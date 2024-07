La Dra. Cecilia Arthur explica los beneficios del tratamiento láser de tensado de cuello

El avance de la tecnología médica ha permitido la creación de tratamientos no invasivos que ofrecen resultados sorprendentes en una sola sesión. Entre ellos, se encuentra Klaser Blue, una técnica innovadora que permite tensar el cuello sin someterse a procedimientos quirúrgicos. En este aspecto, la Dra. Cecilia Arthur, especialista en medicina estética, aplica este método en Madrid, proporcionando a sus pacientes una solución efectiva y rápida para mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel del cuello.

Beneficios del tensado de cuello con Klaser Blue El tratamiento de tensado de cuello con Klaser Blue ofrece múltiples beneficios. Uno de ellos es la estimulación de la producción de dos de los componentes más importantes para mantener los tejidos firmes y elásticos, como el colágeno y la elastina. Esto se logra gracias a la aplicación de una luz azul de alta intensidad que penetra en las capas de la piel. A su vez, este procedimiento no solo permite tensar el cuello, sino que mejora la textura de la dermis, reduce la flacidez y disminuye las arrugas y líneas finas.

Por otra parte, un factor clave de este método es la inmediatez de los resultados, ya que los pacientes suelen notar una mejora significativa en la apariencia de su cuello después de la primera sesión. Además, al ser un procedimiento no invasivo, tiene un periodo de recuperación mínimo, permitiendo a las personas retomar sus actividades diarias al poco tiempo. Asimismo, otro punto a favor del Klaser Blue es su seguridad, puesto que es una técnica prácticamente indolora y que no deja cicatrices, garantizando una experiencia cómoda y sin complicaciones.

¿En qué consiste este procedimiento? El tratamiento para tensar el cuello con Klaser Blue es rápido y sencillo. En este sentido, el médico aplica el láser directamente sobre la zona del cuello para disolver las células de grasa subcutánea y estimular el metabolismo celular mediante la energía térmica. Este procedimiento permite rejuvenecer la apariencia de la piel, logrando mayor firmeza y contornos más definidos.

En lo que respecta a las sesiones, su duración es de entre 90 minutos y 2 horas, y su plazo de recuperación es de aproximadamente 72 horas. A diferencia de otros métodos, el Klaser Blue no requiere anestesia general, aunque puede aplicarse anestesia local. De esta manera, es posible notar cambios visibles casi de inmediato, mejorando el aspecto del cuello de forma eficaz y segura, sin los riesgos asociados a la cirugía.

El tratamiento con Klaser Blue de la Dra. Cecilia Arthur incluye una primera consulta de valoración gratuita en Madrid y un seguimiento personalizado para garantizar los resultados esperados.