Repara tu Deuda Abogados cancela 76.000€ en Lloret de Mar (Girona) con la Ley de Segunda Oportunidad

La expareja de la concursada se quedó sin trabajo y tuvieron que intentar abonar sus préstamos solo con un salario

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Girona (Catalunya) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer de Lloret de Mar (Girona) que ha quedado liberada de una deuda de 76.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda: “su estado de insolvencia se originó a raíz de que su expareja enfermase y quedase sin trabajo, por lo que tuvieron que hacer frente a todos los gastos únicamente con el salario de ella. En aquel momento, la deudora se encontraba abonando un préstamo solicitado para un tratamiento bucodental y para cubrir gastos extraordinarios derivados del nacimiento de su hijo. Solicitó nuevos créditos con la intención de poder saldarlos cuando la situación laboral y económica de su expareja mejorase, pero finalmente quedó discapacitado y la situación no mejoró. Al poco tiempo, se separó y tuvo que hacerse cargo ella sola de todos los gastos y de los cuidados de su hijo”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, han sido más de 26.000 los particulares y autónomos que han confiado su caso al despacho de abogados para cancelar las deudas que han contraído y no pueden asumir debido a la insolvencia que están sufriendo.

"Los casos de éxito que puedan demostrarse a través de sentencias son fundamentales para saber que hemos elegido correctamente y que no somos víctimas de información atractiva, pero falsa", mencionan los abogados. Repara tu Deuda Abogados ha superado la cifra de 260 millones de euros de deuda exonerada a personas con casuísticas muy diversas y que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, ayuda en la difusión de esta legislación para que llegue a más personas. “Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que ha supuesto el alivio financiero de muchos particulares y autónomos. La colaboración de rostros conocidos es muy importante para que ningún potencial beneficiario se quede sin saber de la existencia de este mecanismo”.

De forma alternativa, el despacho también ofrece el análisis y el estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a las entidades responsables.