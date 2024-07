Un paso más en la publicidad, primera campaña de FOOH de viaje con influencers en España

IATI Seguros la ha creado siguiendo esta nueva tendencia de moda, Fake out of Home Advertising, con creadores de contenido. La acción sirve para promocionar IATI Travel Days, es decir, descuentos exclusivos de marcas viajeras para ahorrar en las vacaciones que arranca este lunes hasta el domingo Lo disruptivo ha llegado a todos los ámbitos de la vida en nuestros días. Y, por supuesto, las campañas publicitarias no podrían estar exentas de este adjetivo en sus acciones. Gracias a la tecnología, el FOOH (Fake Out of Home Advertising), una nueva tendencia publicitaria en el mundo, se abre camino. Con la ayuda de la postproducción y la inteligencia artificial se pueden crear de forma hiperrealista objetos fantásticos en el mundo real. Objetos gigantes junto a monumentos afamados, productos en tamaño XXL situados por arte de magia en las principales ciudades del mundo… Pero en España ahora se ha dado un paso más. Se ha creado la primera campaña FOOH de viajes con influencers.

La empresa creadora es IATI Seguros, pionera en España en la venta de seguros de viaje online pero, también, en la apuesta por las tecnologías, en todas las fases del negocio digital. Con la colaboración de la agencia creativaBuzz se han elaborado varias piezas FOOH junto a varios creadores de contenido de viajes españoles como Molaviajar, La Mochila de Sara, Aviones de papel, Guillenbri o Cámara en Ruta. Estas piezas, que se localizan en diferentes escenarios reales de España y Europa, fusionan imágenes reales con elementos de fantasía creados por ordenador. También se incluyen stickers para redes sociales y otros elementos gráficos novedosos como el icónico globo de la campaña.

La idea para elaborar esta campaña viene motivada por la promoción por parte de la empresa de seguros de viajes de dar a conocer IATI Travel Days, una landing con descuentos exclusivos de marcas viajeras para ahorrar dinero en las vacaciones que se llevará a cabo del 15 al 21 de julio de 2024. Además de IATI Seguros, otras marcas líderes del sector se han sumado a la acción: Decatlhon, KLM, Balearia, TropicFeel, AlohaCamp, Holafly o One Fam Hostels.

En esta línea, Alfonso Calzado, CEO de IATI, ha valorado de forma muy positiva la apuesta por seguir siendo pioneros: "El sector de los viajes genera más de 10% del PIB en España y las empresas que lo conformamos debemos innovar para seguir creciendo. Queremos llegar a todos los públicos para ayudar cada día a más personas a que viajen seguros".

* Aquí se puede ver un ejemplo: https://www.instagram.com/reel/C9cTr7pqU3S/?igsh=MTQwZTQ4NDhvZXU5eQ

Acerca de IATI Seguros

IATI es la empresa líder en España de venta de seguros de viaje online. La familia Calzado inició su actividad aseguradora en 1.885, cuando los viajes se realizaban sólo por barco, y tras una importante transformación digital, la apuesta por la excelencia en el servicio, el equipo humano y el trato cercano con los clientes cuando más lo necesitan han hecho que casi 140 años después se conviertan en referentes en el sector y más de 2.500.000 usuarios estén satisfechos.

IATI Seguros está comprometida con el turismo sostenible y responsable, que se manifiesta a través de diferentes acciones con un impacto duradero y que sin duda es una parte fundamental de la identidad de la correduría catalana.

Además, IATI es una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada una de sus pólizas, con la Fundació Nen Deu, una entidad social que ofrece educación y atención especializada a personas con discapacidad intelectual.

IATI siempre quiere ir por delante y quiere transmitir sus valores de empresa. Por esa razón, y entre otros proyectos, creó IATI Team, es decir, la apuesta por el deporte minoritario, femenino y paralímpico a través de patrocinios de deportistas o equipos.