5 Claves para Escoger un Servicio de Diseño Web Exitoso

En Rockets Web, se encuentran con una situación común: la mayoría de los clientes han tenido malas experiencias previas con servicios de diseño web. Uno de los clientes, Laura, dueña de una clínica dental, decidió usar WIX para crear su sitio web. Al principio, todo parecía ir bien, pero rápidamente se dio cuenta de que no tenía tiempo para diseñar su web y su clínica no estaba posicionada en Google. Otro cliente, Osvaldo, contrató a un diseñador independiente que le prometió un sitio web a medida, pero después de finalizar el proyecto, el diseñador desapareció, dejando a Pedro con un sitio web desactualizado y sin nadie que le brindara soporte técnico.

Estos casos son más comunes de lo que se podría pensar, y el resultado es siempre el mismo: sitios web desactualizados, dinero y tiempo perdido. Esta situación no solo frustra a los dueños de negocios, sino que también afecta directamente su presencia en línea y, por ende, sus ventas y reputación.

En Rockets Web, entienden la importancia de tener un sitio web bien diseñado, funcional y con soporte continuo. Por eso, hoy se presentan las 5 claves esenciales que se deben considerar al escoger un servicio de diseño web, para que se puedan evitar estos problemas y asegurar que el negocio tenga una presencia en línea sólida y efectiva.

Escoger bien el proveedor Al considerar la creación de un sitio web, se tienen varias opciones disponibles, como plataformas de creación de sitios web DIY (hacerlo por sí mismo) como WIX, contratar una agencia de diseño web o trabajar con un profesional freelance. Es crucial entender las implicaciones de cada elección.

Si se opta por un servicio como WIX, se debe de estar preparado para desviar la atención del núcleo del negocio hacia el desarrollo del sitio web. Esto puede limitar la capacidad para aprovechar todas las ventajas de tener un sitio web bien posicionado, ya que no se tendrá el tiempo ni los conocimientos técnicos para optimizarlo adecuadamente.

Por otro lado, si se decide contratar una agencia de diseño web o un profesional freelance, hay varios aspectos a considerar. Hay que asegurarse de que el proveedor use licencias legítimas para los programas y plantillas que emplea, ya que estas necesitan estar actualizadas para garantizar la seguridad y funcionalidad del sitio.

Además, lo más importante es formar una relación comercial sólida con el proveedor. Evitar trabajar con alguien que pueda desaparecer al día siguiente, dejando la inversión en el aire. Buscar un proveedor confiable que esté comprometido con el éxito a largo plazo del sitio web.

Contratar un buen servicio de Hosting El hosting es el cimiento sobre el cual se construye un sitio web. Un buen servicio de hosting garantiza que el sitio esté siempre disponible, sea rápido y seguro. No todos los servicios de hosting son iguales; algunos pueden ofrecer precios atractivos pero fallar en aspectos críticos como la velocidad de carga y el tiempo de actividad. Al seleccionar un servicio de hosting, se tienen que considerar factores como el soporte técnico 24/7, las medidas de seguridad implementadas y las capacidades de escalabilidad para manejar aumentos en el tráfico. Una elección errónea en esta área puede resultar en un sitio web lento o caído, lo cual afecta negativamente la experiencia del usuario y el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Contratar mantenimiento para el sitio web Tener un sitio web es solo el primer paso; mantenerlo en funcionamiento óptimo es una tarea continua. Un buen servicio de mantenimiento incluye actualizaciones regulares de software, monitoreo de seguridad, copias de seguridad y solución de problemas técnicos. Estos aspectos son esenciales para prevenir ataques cibernéticos y asegurar que el sitio funcione sin problemas. Sin un mantenimiento adecuado, el sitio puede volverse vulnerable a problemas técnicos y de seguridad, lo que podría resultar en pérdidas significativas de tiempo y dinero. Contratar un servicio de mantenimiento confiable permite enfocarse en el negocio principal mientras expertos se encargan de mantener el sitio en perfecto estado.

Crear contenido alrededor de los productos El contenido es rey en el mundo digital. Crear contenido relevante y de calidad alrededor de los productos es crucial para atraer y retener a los clientes. Un buen contenido no solo educa e informa a los visitantes, sino que también mejora el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Considerar la creación de blogs, artículos, videos y guías que resalten los beneficios de los productos y servicios. Este tipo de contenido puede establecer la autoridad en el mercado, aumentar la visibilidad de la marca y, en última instancia, impulsar las ventas. Además, el contenido de calidad puede ser compartido en redes sociales, ampliando el alcance y atrayendo a nuevos clientes potenciales.

Mejoras continuas a la web El mundo digital está en constante evolución, y el sitio web debe mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías. Las mejoras continuas a la web incluyen la actualización de su diseño, la incorporación de nuevas funcionalidades y la optimización constante para mejorar la experiencia del usuario.

Escuchar los comentarios de los usuarios y realizar pruebas A/B para determinar qué cambios pueden mejorar la efectividad del sitio. Mantener el sitio web actualizado no solo mejora su apariencia y funcionalidad, sino que también demuestra a los clientes que el negocio está activo y en crecimiento.

Un sitio web dinámico y moderno puede diferenciarte de la competencia y mantener a los visitantes comprometidos.

Conclusión

Contratar un servicio de diseño web exitoso implica mucho más que simplemente crear un sitio bonito. Requiere una planificación cuidadosa y la elección de proveedores y servicios que garanticen la funcionalidad, seguridad y crecimiento continuo de la presencia en línea.

Escoger bien al proveedor, contratar un buen servicio de hosting, asegurarse el mantenimiento regular, crear contenido valioso y realizar mejoras continuas son los pilares para tener un sitio web efectivo que impulse el negocio.

Al considerar estos factores, se estará mejor preparado para tomar decisiones informadas y asegurar que la inversión en diseño web produzca los resultados deseados.