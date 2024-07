Aumentan las amenazas cibernéticas y la necesidad de seguridad para combatirlas

Una encuesta publicada por el Wall Street Journal confirma el preocupante incremento en los últimos años de la amenaza cibernética, afectando a organizaciones de cualquier naturaleza, pero particularmente las pertenecientes al sector de TI. Por ello, es cada vez más importante contar con soluciones de ciberseguridad en las empresas.

Con un aproximado de 800.000 ciberataques estimados en el año 2023, Skudonet Company se muestra como una empresa especializada que ofrece una solución eficaz basada en el software de seguridad de datos, pioneros en la continuidad del negocio sin fisuras, ofreciendo protección avanzada contra amenazas y escalabilidad a sus clientes.

Amenazas cibernéticas más comunes Si bien el secuestro de datos, o ransomware, es una de las amenazas cibernéticas más preocupantes en la actualidad por tratarse de un ataque fácil y económico de perpetrar, también existen otras amenazas que pueden perjudicar la seguridad tanto de la empresa como de sus empleados y clientes.

Entre ellas figuran los malwares, softwares maliciosos que se activan al momento en que el usuario hace clic en enlaces o archivos de dudosa procedencia, los cuales pueden contener un virus, gusanos informáticos o troyanos que dañan el equipo. El phishing es otro ataque cibernético, en el que quien lo realiza busca obtener información importante del usuario, como datos personales, bancarios o fiscales para apropiarse de ellos.

La inyección SQL, la denegación de servicio (DoS), la denegación de servicio distribuido (DDoS), piratas informáticos, rootkits, emotet y los ataques de contraseña también son amenazas cibernéticas de las que tanto los usuarios comunes como los miembros de una empresa deben protegerse.

Soluciones destinadas a la ciberseguridad La correcta gestión de los riesgos cibernéticos de la actualidad requiere de soluciones de ciberseguridad capaces de garantizar una protección integral a su información. Para ello, un programa de ciberseguridad necesita de varias soluciones. La primera de ellas es la Cloud Security, o seguridad en la nube, ideada específicamente para combatir las amenazas dirigidas a la información almacenada en la nube y así protegerla.

Considerando que la gran mayoría de los ataques cibernéticos se realizan mediante la red, una de las soluciones integradas en un programa de ciberseguridad eficaz debe contar con una estrategia de Network Security, como firewalls, que impidan la llegada del mismo al terminal de la organización.

Por otra parte, herramientas como el Internet de las cosas (IoT) pueden ayudar a monitorear y gestionar de manera centralizada los dispositivos conectados a la red. No obstante, para evitar errores causados por fallos de seguridad, contar con soluciones de seguridad de IoT permiten la gestión del acceso a dispositivos vulnerables y así protegerlos contra la explotación. Adicional a ello, no está de más contar con soluciones de seguridad contra ransomware, phishing, malware y demás amenazas para garantizar la seguridad del terminal.

Encontrar la solución de seguridad ideal contra amenazas cibernéticas no es fácil para muchas empresas, por ello es necesario acudir a especialistas en la seguridad como de datos como los de Skudonet Company que se encarguen de identificar las fallas y sugerir la mejor solución para cada caso.