Un barco volador impulsado por IA competirá por la Copa América planeando a 96 km/h gracias a Altair

El yate del equipo American Magic del New York Yacht Club (NYYC) podría superar las 60 millas por hora (96 km/h) en la competición de este año, gracias a la inteligencia artificial (IA). El equipo American Magic del NYYC se asoció con Altair, una empresa con sede en Michigan, para aprovechar la IA y superar a la competencia en la próxima Copa América de agosto. Sus esfuerzos conjuntos han llevado al desarrollo de la nueva versión del yate AC75, que se espera alcance velocidades superiores a las 55 millas por hora (88 km/h).

"Los últimos ciclos de la Copa han visto un desarrollo significativo hacia yates con hidroalas a escalas nunca antes vistas, lo que les permite alcanzar velocidades mucho más allá de los veleros típicos", dijo Julien Chaussee, gerente técnico de Altair, a Interesting Engineering.

A diferencia de otras competiciones de vela, la Copa América es una competición entre clubes náuticos en lugar de yates, navegantes o tripulaciones específicas. Los clubes acuerdan mutuamente las reglas de diseño para sus yates, o pueden volver a las reglas predeterminadas que rigen la competencia. En cualquiera de estos casos, la competición otorga a los clubes y sus ingenieros amplia libertad para diseñar sus yates y optimizar su rendimiento.

¿Qué velocidad pueden alcanzar estos yates? Un velero típico puede viajar a velocidades hasta el doble de la velocidad del viento. Sin embargo, la clase de yates AC75 que compitió en la Copa América del año pasado pudo alcanzar velocidades de 30 a 50 millas por hora (48 a 80 km/h).

"Un AC75 solo necesitará vientos de 9 a 12 mph (14 a 19 km/h) para 'despegar' y volar sobre sus hidroalas. Una vez 'en el aire', alcanza fácilmente velocidades 3 o 4 veces mayores a la velocidad actual del viento", explicó Chaussee en su correo electrónico.

Este año, el NYYC espera que sus yates naveguen a 55-60 millas por hora (88-96 km/h), aparentemente volando fuera del agua.Sin embargo, a medida que aumenta la velocidad de los yates, las fuerzas aerodinámicas entran en juego y pueden reducir significativamente el rendimiento de un yate. Dado que las reglas de la competencia solo permiten pruebas limitadas, los equipos usan simuladores para entrenar a sus navegantes.El NYYC está llevando las cosas más allá y desplegando IA para mejorar sus posibilidades de ganar la competencia, que se celebrará en Barcelona este año.

¿En qué áreas han trabajado la IA y Altair? Altair y NYYC han estado trabajando en el diseño actual del AC75 durante más de dos años.

Si bien Chaussee no pudo revelar la naturaleza exacta del trabajo que se realizó en el diseño y desarrollo del AC75 de este año, dijo que se utilizó para procesar las grandes cantidades de datos generados durante el proceso.

El equipo utilizó datos de navegación de eventos actuales y anteriores para identificar patrones o comparar ideas. El equipo utilizó algoritmos de autoaprendizaje o bots que se entrenaron para navegar por el recorrido utilizando la ruta más rápida o realizar maniobras específicas.

Combinar la experiencia de la tripulación de navegación con la IA ayudará al yate de nuevo diseño a alcanzar su máximo potencial.

"Estamos agradecidos de haber contado con la tecnología y el apoyo de Altair para impulsar nuestro viaje hacia la victoria en la 37ª Copa América", dijo Mike Cazer, director ejecutivo de NYYC American Magic. "La tecnología de primera clase de Altair fue crucial para ayudarnos a diseñar un yate que mejore la capacidad del equipo para ganar la Copa América en octubre".

Aunque los equipos han combinado toda su experiencia técnica, un factor podría alterar los planes ganadores: el clima.

"Si bien los equipos tienen una gran cantidad de datos históricos sobre el clima de Barcelona durante las fechas de la competición, no pueden predecir el estado real del viento y el mar que encontrarán durante la Copa América", explicó Chaussee a IE.