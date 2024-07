NEAGOE: innovación y sostenibilidad en la construcción en Madrid

NEAGOE ofrece viviendas personalizadas, duraderas y energéticamente eficientes. La técnica de Steel Frame, que utiliza perfiles de acero galvanizado, proporciona resistencia, sostenibilidad y rapidez en la construcción NEAGOE, empresa constructora Madrid, se ha posicionado como un referente en el sector de la construcción gracias a su enfoque innovador y sostenible. La empresa se especializa en el uso de tecnologías avanzadas, con un énfasis particular en la técnica de steel frame.

Este compromiso con la innovación permite a NEAGOE ofrecer viviendas totalmente personalizadas, adaptadas a las preferencias de cada cliente.

La revolución del Steel Frame

El Steel Frame, o estructura de acero, es una técnica constructiva moderna que utiliza perfiles de acero galvanizado como elementos estructurales. Esta tecnología se ha convertido en una de las favoritas de NEAGOE por sus numerosas ventajas:

Durabilidad y resistencia : Las estructuras de acero ofrecen una resistencia superior a las condiciones climáticas adversas y una vida útil prolongada.

: Las estructuras de acero ofrecen una resistencia superior a las condiciones climáticas adversas y una vida útil prolongada. Sostenibilidad : El acero es un material reciclable y su producción puede ser más eficiente en términos energéticos comparados con otros materiales tradicionales.

: El acero es un material reciclable y su producción puede ser más eficiente en términos energéticos comparados con otros materiales tradicionales. Rapidez en la construcción: La prefabricación de componentes permite una construcción más rápida y con menos desperdicio de materiales. El Steel Frame no solo aporta una notable eficiencia en términos de tiempo, sino que también garantiza una mayor precisión y calidad en las edificaciones.

Las piezas de acero son fabricadas con exactitud milimétrica, lo que reduce significativamente los errores y las imperfecciones durante el montaje. Esta metodología permite una mayor predictibilidad en los plazos de entrega, algo que beneficia tanto a los clientes como a los inversores.

Compromiso con la sostenibilidad

NEAGOE no se limita a la implementación del steel frame. La empresa integra una variedad de tecnologías y materiales sostenibles en sus proyectos, alineándose con las demandas contemporáneas de reducción del impacto ambiental y eficiencia energética.

Algunas de estas iniciativas incluyen:

Sistemas de aislamiento térmico : De última generación, estos sistemas mejoran significativamente la eficiencia energética de los edificios , reduciendo la necesidad de calefacción y refrigeración. Utilizar materiales como la lana de roca, el poliestireno extruido y las ventanas de doble o triple acristalamiento, permiten que las construcciones de NEAGOE mantengan una temperatura interior agradable durante todo el año.

: De última generación, estos , reduciendo la necesidad de calefacción y refrigeración. Utilizar materiales como la lana de roca, el poliestireno extruido y las ventanas de doble o triple acristalamiento, permiten que las construcciones de NEAGOE mantengan una temperatura interior agradable durante todo el año. Energías renovables : La incorporación de tecnologías como paneles solares permite a los edificios generar su propia energía, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables. Además, NEAGOE apuesta por la integración de sistemas de energía geotérmica y aerotérmica, proporcionando soluciones de calefacción y refrigeración más eficientes y sostenibles.

: La incorporación de permite a los edificios generar su propia energía, reduciendo la dependencia de fuentes no renovables. Además, NEAGOE apuesta por la integración de sistemas de energía geotérmica y aerotérmica, proporcionando soluciones de calefacción y refrigeración más eficientes y sostenibles. Domótica: La integración de sistemas inteligentes de control del hogar optimiza el consumo energético, ajustando automáticamente la iluminación, climatización y otros sistemas según las necesidades reales. Esto no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también proporciona a los residentes un nivel de confort y comodidad sin precedentes. Viviendas personalizadas al detalle

Uno de los pilares fundamentales de NEAGOE es la personalización de las viviendas. La empresa se esfuerza por crear espacios que no solo cumplan con los estándares más altos de calidad y sostenibilidad, sino que también reflejen las preferencias y necesidades únicas de cada cliente. Este enfoque centrado en el cliente se materializa en varias áreas:

Diseño a medida : Desde la distribución de espacios hasta los acabados interiores, cada detalle es ajustado según las especificaciones del cliente. NEAGOE cuenta con un equipo de arquitectos y diseñadores altamente cualificados que trabajan estrechamente con los clientes para materializar sus ideas y deseos.

: Desde la distribución de espacios hasta los acabados interiores, cada detalle es ajustado según las especificaciones del cliente. NEAGOE cuenta con un equipo de arquitectos y diseñadores altamente cualificados que trabajan estrechamente con los clientes para materializar sus ideas y deseos. Asesoramiento continuo : NEAGOE ofrece un acompañamiento integral durante todo el proceso de construcción, asegurando que las decisiones tomadas en cada etapa sean las más adecuadas. Desde la elección del terreno hasta los detalles finales de la decoración, los expertos de NEAGOE están siempre disponibles para ofrecer su consejo y apoyo.

: NEAGOE ofrece un acompañamiento integral durante todo el proceso de construcción, asegurando que las decisiones tomadas en cada etapa sean las más adecuadas. Desde la elección del terreno hasta los detalles finales de la decoración, los expertos de NEAGOE están siempre disponibles para ofrecer su consejo y apoyo. Flexibilidad: La empresa se adapta a cambios y ajustes solicitados por el cliente, garantizando que el resultado final sea exactamente lo que se desea. Esta flexibilidad no solo se refleja en el diseño y la construcción, sino también en la financiación y los plazos de entrega, ofreciendo soluciones personalizadas que se ajustan a las circunstancias particulares de cada cliente. Además, NEAGOE introduce innovaciones en la construcción modular, permitiendo una adaptación y modificación más rápida y efectiva de los espacios, según los requerimientos específicos del cliente. Innovación en cada proyecto

La capacidad de NEAGOE para integrar innovaciones tecnológicas en cada proyecto es uno de sus mayores distintivos. El uso de software avanzado para el diseño y la planificación, así como la implementación de técnicas constructivas de vanguardia, aseguran que cada construcción no solo cumpla, sino que supere las expectativas en términos de calidad, eficiencia y sostenibilidad.

Esto permite una mejor coordinación entre los diferentes equipos de trabajo, reduce los errores y optimiza el uso de materiales y recursos. Además, NEAGOE está constantemente explorando nuevas tecnologías y materiales que puedan mejorar aún más la calidad y la sostenibilidad de sus construcciones.

Compromiso con la calidad y la excelencia

Desde su fundación, NEAGOE ha mantenido un firme compromiso con la calidad y la excelencia en cada uno de sus proyectos. Este compromiso se refleja en la selección rigurosa de materiales, el uso de tecnologías de última generación y la atención meticulosa a cada detalle del proceso constructivo.

Un futuro sostenible

Mirando hacia el futuro, NEAGOE continúa innovando y adoptando nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. La empresa entiende que el futuro de la construcción reside en la sostenibilidad y la eficiencia energética, y trabaja constantemente para estar a la vanguardia de estas tendencias.

NEAGOE participa activamente en iniciativas y proyectos de investigación y desarrollo que buscan nuevas formas de hacer la construcción más sostenible.

NEAGOE se destaca en el competitivo mercado de la construcción en Madrid gracias a su enfoque en tecnologías avanzadas y sostenibles.

Con una especialización en Steel Frame y un firme compromiso con la personalización y la calidad, NEAGOE ofrece a sus clientes viviendas que no solo son robustas y eficientes, sino también adaptadas a sus necesidades y preferencias individuales.

En un mundo donde la sostenibilidad y la innovación son cada vez más importantes, NEAGOE se posiciona como un líder en la creación de hogares del futuro.

Su compromiso con la excelencia, la calidad y la responsabilidad social asegura que cada proyecto no solo cumpla, sino que supere las expectativas de sus clientes y contribuya a un futuro más sostenible y equitativo.