Maminat: El secreto para una piel y cabello perfecto bajo el sol

Este verano, Maminat, la reconocida firma de cosmética natural y ecológica, comparte sus mejores recomendaciones para cuidar la piel y el cabello durante esta temporada. Fundada por Natalia Olmo, experta en belleza, Maminat ofrece consejos prácticos aprovechando los mejores ingredientes que da la naturaleza y que son los más efectivos para proteger y resaltar las partes más necesitadas del cuidado de la piel y del cuerpo en esta época del año Protección solar: salud y sostenibilidad en un solo gesto

Proteger la piel del sol es crucial para mantenerla sana y evitar daños a largo plazo. Maminat ha desarrollado protectores solares con filtros físicos, utilizando minerales como el zinc y el titanio sin nanopartículas. Estos ingredientes protegen eficazmente la piel sin dañar los ecosistemas acuáticos, ofreciendo una protección solar segura y sostenible.

Hidratación y nutrición capilar: melenas increíbles y protegidas

El sol, la sal del mar y el cloro de las piscinas pueden dañar el cabello durante el verano. Natalia Olmo recomienda un champú y acondicionador que hidraten y nutran profundamente. "Productos que incorporen ingredientes como el romero, que ayuda a frenar la caída del cabello, y el geranio, que proporciona suavidad y brillo. Estos componentes naturales garantizan un cabello fuerte y brillante durante toda la temporada", detalla Natalia

Ingredientes naturales estrella para el verano en Maminat

En Maminat, los productos de verano están formulados con ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados para enfrentar los desafíos de la temporada. Estos son algunos de los destacados recomendados por Natalia Olmo:

Aloe Vera: Conocido por sus propiedades hidratantes, calmantes y reparadoras, el aloe vera es esencial para revitalizar la piel tras la exposición al sol.

Después de un día al aire libre, la piel necesita hidratación y frescura. Las cremas corporales con aloe vera son ideales para este propósito. "El aloe vera, combinado con otros ingredientes naturales, potencia sus beneficios calmantes e hidratantes, ofreciendo una experiencia de cuidado completa", explica Natalia Olmo.

Cosmética sólida: la mejor opción para los viajes

El verano es sinónimo de viajes y aventuras, y la cosmética sólida de Maminat es la alternativa más práctica y ecológica. Los acondicionadores y cremas corporales sólidas son fáciles de transportar, no generan residuos plásticos y están formulados con ingredientes naturales. Al ser sólidos, no presentan problemas con las restricciones de líquidos en el equipaje de mano, convirtiéndose en compañeros de viaje ideales.

Hidratación extra para manos y pies: listos para el verano

En verano, lucir manos y pies perfectos es esencial, especialmente con el uso de sandalias y zapatos veraniegos. El uso de una crema hidratante natural de manos y pies, es ideal para tratar las extremidades castigadas. "En Maminat hay una fórmula especial que hidrata y nutre en profundidad, mejorando la firmeza, suavidad, elasticidad e hidratación de la piel y fortaleciendo las uñas. La textura de la crema permite una rápida absorción y su uso recomendado es de al menos dos veces al día", explica la fundadora de la firma. Además, ha sido testada dermatológicamente y es apta para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles.

"Este verano, hay que elegir la cosmética natural para cuidarse y cuidar al planeta. Con ingredientes como el aloe vera, el romero, el geranio y minerales como el zinc y el titanio, podrás disfrutar de una piel y un cabello saludables y radiantes. No hay que olvidarse de incluir la cosmética sólida en los viajes para una experiencia más práctica y sostenible", concluye Natalia Olmo.