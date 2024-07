Dr. Alberto Marqués, traumatólogo experto en cirugía endoscópica de columna de Policlínica Gipuzkoa: "La cirugía endoscópica de columna minimiza la agresión a los tejidos y facilita la recuperación"

La estenosis de canal consiste en un estrechamiento del espacio que dejan las vértebras para el paso de los nervios hacia las piernas, lo que provoca síntomas como dificultad para caminar e inestabilidad, aunque el síntoma más frecuente y específico es el dolor. Este proceso degenerativo comienza alrededor de los 45 años, y afecta al 95% de los hombres y al 80% de las mujeres a partir de los 65 años La estenosis de canal se caracteriza por la necesidad de detenerse cada pocos metros al caminar, inestabilidad y hormigueos y debilidad en las piernas. Este proceso degenerativo comienza alrededor de los 45 años, y afecta al 95% de los hombres y al 80% de las mujeres a partir de los 65 años. Alberto Marqués, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa, explica que esta patología se trata mediante cirugía endoscópica de columna, tratamiento en el que se ha especializado desde hace 17 años.

"La cirugía endoscópica de columna -explica el traumatólogo- consiste en aplicar las técnicas mínimamente invasivas que hemos aprendido los traumatólogos desde hace 30 años, que tenían unos resultados magníficos en otras zonas del cuerpo, también a la columna", explica Alberto Marqués.

El experto en cirugía endoscópica de columna inició su formación e investigación en este campo hace 17 años y desde entonces ha operado a más de 4000 pacientes con resultados "simplemente espectaculares".

Grandes ventajas

"Esta técnica presenta dos grandes ventajas: la mínima agresión a los tejidos sanos de los pacientes, lo que permite una recuperación espectacular después de la intervención, y la capacidad de ver mejor las estructuras que se deben operar, lo que nos permite ser más precisos y evitar complicaciones", señala el traumatólogo.

La cirugía endoscópica de columna, "se puede realizar en cualquier caso, siendo la experiencia del cirujano el único límite. Empecé realizando hernias discales en un segmento específico de la columna y con la experiencia hemos ido ampliando. Hace ya más de nueve años que no necesito realizar cirugía abierta de columna en los casos que opero", añade.

Esta técnica es particularmente beneficiosa para pacientes con enfermedades degenerativas, como las hernias discales y la estenosis de canal. La estenosis de canal, consiste en un estrechamiento del orificio que dejan las vértebras para el paso de los nervios hacia las piernas.

Síntomas

El caso típico de un paciente con estenosis de canal es una persona mayor de 60 años, con dificultades para mantenerse de pie o caminar, que siente alivio al sentarse, pero experimenta dolor lumbar y en las piernas al volver a levantarse. "Estos síntomas nos hacen sospechar de un caso que puede resolverse mediante cirugía endoscópica", detalla.

El dolor neuropático, característico de esta patología, es "desesperante" y a menudo lleva a los pacientes a consumir mucha medicación y pasar por distintas unidades del dolor sin éxito. "Ante un dolor incipiente, merece la pena buscar una segunda opinión. La cirugía endoscópica puede ofrecer soluciones que no se pueden realizar mediante cirugía abierta, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes", explica.

"La cirugía endoscópica permite liberar el tejido que comprime los nervios con una agresión mínima a las estructuras del paciente, lo que nos permite ampliar la indicación a personas de más edad y facilitar una recuperación excelente", explica el traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa. "He operado a pacientes de hasta 96 años que al día siguiente ya estaban en su casa", subraya.

Resultado definitivo

Dos semanas después, el paciente regresa para una revisión. "Le quitamos los puntos y volvemos a citarle al mes y medio. Generalmente, el paciente está muy bien en esta cita y le damos el alta. Algunos pacientes con piernas debilitadas pueden necesitar rehabilitación y seguimiento durante un año hasta cerrar completamente el proceso", añade.

El resultado de la cirugía de la estenosis de canal "es definitivo", aunque la columna seguirá envejeciendo. "El futuro de la endoscopia de columna está apenas comenzando. Ahora todos los cirujanos de columna se están dando cuenta de que se pueden realizar todo tipo de actuaciones por endoscopia de manera menos agresiva, lo cual cambia completamente los resultados, aunque el proceso técnico sea el mismo", afirma.

El avance de la tecnología es crucial en este campo. "Los pacientes demandan una recuperación inmediata y quieren volver a sus actividades lo antes posible. La endoscopia de columna es una de las técnicas más demandadas por los cirujanos jóvenes para aprender. Creo que, en un futuro cercano, muchas patologías de la columna que antes requerían cirugía abierta se resolverán con cirugía endoscópica, la técnica menos invasiva dentro de las mínimamente invasivas", subraya.

El futuro de la cirugía endoscópica de columna es prometedor. "Cada año incorporo nueva tecnología para mejorar el servicio a mis pacientes. Aunque llevo 17 años realizando esta técnica, es una especialidad en pañales. Espero que en 10 años el boom sea brutal", explica Alberto Marqués, traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa. "El futuro no dejará de mejorar, permitiendo tratar a más pacientes de manera menos invasiva y con resultados cada vez mejores", concluye el traumatólogo.

Vídeos

Dr. Alberto Marqués. Estenosis de canal.