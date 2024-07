Vertiv presenta una nueva generación de SAI para apoyar las demandas de alimentación de la IA

El SAI Vertiv™ Trinergy™ también se encuentra disponible como componente de la nueva solución Vertiv™ PowerNexus, en acoplamiento cerrado con los cuadros de distribución Vertiv™ PowerBoard Switchgear para reducir el tamaño y mantenimiento Dado que se anticipa que la demanda global de electricidad por parte de los centros de datos se duplicará para 2026, impulsada principalmente por los requisitos de capacidad informática y refrigeración de la IA (inteligencia artificial) y HPC (high-performance computing o informática de alto rendimiento), resulta esencial contar con soluciones de alimentación de back-up robustas y capaces de garantizar la disponibilidad continua de las GPUs y CPUs que sustentan la AI. Para responder a estos retos, Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, ha presentado hoy Vertiv™ Trinergy™, un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñado para gestionar la demanda fluctuante de los centros de datos, y también Vertiv™ PowerNexus, una solución integrada en acoplamiento cerrado de los SAI y cuadros de distribución para ahorrar espacio. Ambas soluciones se encuentran ya a disposición de los clientes en todo el mundo. Los SAI Vertiv Trinergy se encuentran disponibles en potencias de 1500, 2000 y 2500 kVA.

Los SAI más fiables, resilientes y eficientes de Vertiv en su categoría

Vertiv estima que la disponibilidad esperada de Vertiv Trinergy supera la de la cadena de alimentación eléctrica de centros de datos Tier IV, con un tiempo de funcionamiento proyectado del 99,9999998%, frente al habitual 99,9994% (lo cual equivale a unos 30 segundos de tiempo de inactividad cada diez años para Vertiv Trinergy, frente a ocho horas cada diez años, como se anticipa para las cadenas de alimentación de centros de datos Tier IV). El sistema aumenta la resiliencia mediante configuraciones de tiempo de autonomía extendido y su innovador diseño con núcleo auto-aislante, además de la arquitectura modular que incluye núcleos de 500kW segregados físicamente. Cada núcleo cuenta con los componentes de un SAI online: inversor, rectificador, booster/cargador y controles dedicados y segregados, lo cual permite que cada núcleo opere de forma independiente y pueda proporcionar una alimentación fiable e ininterrumpida, incluso durante las operaciones de mantenimiento.

"Para diseñar un sistema fiable para aplicaciones de IA y HPC con un uso intensivo de datos, es esencial contar con alimentación de alta capacidad", manifestó Kyle Keeper, vicepresidente Sénior de la unidad de negocio global de Power Management de Vertiv. "Aprovechando más de 40 años de experiencia e innovación, el SAI Vertiv™ Trinergy™ ofrece la resiliencia necesaria para que los sistemas estén preparados para el futuro y puedan ejecutar cargas de trabajo de IA. El equipo aporta la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a varias aplicaciones de IA y ha sido diseñado para integrarse de forma natural en diversas fuentes de alimentación primarias y de back-up, baterías de ion-litio y níquel-zinc, y fuentes de energía alternativa distribuidas, incluyendo celdas de combustible y baterías de larga duración (BESS)".

El diseño compacto contribuye a reducir los costes de mantenimiento

Vertiv Trinergy escala el concepto de modularidad a todos los niveles de la arquitectura SAI. Los bloques básicos pueden combinarse para adaptarse a diferentes tipos de despliegues, obteniendo ahorros de espacio considerables gracias a su tamaño compacto. El sistema agiliza la distribución energética mediante un único punto de conexión, reduciendo así la necesidad de emplear numerosos cables, bridas, barras y conexiones de distribución para las salidas del SAI.

El tamaño del Vertiv Trinergy resulta aún más óptimo al integrarse con los cuadros de distribución Vertiv™ PowerBoard Switchgear como parte de la nueva solución Vertiv™ PowerNexus, en acoplamiento cerrado para crear un único bloque conectado por barras internas. Esta integración también reduce los materiales de cableado, tiempo de instalación y los costes de mano de obra asociada. Vertiv PowerNexus también se encuentra disponible para integración in situ, en forma de power skid o integrada en contenedor, proporcionando la flexibilidad necesaria para cumplir las necesidades específicas de cualquier ubicación. La integración de Vertiv PowerNexus se finaliza en la fábrica, reduciendo el tiempo de instalación en la ubicación final. La solución integrada Vertiv™ EPMS (energy and power monitoring system o sistema de alimentación y monitorización de potencia) con control integrado de alimentación hace que el sistema resulte más seguro, fiable y fácil de operar desde el primer momento, al aumentar la visibilidad y reducir el número de interconexiones.

Además, el SAI se puede complementar con el portfolio de Vertiv de proyectos y servicios de ciclo de vida, que incluye un nuevo conjunto de servicios habilitados por datos, como la gestión avanzada de incidentes Vertiv LIFE o métricas de salud y analíticas de mantenimiento basado en la condición.

Alimentación dinámica y ahorro energético

Vertiv™ Trinergy™ proporciona una extraordinaria eficiencia en modo doble conversión, de hasta un 97,1%, que puede llegar a elevarse hasta el 99% mediante el modo Dynamic Online, reduciendo así los costes operativos y disipación de energía. Esto minimiza de forma significativa el consumo del sistema de refrigeración, habilitando una reducción general del coste total de propiedad y de los plazos de retorno.

El SAI también puede proporcionar ahorros energéticos adicionales, además de ahorros de costes y generación de ingresos, al aprovechar la función de Dynamic Grid Support, que permite al SAI participar en la gestión de demanda y otros servicios de red, allí donde esta posibilidad sea posible.

Gracias a su booster de funcionamiento continuo, el SAI es capaz de operar desde una fuente de alimentación DC, incluso a plena carga, durante un periodo de tiempo indefinido. El SAI también es compatible con el sistema de almacenamiento de energía en baterías (Battery Energy Storage System o BESS) Vertiv™ DynaFlex, capaz de aprovechar fuentes de energía alternativa para proporcionar alimentación primaria o de back-up, como parte de una estrategia de despliegue basada en que el cliente aporte su propia fuente de alimentación (bring your own power o BYOP). Reemplazar generadores diésel como fuente de alimentación auxiliar puede llegar a reducir el tiempo medio que requieren las reparaciones (mean time to repair o MTTR), además de contribuir a los esfuerzos de descarbonización.

Para obtener más información acerca de los nuevos SAI Vertiv™ Trinergy™, Vertiv™ PowerNexus, Vertiv™ Services y otras soluciones que apoyan los despliegues de IA y HPC, se puede visitar Vertiv.com.