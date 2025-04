El ritual kessa que prefiere la piel del hombre

¿Qué es el Ritual Kessa?

Es uno de los pilares del Hammam, que tiene siglos de antigüedad y que se centra fundamentalmente en limpiar y purificar la piel mediante una exfoliación totalmente natural. Para ello son necesarios dos productos, el jabón negro y el guante de fibra vegetal, en Hammam Al-Ándalus este ritual se practica de manera completa en el servicio denominado Kessa, por el guante del mismo nombre.

El ritual purificador a través del agua tiene un origen espiritual que comparten, de un modo u otro, todas las grandes civilizaciones que han existido en Europa y Oriente Medio. Los baños árabes que trajeron de Siria los primeros omeyas que se instalaron en Al-Ándalus, aprovecharon en muchos casos las instalaciones de las antiguas termas romanas. Pero la cultura andalusí añadió al sentido espiritual una verdadera dimensión cosmética, de higiene y de bienestar.

Los médicos andalusíes sabían, como ya lo sabían también los médicos griegos, que la higiene profunda de la piel no solo mejoraba el aspecto de esta, sino que aportaba beneficios para todo el organismo. El uso de guante y de jabón vegetal a base de aceite de oliva y ceniza de carbón, activaba la circulación, eliminaba toxinas y actuaba también como bactericida, por lo que aun sin conocer la actividad de virus y bacterias, ya se conectaba la higiene con la salud.

La rutina perfecta y sencilla para hombres con prisa No es que las mujeres no vayan también con los minutos contados en el día a día, quizás ellas están más acostumbradas a hacer milagros con el tiempo y se plantean mejor el propio cuidado como parte de la rutina diaria. Como muchos hombres siguen reduciendo la ceremonia cosmética a la ducha matinal, el dúo Crema de Jabón Negro y Guante Kessa que proponemos desde El Jardín de Hammam, puede transformar esos minutos de ducha en un cuidado multi-función.

La piel del hombre, con una epidermis de mayor densidad y más cubierta de vello, salvo los hombres que se depilan, necesita una exfoliación semanal, sobre todo para aquellos hombres que hacen ejercicio a menudo, visitan el gimnasio con frecuencia, o las piscinas etc. La ducha rápida con un gel sirve para el día a día, pero al menos un par de veces al mes se recomienda exfoliar bien toda la piel del cuerpo utilizando un producto 100% vegetal, la Crema de Jabón Negro, con carbón activado, AOVE, pepita de uva y extracto de eucalipto. Basta aplicar una cantidad en el guante Kessa húmedo y frotar la piel con movimientos circulares, más o menos energéticos según cada cual, desde los pies hasta el cuello, siempre en la dirección del corazón. Así se activa toda la circulación, sanguínea y linfática, tonificando todos los tejidos y dando firmeza a la piel. Un aclarado con agua tibia, o mejor fría, deja una piel perfectamente limpia, higienizada y suave.

Si además de la ducha, hay que afeitarse, y se opta por el afeitado con cuchilla, se puede utilizar un poco de Crema de Jabón Negro aplicada directamente sobre la piel húmeda del rostro y cuello, al masajear un poco se hace enseguida espuma que permite deslizar la maquinilla como sobre una pista de hielo, no solo se consigue un apurado perfecto, sino que además la piel queda supersuave, sin necesidad de after-shave o de cualquier otro producto, si se diera el caso de no ser muy fan de cremas y lociones. Adiós a las espumas de afeitar que no brillan precisamente por ser muy sostenibles.

La barba ha vuelto para quedarse, al menos por ahora, y el look de nuestros abuelos es hoy tendencia, así que también es preciso considerar el cuidado mínimo para mantenerla saneada, y brillante hasta la siguiente visita al barber shop. No hay secreto, basta con humedecer muy bien la barba, tomar una cantidad de Crema de Jabón Negro en la palma de la mano, y crear espuma para lavar bien toda la barba llegando hasta la epidermis, después de unos minutos de fricción es importante aclarar muy bien con agua tirando a caliente, después secar con una toalla y listo. La sensación de frescor y limpieza es inmediata, la combinación de AOVE, eucalipto, pepita de uva y carbón activado cuida la barba, pero también la piel que hay debajo.

En El Jardín de Hammam estrenan nueva presentación para el ritual de siempre, el nuevo Pack Esencial Hammam, con un formato muy útil para viajar, llevar al gimnasio… y con una nueva imagen para que regalarlo sea un doble placer. El día del padre es todos los días, cuando se es padre y cuando se es hijo, es decir, siempre.