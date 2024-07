925 Silver Jewelry, la proveedora de joyas de plata pionera en prácticas sostenibles

La demanda por soluciones sostenibles está aumentando cada vez más en la industria de la joyería. Los consumidores ya no solo quieren usar prendas estéticas, sino también saber que contribuyen a cuidar del planeta.

925 Silver Jewelry de Phoenix Manufacturing Co., Ltd., es una empresa fabricante que se fundó en el año 2018. Desde su establecimiento, ha estado a la vanguardia de las prácticas sostenibles como proveedores de joyas de plata 925 al por mayor, alcanzando reconocimiento en toda Europa y América.

Esta empresa, con base en Tailandia, ha elevado los estándares a nivel mundial, debido a la manera en que ha establecido políticas de producción que permiten cumplir con su responsabilidad ecológica y fabricar joyas de plata con un mínimo de impacto ambiental, sin comprometer la calidad del producto.

Y se podría surgir la pregunta, ¿por qué es tan relevante para un negocio que las joyas ofrecidas sean ecológicas y/o sostenibles? No solo en términos éticos, sino también comerciales.

La empresa consultora de Relaciones Públicas, Estudio de Comunicación, presentó en 2022 un estudio llamado ‘La comunicación de la sostenibilidad de las marcas de consumo’, realizado sobre la base de 331 entrevistas en línea. Este arrojó que el 93% los consumidores encuestados aseguraban que prefieren comprar productos sostenibles.

Según el mismo estudio, el 67% los consumidores toman decisiones de compra en función de si las marcas se esfuerzan por ser sostenibles o no. 925 Silver Jewelry comparte estos mismos valores y por eso se ha asegurado de que sus clientes puedan ofrecer joyas que poseen un alto nivel de calidad con prácticas sustentables.

¿Cómo logran que su producción sea sostenible? El 99% las joyas se elaboran con diamantes o cristales cultivados en laboratorio, mientras que el pequeño número de diamantes naturales es obtenido de forma ética.

Con respecto a este tema, el Jefe de Relaciones Públicas de 925 Silver Jewelry, Rayan A., afirmó que su misión es “predicar con el ejemplo, demostrando que se pueden fabricar joyas de plata de alta calidad respetando tanto a las personas como al planeta.” Además, aseguró que su compromiso con estos principios no solo es bueno para el medio ambiente y sus trabajadores; es lo que los clientes exigen y merecen.

Si existe la pregunta dónde comprar joyas de plata esterlina para un negocio, 925 Silver Jewelry se presenta como una opción confiable, pues, cuentan con una capacidad de producción mensual de 800.000 unidades de joyas hipoalergénicas, garantizando así, que se pueda satisfacer la creciente demanda.

En este mismo orden, la empresa se caracteriza por su atención al detalle en el proceso de producción para fabricar joyas de plata 925 en una excepcional calidad, de manera que los consumidores puedan disfrutar por muchos años de diseños únicos que complementan su vestimenta.

Otro aspecto que también los convierte en potenciales aliados para diversas marcas a nivel mundial, es que venden sus joyas a un precio asequible permitiéndole a los negocios obtener un buen margen de ganancias. Además, se dedican a mantener a sus clientes informados sobre las tendencias actuales y las distintas necesidades que presentan los consumidores de todas las edades, permitiéndoles estar al día con las exigencias del mercado como comerciantes.

Entre su portafolio, se encuentran anillos de plata 925 al por mayor. Su colección cuenta con varios estilos y diseños best-sellers en múltiples acabados, chapados y tamaños para elegir entre anillos de mano y anillos de pie, con o sin piedras naturales. Asimismo, son proveedores de pendientes de plata. La colección cuenta con varias formas y tamaños de materiales naturales premium y acabado de calidad; distintos tipos de piedras y chapado, como pendientes de rosca, pendientes de colores, pendientes de cristal y perlas.

Sin duda alguna, 925 Silver Jewelry ha logrado integrar el diseño de joyas duraderas y de alto impacto visual con prácticas sostenibles para un consumo más consciente, sirviendo como referencia para otras empresas que deseen seguir el mismo camino.

Para conocer más sobre su misión y explorar su rango de productos, visitar www.925silverjewelry.com