Entrevista a Juan Peris, entrenador personal y fisioterapeuta en La Nucía, y CEO de Myox

En los últimos años, el entrenamiento personal se ha convertido en algo fundamental dentro de la rutina diaria de las personas que buscan un estilo de vida más pleno y saludable. Por tal motivo, es común buscar la asesoría personalizada de un especialista que ayude a alcanzar estos objetivos de una forma segura y efectiva.

Dentro de este contexto, Myox destaca como un centro pionero en electroestimulación muscular y en la fusión del entrenamiento y la fisioterapia a medida. Se trata de una marca creada por el especialista Juan Peris, entrenador personal y especialista en distintas áreas de la preparación física y la fisioterapia.

En la siguiente entrevista, Juan Peris, entrenador personal en La Nucía y experto también en biomecánica humana, aporta más detalles acerca de su carrera profesional y de la importancia del proyecto en relación con el cuidado de la salud y el deporte.

Dentro de tu vida personal, ¿qué aspectos han influido de forma positiva para tu éxito como preparador físico y entrenador personal en La Nucía?

Considero que, cuando uno ama su trabajo, lo realiza con pasión y siente verdadera entrega hacia sus clientes, ayudándoles tanto en sus objetivos deportivos como de salud, pues sencillamente, todo fluye. Me dedico a la que posiblemente sea una de las profesiones más bonitas. He visto cambiar la vida de muchas personas, y la satisfacción que uno llega a sentir es indescriptible. Es por ello, respondiendo a su pregunta, que lo que uno es como persona se manifiesta en su rol profesional son cuestiones inseparables.

Al fin y al cabo, uno proyecta lo que es, lo que siente, lo que lleva por dentro y, por ello, cuando por dentro sientes respeto hacia el cliente y hacia tu propia profesión, cuando por dentro llevas entrega y esfuerzo en estudiar y aprender cada día, cuando lo que llevas por dentro es alegría de tener una profesión tan bonita, todo ello es lo que proyectas hacia tu trabajo, hacia tus clientes; y quizá sea esto, en gran medida, lo que te acerca al éxito y no a aquel éxito pasajero, sino a aquel que genera confianza, a aquel éxito sincero y vocacional.

¿Qué significa para ti ser pionero en otorgar el servicio de entrenamiento personal en la Comunidad Valenciana?

Pues para mí es un orgullo, recuerdo aquellos momentos donde el concepto "entrenador personal" ni siquiera existía, por aquel entonces se empezaba a hablar del "personal trainer" como aquella corriente que venía de EEUU y que era propia de famosos. Yo recuerdo discurrir incluso si lo correcto era emplear su traducción "entrenador personal" o lo que yo estimaba más correcto que era "preparador físico personal". Las llamadas en aquellos primeros años eran de clientes que preguntaban en qué consistía este servicio. Todo esto evolucionó, finalmente el término "entrenador personal" se impuso, los clientes ya empezaron a creer entender sobre qué iba todo esto, y cada vez más y más personas decidían dedicarse a esto. Y conscientemente digo "personas" y no "profesionales" porque no todos los que se han sumado a prestar este tipo de servicio lo son.

La preparación física, más aún en un contexto de entrenamiento personal es una cuestión muy seria, y requiere de una extensa y profunda formación académica. Por mi parte, arranqué con valentía en el lanzamiento y defensa de una nueva profesión que llegaba a España y hoy, 20 años después, continúo luchando y defendiendo su regulación, y defendiendo la dignidad y prestigio que esta profesión merece, y no solo a través de la palabra, sino de lo que considero más importante a través de las acciones.

Hacer llegar un servicio de calidad a nuestros clientes es la mejor manera de defender el prestigio e importancia que nuestra profesión merece en la sociedad.

¿Por qué consideras importante contar con instalaciones en La Nucía?

Tengo la suerte de residir junto a mi familia en La Nucía (Alicante), una ciudad que ha apostado por el deporte como su sello de identidad, siendo ya reconocida a nivel europeo como "Ciudad del Deporte". De modo, que es como un sueño llevar a cabo tu profesión con la misma entrega y amor de siempre, pero hacerlo en un entorno "que te acompaña".

Ahora, hemos abierto nuestras nuevas instalaciones en La Nucía, en un entorno que goza de tranquilidad y privacidad, donde nuestros clientes y pacientes vienen a entrenar, a superarse y a recibir sus sesiones de fisioterapia en La Nucía.

¿Qué cosas destacas de tu faceta como profesor internacional especializado en electroestimulación muscular?

Pues creo que son dos pilares básicamente, en primer lugar soy un enamorado de la docencia, ya desde niño jugaba a dar clases de educación física, y, por otro lado, creo firmemente en que la electroestimulación muscular es de los recursos o armas más potentes en el camino del fortalecimiento muscular y la reeducación del movimiento y la postura.

Es precisamente esto lo que trato de transmitir en mis formaciones. La docencia consiste, en esencia, en compartir un valor absolutamente cristiano, y es precisamente en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde todos tenemos la oportunidad de crecer como profesionales y como personas. En cuanto a la parte técnica o científica de mis cursos, qué puedo decir, pues que hacer llegar a otros entrenadores y fisioterapeutas el conocimiento, criterio y aplicaciones de la electroestimulación para que al mismo tiempo ellos lo hagan llegar a sus pacientes y deportistas. Pues para mí es un placer, un verdadero honor.

Debido a tu amplia trayectoria académica, también has dado conferencias nacionales a internacionales. ¿En qué temas te enfocas al momento de participar en este tipo de eventos?

Bueno, he realizado formaciones, charlas y congresos en diferentes temáticas, siempre dentro del marco del ejercicio físico y la salud. Desde charlas de concienciación y defensa de nuestra profesión, pasando por talleres para el cliente/paciente final, ofreciéndole recursos y conocimientos sobre cómo cuidar de su salud u ofreciéndole estrategias para mejorar su rendimiento deportivo, hasta las cuestiones quizá más exigentes desde el punto de vista académico. Y es también compartir con profesionales titulados de diferentes países nuestra metodología Myox en materia de electroestimulación muscular y biomecánica humana, tanto en el contexto del entrenamiento deportivo como de la readaptación deportiva o del campo de la fisioterapia y la rehabilitación.

¿Cuáles son los programas de entrenamiento más utilizados por los clientes?

Recibimos clientes que llegan a mí como entrenador personal, pero también recibo cantidad de clientes que me buscan como fisioterapeuta, con quienes siempre que tengo la oportunidad les llevo hacia el camino del acondicionamiento físico, pues creo firmemente que la verdadera ganancia de calidad de vida reside aquí precisamente en la preparación física.

Recibimos personas que quieren perder peso, a otras que pretenden ganar masa muscular y otras que tienen objetivos de rendimiento deportivo. Pero, por otro lado, recibimos personas que sufren patologías, desde un dolor de espalda a otras cuestiones más complejas que requieren de estudio y una verdadera individualización del programa. Si bien es cierto, que el que se conozca mi marca Myox como marca de referencia en el campo de la electroestimulación nos trae muchos clientes de diferentes puntos de España, pero también a nivel internacional. Muchos de ellos recorren kilómetros hasta nuestro estudio y otros los llevamos online.

¿Qué rol cumplen las sesiones de fisioterapia y osteopatía en el entrenamiento personal de las personas?

Pues tenemos dos puntos de vista. El primero es cuando una persona está en un programa de entrenamiento, pero originalmente tenía necesidades y fue tratado desde la fisioterapia. En estos casos realizamos programas de ejercicio físico con carácter terapéutico. Aquí la fisioterapia y las técnicas de osteopatía son una necesidad, pues forman parte del proceso de adaptación física y biomecánica, necesariamente ligado al programa de ejercicio.

Pero, por otro lado, tenemos personas cuyo propósito de origen ya era deportivo. En este caso la fisioterapia nos ayuda a liberar tensiones musculares, bloqueos articulares, a prevenir y tratar movimientos compensatorios del deportista, tratar sobrecargas y acelerar sus procesos de recuperación. Creo firmemente en que la fisioterapia es una parte necesaria en cualquier programa de ejercicio físico en el que se pretenda calidad.

¿Cuál es el objetivo del Instituto Myox y qué tipo de metodología se aplica en los procesos de formación?

Decidí crear el Instituto Myox con la finalidad de ofrecer formación especializada e independiente en materia de electroestimulación muscular y biomecánica humana. Lo importante de una formación es que esté basada en el conocimiento científico, que se transmita con criterio, justificando adecuadamente aquello que se explica y, por supuesto, que sea transmitida con visión práctica. Una formación que hace pensar que su razonamiento atiende a la lógica y que se traduce en aplicaciones reales con nuestros clientes, deportistas y pacientes, tiene una probabilidad muy alta de tener éxito. Y es precisamente esto lo que buscamos, la satisfacción de nuestro alumnado.

Además de cursos presenciales de carácter nacional e internacional, contamos con nuestra app Myox, donde todo nuestro alumnado puede disfrutar del aula virtual de nuestro Instituto Myox, asistir cursos, participar en foros y plantear dudas, realizar exámenes, etc. La cercanía con el alumno y el seguimiento personal es nuestra esencia.

La reconocida trayectoria de Juan Peris representa una ventaja al momento de contratar los servicios de Myox para la preparación física, el entrenamiento personalizado y la fisioterapia. Desde sus instalaciones, los profesionales reciben a un gran número de personas interesadas en mejorar su calidad de vida no solo a través del ejercicio físico, sino también por su nivel de empatía y discreción a la hora de tratar algunos complejos físicos que sus clientes desean mejorar.

Por último, cabe destacar que Juan Peris desarrollo con mucha dedicación y detalle la app Myox, con el fin de facilitar el acceso desde cualquier lugar del mundo a su conocimiento, ofrecer formaciones y entrenamientos online.