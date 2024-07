Cione Óptica y Audiología presenta su plan estratégico para los próximos cuatro años

Bajo el lema inspirador de 'Construyendo el futuro', tiene el objetivo de incluso mejorar la que ya es en la actualidad la mayor oferta de producto del sector óptico o explorar nuevos horizontes de crecimiento, de la mano de la IA, para los ópticos de Cione Óptica y Audiología, referente y decana del sector, fundada en 1973 Cione Óptica y Audiología ha presentado a sus socios, en la reciente Asamblea General celebrada en junio, su Plan Estratégico 2024-2027.

Miguel Ángel García, director general de Cione, define este Plan Estratégico como "la hoja de ruta con la que vamos a seguir construyendo el futuro de Cione, a seguir evolucionando y, por supuesto, a seguir siendo líderes y referentes del sector óptico en los próximos cuatro años".

En el último ejercicio, el de 2023, el sector óptico ha crecido cerca de un 9%, mientras que la economía española se ha quedado en el 2,5%, algo que define un sector "valorado y consolidado" que se ve beneficiado por la realidad "de un consumidor mucho más sensibilizado con la salud visual que hace unos años, lo que se traduce en la disminución del intervalo temporal de visita a las ópticas y en el mayor consumo de servicios", afirma el director general de Cione Óptica y Audiología.

En este contexto, y para los próximos cuatro años, según García, "Cione está más preparado que nunca para afrontar el futuro", con un rango de producto propio amplísimo y en crecimiento, que abarca todas las categorías de la óptica: monturas, lentes de contacto, lentes oftálmicas y todas las categorías de la audiología, y que, además, aúna tres cualidades esenciales, y difícilmente compatibles fuera de Cione: "calidad, precio y servicio".

Cione Óptica y Audiología cuenta cada vez con más servicios para sus socios, más relevantes, y sobre todo, más utilizados por los ópticos, como por ejemplo su taller, equipado con la última tecnología de vanguardia, único en el sector, a la financiación en condiciones ventajosas, a la formación a través de Cione University, o a una cartera de servicios que ayudan, por un lado a potenciar la profesionalidad del óptico y a generar experiencias en el paciente, y por otro, a cuidar y gestionar sus negocios para fidelizar, premiar y comunicarse con sus pacientes.

Cione sigue siendo una cooperativa en crecimiento, con más de 1.100 puntos de venta en España, y 120 en Portugal, y con 50 socios más en 2023 que en 2022.

Según explica el director general de Cione Óptica y Audiología, el termómetro de la evolución de Cione en los últimos años es la encuesta de satisfacción Opinat. En el año 2024, la valoración general está ya muy cerca del sobresaliente (8.5 puntos). Pero aún más importante que este dato, es la senda ascendente de la nota desde 2018. Esta mejora continua no hubiera sido posible sin la escucha activa a los ópticos. Gracias a su colaboración de los socios en las encuestas, "Cione es capaz de mejorar todas aquellas cuestiones que no hace tan bien, y fortalecer lo que más interesa a los socios". Los resultados de Opinat no dejan lugar a dudas. Un 96% de los ópticos valora a Cione por encima de 7 puntos, y un 73%, por encima de 9 puntos.

Plan estratégico 2024-2027

La hoja de ruta de Cione Óptica y Audiología para los próximos cuatro años es su Plan Estratégico, elaborado gracias a la participación de los ópticos de Cione.

Para construir su futuro en los próximos cuatro años, Cione ha definido una visión y una misión. La visión de Cione es la de ser la casa común de todos los ópticos independientes que quieran ser referentes en su radio de acción. "El futuro de la Óptica pasa por ser cada día mejores profesionales. Y, por lo tanto, Cione trabajará para dar a los ópticos independientes los productos, servicios y herramientas necesarias para ayudarles en esta labor", afirma con rotundidad García, ante la realidad, constatada, del mayor crecimiento de los independientes frente a las cadenas, fruto de la percepción del consumidor de su mayor profesionalidad.

Y para hacerlo, la misión de Cione será convertir en realidad su visión, con una gama de productos y servicios, que los independientes puedan capitalizar y monetizar en las ópticas y centros auditivos, para brindar una experiencia memorable a los pacientes. Cione quiere construir su futuro sin olvidar sus valores como cooperativa, "inspirando confianza, con sentido inconformista y siendo continuamente emprendedores, para mejorar de forma continua cada día", define el director general.

Para cumplir su visión y su misión, Cione cuenta, en primer lugar, con un capital humano excepcional.

Así, en los próximos años, Cione Óptica y Audiología ampliará y mejorará su oferta de producto para ser con ello la elección perfecta del óptico, gracias a las mejoras en todas las categorías, sirviéndose para ello de una logística en constante desarrollo. Asimismo, la cooperativa se apoyará en la Inteligencia Artificial para que sus asociados puedan comercializar más servicios de salud, fuera del gabinete, y para contar con más y mejores servicios de marketing.

El fin último del Plan Estratégico será el de lograr la excelencia en la gestión, en general de la cooperativa, pero también aportando nuevas posibilidades para la mejora en este sentido de cada una de las ópticas.

El Plan Estratégico de Cione incluye, por supuesto, la labor solidaria de la Ruta de la Luz, la Fundación con la que Cione realiza acciones de mejora de la salud visual y auditiva en beneficio de colectivos desfavorecidos en todo el mundo. Desde el año 2000, hasta hoy, la Ruta de la Luz, es el referente en cooperación del sector, ha llevado a cabo 88.551 revisiones, entregado casi 46.000 gafas, y emprendido 205 proyectos en 32 países de todo el mundo.