'Barefoot': ventajas (y algunos inconvenientes) de un calzado que comienza a ser tendencia

El calzado 'barefoot', también llamado respetuoso y minimalista, ha ganado popularidad en los últimos tiempos como una opción saludable y natural para nuestros pies. Prometedoras ventajas en términos de comodidad y salud se ven equilibradas con algunas críticas y precauciones. Este artículo examina en profundidad este fenómeno que cada vez capta más la atención de consumidores y expertos en salud.





¿Qué es el calzado 'barefoot'?

El calzado 'barefoot' está diseñado para imitar la sensación de caminar descalzo. Este tipo de calzado suele tener una suela muy fina, flexible y sin elevación en el talón, permitiendo que el pie se mueva de manera más natural. A menudo carece de soporte adicional, como plantillas acolchadas o estructuras rígidas, lo que permite que los músculos del pie trabajen más activamente.

Ventajas del calzado 'barefoot'

Mejora de la postura y alineación corporal: Al caminar descalzo o con calzado minimalista, el cuerpo tiende a adoptar una postura más natural y alineada. La elevación del talón en el calzado convencional puede forzar una postura no natural, lo que a largo plazo puede contribuir a problemas en la espalda, caderas y rodillas.

Fortalecimiento de los músculos del pie y la pierna: El uso de calzado 'barefoot' obliga a los músculos del pie y la pierna a trabajar más para estabilizar el cuerpo. Esto puede resultar en un fortalecimiento general de estos músculos, mejorando la resistencia y la agilidad.

Mejora del equilibrio y la propiocepción: La propriocepción, o la capacidad de sentir la posición del cuerpo en el espacio, se ve mejorada con el uso de calzado minimalista. La fina suela permite una mayor sensibilidad a las superficies, lo que puede mejorar el equilibrio y la coordinación.

Reducción de lesiones: Algunos estudios sugieren que el calzado 'barefoot' puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones comunes en corredores, como las fascitis plantares y las fracturas por estrés, al promover una técnica de carrera más natural y eficiente.

Inconvenientes y precauciones

Periodo de adaptación: La transición al calzado 'barefoot' puede ser desafiante. Los músculos y tendones de los pies necesitan tiempo para adaptarse a la falta de soporte adicional, lo que puede resultar en dolor y molestias iniciales. Se recomienda una transición gradual para evitar lesiones.

Protección limitada: En entornos urbanos, la fina suela del calzado minimalista ofrece poca protección contra objetos afilados o terrenos irregulares. Esto puede aumentar el riesgo de cortes, moretones y otras lesiones.

No apto para todos: Según algunos especialistas en Podología, no todas las personas se benefician del uso de calzado 'barefoot'. Aquellos con condiciones preexistentes del pie, como la diabetes, con deformidades o con alguna lesión previa, deben consultar a un podólogo antes de hacer el cambio.

Opiniones de los podólogos

La comunidad de podólogos tiene opiniones divididas sobre el calzado 'barefoot'. Algunos expertos elogian los beneficios potenciales para la postura y el fortalecimiento muscular. Por ejemplo, el Dr. Daniel Lieberman, profesor de biología evolutiva en la Universidad de Harvard, ha investigado extensamente los beneficios de correr descalzo y apoya el uso de calzado minimalista.

Por otro lado, hay podólogos que advierten sobre los riesgos de una transición incorrecta o demasiado rápida. La Dra. Irene Davis, también de Harvard, señala que aunque el calzado 'barefoot' tiene muchos beneficios potenciales, es crucial educar a los usuarios sobre la importancia de una transición gradual y el fortalecimiento adecuado de los pies.

Origen y evolución de la moda 'barefoot'

El concepto de caminar descalzo no es nuevo. Civilizaciones antiguas, como los egipcios y los griegos, a menudo iban descalzos o usaban sandalias minimalistas. Sin embargo, la moda moderna del calzado 'barefoot' comenzó a ganar tracción en la última década del siglo XX y principios del XXI.

El libro "Born to Run" de Christopher McDougall, publicado en 2009, jugó un papel crucial en popularizar el movimiento. McDougall explora la cultura de los Tarahumara, una tribu mexicana conocida por correr largas distancias con sandalias minimalistas llamadas huaraches. Su investigación y narración inspiraron a muchos corredores y entusiastas del fitness a reconsiderar el calzado convencional.

Las marcas de calzado también han contribuido a la tendencia. Empresas como Vibram, con su icónico FiveFingers, y Vivobarefoot han desarrollado una variedad de opciones de calzado minimalista que atraen a una base de consumidores creciente y entusiasta.



El futuro del calzado 'barefoot'

A medida que más personas se interesan en el bienestar integral y en un estilo de vida más natural, es probable que la popularidad del calzado 'barefoot' siga creciendo. Las investigaciones continúan explorando sus beneficios y riesgos, proporcionando a los consumidores más información para tomar decisiones informadas.

Las innovaciones en diseño y materiales también prometen hacer del calzado 'barefoot' una opción cada vez más viable para una variedad de actividades, desde el running hasta el uso diario en entornos urbanos.

El calzado 'barefoot' representa una interesante convergencia entre la moda y la salud, ofreciendo a los consumidores una alternativa al calzado convencional que puede mejorar la postura, fortalecer los músculos y aumentar la propriocepción. Sin embargo, es esencial abordar la transición con precaución y consultar a profesionales de la salud para evitar posibles inconvenientes.

En última instancia, la elección de usar calzado 'barefoot' debe basarse en una comprensión equilibrada de sus ventajas y limitaciones, y en una consideración cuidadosa de las necesidades individuales de cada persona.