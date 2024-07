​¿Qué selección gana la Eurocopa en redes sociales?

Un estudio de la agencia Vipnet360, especializada en marketing digital, desvela estos datos a través de iSonar, su herramienta para medir la influencia y la notoriedad en Internet de personas, marcas, acontecimientos, etc.



Francia, la reina de la Eurocopa en redes

Sin más preámbulos, más allá de lo que suceda mañana en el terreno de juego, la respuesta es clara: la selección que entrena Didier Deschamps es la clara campeona digital, con cerca de 30 millones de seguidores entre Instagram, Facebook y X. Sin embargo, le sigue de cerca Inglaterra, que supera los 28 millones de fans.

Portugal manda en Instagram

A continuación, Portugal, que roza los 26 millones y siendo líder en Instagram, con 18 millones de followers. Alemania, la anfitriona, en cuarto lugar, con 17 millones de seguidores; mientras que Italia alcanza los 12,4 millones de aficionado digitales, aparece quinta. España se sitúa algo por debajo, con 12 millones de adeptos, si bien presenta cuentas distintas en redes para el combinado masculino y para el femenino.

También cabe destacar que Bélgica, Dinamarca, Croacia, Rumania, Eslovaquia, Suiza y Ucrania carecen de cuenta oficial en TikTok, aunque todas las selecciones tienen su espacio en Facebook, X e Instagram, según constata Vipnet360.

CR7, indiscutible en Instagram

Respecto al bota de oro digital de la Eurocopa, no hay color: Cristiano Ronaldo arrasa con casi 632 millones de followers sólo en esta red. De hecho, el portugués es la persona con más seguidores del mundo en Instagram.

Furor en redes por ‘la máscara de la Euro’

Ni una estrella emergente como Mbappé es capaz de hacerle sombra, puesto que se queda en ‘sólo’ 118 millones de fans en Instagram, tal y como detecta Vipnet360. Eso sí, el francés puede presumir de tener el post con más interacciones de la Eurocopa luciendo su muy comentada máscara protectora. Griezmann es el tercer delantero con 41 millones de fans.

En el centro del campo, Kroos (48 millones de seguidores en Instagram), Modrić (36 millones), Bellingham (33), De Bruyne (26); y, en defensa, Pepe (17), Van Dijk (15) y Nacho (13). Completa el once ideal de la Euro en esta red, Ter Stegen, con 16 millones de adeptos.

Los futbolistas españoles más populares en Instagram

Finalmente, aunque con números menores, el análisis de Vipnet360 incluye a los jugadores nacionales con más fans en Instagram: Morata, que llega a los 22 millones de followers; el citado Nacho; Pedri, con una cifra similar de 13 millones; Carvajal, con 11 millones y el joven Lamine Yamal, ya asomándose a los 8 millones de admiradores.