos con mucha frecuencia se corre el riesgo de saturar la bandeja de entrada de los usuarios y que se den de baja o marquen los mensajes como spam. Asimismo, dejar pasar mucho tiempo sin enviar mails puede involucrar la perdida de suscriptores.

Por su parte, el tercer error mencionado por Huerta es no enfocarse en llamar la atención en el asunto del email, lo que disminuye la posibilidad de que el usuario abra el mensaje. Mientras tanto, el contenido irrelevante es el cuarto error que se comete en las campañas de e-mail marketing, lo que impide que los usuarios se sientan motivados a leer. De igual manera, otra práctica contraproducente es enviar contenido demasiado extenso sin hacer uso de herramientas visuales, lo que cansa al lector aunque el contenido realmente sea valioso.

La opción de darse de baja Por otra parte, Huerta señala que muchas empresas temen que los contactos cancelen su suscripción, por lo que no incluyen la opción de darse de baja en el email. Este error es muy grave porque, de hecho, puede tener repercusiones legales. El error número 7 es no segmentar la lista para dirigir los mensajes de manera estratégica, lo que frena las posibilidades de crecimiento. A su vez, no revisar cómo se ven los correos en distintos dispositivos es otro error muy común, que puede generar la pérdida de lectores y clientes potenciales.

De igual manera, Huerta menciona como noveno error el hecho no invertir en herramientas que potencien el e-mail marketing. Mientras, el décimo error es no analizar los resultados de las campañas para aplicar mejoras en las siguientes. En definitiva, gestionar el Email Marketing exitosamente no es una tarea sencilla. Por ello, es conveniente solicitar la ayuda de expertos, por ejemplo, mediante los servicios integrales que ofrece Israel Huerta con su agencia Funneltropía.