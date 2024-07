Hack by Security, especialistas en pentesting y seguridad informática

En vista de la importancia que tienen los datos y el manejo de la información para el desarrollo de cualquier organización, la implementación de mecanismos de ciberseguridad en redes internas y externas es esencial.

Hack by Security es una empresa especializada en soluciones de ciberseguridad y auditoría informática, por lo que cuenta con diversas herramientas para proteger los datos de sus clientes. Una de ellas es el test de intrusión, también conocido como pentesting, que pone a prueba la seguridad en los entornos SCI (Sistemas de Control Industrial).

Hack by Security realiza un test de intrusión para garantizar la seguridad de los sistemas industriales Según los expertos, las infraestructuras críticas son aquellas cuyo funcionamiento es indispensable para la actividad de una empresa, por lo que su perturbación o destrucción provocaría un grave impacto. Por esta razón, la auditoría de los sistemas de control industrial mediante un test de intrusión resulta esencial para determinar su nivel de seguridad.

Dentro del alcance de esta auditoría se incluyen los sistemas industriales de sectores como la administración, la salud, el transporte, la energía o el financiero, entre otros, junto con sus protocolos de comunicación. Esto garantiza el correcto funcionamiento de las infraestructuras estratégicas, además del mantenimiento de las funciones esenciales básicas.

El primer paso de la auditoría de SCI es la recolección de información, a través de un escaneo de la red industrial completa, para seguir con la fase de detección de vulnerabilidades. Por último, y dada la criticidad de los sistemas, la fase de explotación se mantiene bajo constante monitorización y solo se ejecuta con la petición explícita del cliente.

Beneficios de la auditoría de SCI e infraestructuras críticas Gracias a las auditorías de SCI e infraestructuras críticas, las empresas pueden obtener información veraz y confiable sobre el estado de seguridad de sus sistemas de control industrial. Una vez obtenidos los resultados del test de intrusión, las organizaciones tienen una visión precisa para aplicar medidas de protección y crear planes de contingencia y continuidad.

De esa manera, las empresas pueden evitar las consecuencias de una invasión a sus sistemas informáticos, como posibles sanciones económicas, pérdida de confianza y credibilidad. En ese sentido, el equipo de expertos de Hack by Security determina si es necesario llevar a cabo una o varias auditorías para prevenir cualquier vulnerabilidad en el sistema.

Para evitar el acceso no autorizado o malintencionado en sus sistemas informáticos, las organizaciones de toda índole pueden contratar los servicios de la consultora Hack by Security. Además del test de intrusión para SCI e infraestructuras críticas, los clientes pueden solicitar otro tipo de auditorías según las necesidades que presente su negocio.